Ударно-рычажные инструменты ориентированы на оптимизацию и упрощение ручного труда, позволяют выполнять различные задачи с максимальной эффективностью. Например, топор предназначен для рубки деревьев и заготовки дров, молоток позволяет забивать гвозди, гвоздодер – разбирать конструкции на механических, клеевых или пазовых соединениях.

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