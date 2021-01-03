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Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
3.3
47
5 830 ₽
7 460 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
    Арт. Х145369
    3.3
    47
    Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
    Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
    Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
    Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
    Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
      Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
      Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
      Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
      Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00
      Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00

      Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00

      • -1 630 ₽
      5 830 ₽
      7 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х145369
      3.3
      47

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		4
      Все характеристики
      • -1 630 ₽
      5 830 ₽
      7 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00 предназначена для распиловки на глубину до 55 мм разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски). Пила оснащена двигателем мощностью 1200 Вт и диском диаметром 165 мм. Пила отличается простотой и точностью настройки. Благодаря специальному рычажку можно отрегулировать угол реза. Основная рукоятка пилы оснащена резиновой накладкой, обеспечивающей надежное удержание инструмента во время работы.

        Преимущества

        • Надежная конструкция продлевает срок службы инструмента
        • Резиновая накладка на основной рукоятке - для надежного удержания инструмента во время работы
        • Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска
        • Компактность
        • Твердосплавный пильный диск делает работу более эффективной
        • Нижний защитный кожух скрывает диск в нерабочем состоянии
        • Защита от случайного включения
        • Простая регулировка глубины реза