Струбцина F-образная Matrix Master 20402

Струбцина F-образная MASTER MATRIX 20402 является надежным зажимным инструментом при столярных работах. Предназначена для фиксации деталей из различных материалов при их обработке и сборке.
Преимущества
- Один из кронштейнов установлен на направляющей жестко и не подвижно
- Другой перемещается для регулировки захвата и оснащен винтовым зажимом
- Губки кронштейнов снабжены пластиковыми накладками для защиты обрабатываемых предметов от повреждения при их обработке
- Винтовой зажим на подвижном кронштейне оснащен эргономичной двухкомпонентной обрезиненной рукояткой обеспечивающий комфорт в работе