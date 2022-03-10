Струбцина F-образная Matrix Master 20402

Преимущества

Один из кронштейнов установлен на направляющей жестко и не подвижно

Другой перемещается для регулировки захвата и оснащен винтовым зажимом

Губки кронштейнов снабжены пластиковыми накладками для защиты обрабатываемых предметов от повреждения при их обработке

Винтовой зажим на подвижном кронштейне оснащен эргономичной двухкомпонентной обрезиненной рукояткой обеспечивающий комфорт в работе

Струбцина F-образная MASTER MATRIX 20402 является надежным зажимным инструментом при столярных работах. Предназначена для фиксации деталей из различных материалов при их обработке и сборке.