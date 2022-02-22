Сетевой шуруповерт Sturm ID2181P
Арт. 77777Х106264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Сетевой шуруповерт STURM ID2181P предназначен для работ с крепежами. Модель обладает неплохим рабочим ресурсом. Корпус редуктора отлит из алюминия, что обеспечивает точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск". Также на ней расположено колесико ограничения максимальной скорости вращения. Инструмент оснащен мощным 810-ваттным двигателем для наилучшей производительности.
Преимущества
- Регулировка скорости вращения усилием нажатия на клавишу включения
- Возможность ограничения максимальной скорости вращения с помощью колесика на кнопке "Пуск"
- Магнитный держатель для легкой установки и снятия оснастки
- Фиксирующая кнопка для режима непрерывной работы
- Функция реверса
- Точная установка глубины завинчивания благодаря системе регулировки с функцией "Sure-Lock"
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса