Преимущества

Надежная конструкция продлевает срок службы инструмента

Резиновая накладка на основной рукоятке - для надежного удержания инструмента во время работы

Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска

Компактность

Твердосплавный пильный диск делает работу более эффективной

Нижний защитный кожух скрывает диск в нерабочем состоянии

Защита от случайного включения

Простая регулировка глубины реза

Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00 предназначена для распиловки на глубину до 55 мм разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски). Пила оснащена двигателем мощностью 1200 Вт и диском диаметром 165 мм. Пила отличается простотой и точностью настройки. Благодаря специальному рычажку можно отрегулировать угол реза. Основная рукоятка пилы оснащена резиновой накладкой, обеспечивающей надежное удержание инструмента во время работы.