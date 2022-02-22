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Сетевой шуруповерт Sturm ID2181P
5.0
2
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевой шуруповерт Sturm ID2181P
    Арт. 77777Х106264
    5.0
    2
    Сетевой шуруповерт Sturm ID2181P
    Сетевой шуруповерт Sturm ID2181P
    Сетевой шуруповерт Sturm ID2181P
      Сетевой шуруповерт Sturm ID2181P
      Сетевой шуруповерт Sturm ID2181P
      Сетевой шуруповерт Sturm ID2181P

      Сетевой шуруповерт Sturm ID2181P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106264
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сетевой шуруповерт STURM ID2181P предназначен для работ с крепежами. Модель обладает неплохим рабочим ресурсом. Корпус редуктора отлит из алюминия, что обеспечивает точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск". Также на ней расположено колесико ограничения максимальной скорости вращения. Инструмент оснащен мощным 810-ваттным двигателем для наилучшей производительности.

        Преимущества

        • Регулировка скорости вращения усилием нажатия на клавишу включения
        • Возможность ограничения максимальной скорости вращения с помощью колесика на кнопке "Пуск"
        • Магнитный держатель для легкой установки и снятия оснастки
        • Фиксирующая кнопка для режима непрерывной работы
        • Функция реверса
        • Точная установка глубины завинчивания благодаря системе регулировки с функцией "Sure-Lock"
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса