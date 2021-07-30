Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
Арт. 77777Х106263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевой шуруповерт STURM ID2140 предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена быстрозажимным патроном для удобства замены оснастки, а также муфтой регулировки момента затяжки для точной настройки под конкретный тип работ. Всего на выбор имеется 23 позиции плюс режим сверления. Модель предназначена для нечастых и ненагруженных работ в домашних условиях. Размер патрона: 0.8-10 мм.
Преимущества
- Блокировка шпинделя для удобной замены оснастки одной рукой
- Функция реверса позволяет откручивать крепежи и упрощает выведение застрявшего сверла из материала
- Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу включения
- 23 позиции крутящего момента
- Подсветка рабочей зоны для удобной работы в условиях недостаточной освещенности
- Малый вес - всего 1.32 кг.