Электрические пилы
Найдено: 511 товаров
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- 16 699 ₽Мощность, Вт: 1100Вес, кг: 9.4Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- 11 099 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55
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- 9 599 ₽14 640 ₽Мощность, Вт: 1050Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 54
- -5 041 ₽
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- 20 580 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 13Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 5000
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- 14 479 ₽22 300 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 5Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75.5
- -7 821 ₽
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- 7 870 ₽9 190 ₽Мощность, Вт: 1600Вес, кг: 5.5Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65
- -1 320 ₽
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- 9 699 ₽13 350 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 37
- -3 651 ₽
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- 8 750 ₽9 210 ₽Мощность, Вт: 1300Вес, кг: 5.4Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5500
- -460 ₽
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- 11 030 ₽12 980 ₽1800 Вт, 14 м/с, 4.7 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.7
- -1 950 ₽
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- 12 359 ₽13 960 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 66
- -1 601 ₽
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- 13 910 ₽17 570 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 66
- -3 660 ₽
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- 43 799 ₽Мощность, Вт: 1450Вес, кг: 17.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4500
- 4 311 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 4.7Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 68
- 7 000 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 7.8Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- Персональная скидка
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- 6 190 ₽8 760 ₽Мощность, Вт: 900Вес, кг: 4.8Диаметр диска, мм: 190Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- -2 570 ₽
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические пилы в городе Ярославль по цене от 0 до 250000 рублей. В наличии более 511 наименований. Электрические пилы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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