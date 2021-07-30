Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
4.3
3
3 090 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
    Арт. 77777Х106263
    4.3
    3
    Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
    Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
    Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
    Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
    Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
    Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
    Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
      Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
      Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
      Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
      Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
      Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
      Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140
      Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140

      Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140

      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106263
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Набор сверл Metabo 627156000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
      1 929 ₽
      1 999 ₽
      4.3
      Набор сверл Metabo 627156000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
      • -70 ₽
      Набор сверел Практика 640-186
      160 ₽
      4.5
      Набор сверел Практика 640-186
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
      90 ₽
      5.0
      Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
      Бита Whirlpower 963-21-0502, PZ 2х50 мм
      60 ₽
      5.0
      Бита Whirlpower 963-21-0502, PZ 2х50 мм
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125D-RU
      4 350 ₽
      4 740 ₽
      4.0
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125D-RU
      • -390 ₽
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 080 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
      60 ₽
      4.8
      Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
      Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
      170 ₽
      Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      219 ₽
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      Угловая шлифмашина Bosch PWS 650-125 0.603.411.0R0
      Нет в наличии
      5.0
      Угловая шлифмашина Bosch PWS 650-125 0.603.411.0R0
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевой шуруповерт STURM ID2140 предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена быстрозажимным патроном для удобства замены оснастки, а также муфтой регулировки момента затяжки для точной настройки под конкретный тип работ. Всего на выбор имеется 23 позиции плюс режим сверления. Модель предназначена для нечастых и ненагруженных работ в домашних условиях. Размер патрона: 0.8-10 мм.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя для удобной замены оснастки одной рукой
        • Функция реверса позволяет откручивать крепежи и упрощает выведение застрявшего сверла из материала
        • Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу включения
        • 23 позиции крутящего момента
        • Подсветка рабочей зоны для удобной работы в условиях недостаточной освещенности
        • Малый вес - всего 1.32 кг.