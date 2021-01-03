Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
Арт. Х145369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|4
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- Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00 предназначена для распиловки на глубину до 55 мм разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски). Пила оснащена двигателем мощностью 1200 Вт и диском диаметром 165 мм. Пила отличается простотой и точностью настройки. Благодаря специальному рычажку можно отрегулировать угол реза. Основная рукоятка пилы оснащена резиновой накладкой, обеспечивающей надежное удержание инструмента во время работы.
Преимущества
- Надежная конструкция продлевает срок службы инструмента
- Резиновая накладка на основной рукоятке - для надежного удержания инструмента во время работы
- Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска
- Компактность
- Твердосплавный пильный диск делает работу более эффективной
- Нижний защитный кожух скрывает диск в нерабочем состоянии
- Защита от случайного включения
- Простая регулировка глубины реза