Электрические пилы обеспечат высокую эффективность реза материала. Цепная пила лучше всего подходит для валки деревьев, распила бревен. Сабельные аналоги оптимальны при работе с не слишком толстой древесиной, а торцовочные модели – при необходимости высокой точности работы.

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