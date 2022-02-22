Преимущества

Регулировка скорости вращения усилием нажатия на клавишу включения

Возможность ограничения максимальной скорости вращения с помощью колесика на кнопке "Пуск"

Магнитный держатель для легкой установки и снятия оснастки

Фиксирующая кнопка для режима непрерывной работы

Функция реверса

Точная установка глубины завинчивания благодаря системе регулировки с функцией "Sure-Lock"

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Сетевой шуруповерт STURM ID2181P предназначен для работ с крепежами. Модель обладает неплохим рабочим ресурсом. Корпус редуктора отлит из алюминия, что обеспечивает точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск". Также на ней расположено колесико ограничения максимальной скорости вращения. Инструмент оснащен мощным 810-ваттным двигателем для наилучшей производительности.