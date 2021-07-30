Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2140

Преимущества

Блокировка шпинделя для удобной замены оснастки одной рукой

Функция реверса позволяет откручивать крепежи и упрощает выведение застрявшего сверла из материала

Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу включения

23 позиции крутящего момента

Подсветка рабочей зоны для удобной работы в условиях недостаточной освещенности

Малый вес - всего 1.32 кг.





Сетевой шуруповерт STURM ID2140 предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена быстрозажимным патроном для удобства замены оснастки, а также муфтой регулировки момента затяжки для точной настройки под конкретный тип работ. Всего на выбор имеется 23 позиции плюс режим сверления. Модель предназначена для нечастых и ненагруженных работ в домашних условиях. Размер патрона: 0.8-10 мм.