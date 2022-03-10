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Струбцина F-образная Matrix Master 20402
5.0
2
430 ₽
Струбцины
    Струбцина F-образная Matrix Master 20402
    Арт. Х1311123
    5.0
    2
    Струбцина F-образная Matrix Master 20402
    Струбцина F-образная Matrix Master 20402
      Струбцина F-образная Matrix Master 20402
      Струбцина F-образная Matrix Master 20402

      Струбцина F-образная Matrix Master 20402

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1311123
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Габариты, мм
      		150x50x210
      Все характеристики

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      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Струбцина F-образная MASTER MATRIX 20402 является надежным зажимным инструментом при столярных работах. Предназначена для фиксации деталей из различных материалов при их обработке и сборке.

        Преимущества

        • Один из кронштейнов установлен на направляющей жестко и не подвижно
        • Другой перемещается для регулировки захвата и оснащен винтовым зажимом
        • Губки кронштейнов снабжены пластиковыми накладками для защиты обрабатываемых предметов от повреждения при их обработке
        • Винтовой зажим на подвижном кронштейне оснащен эргономичной двухкомпонентной обрезиненной рукояткой обеспечивающий комфорт в работе