Кувалда Stayer Hercules 20052-20_z01

Преимущества:

Рукоятка - фибергласовая двухкомпонентная;

Конструкция крепления головы к рукоятке: неразъемное клеевое соединение;

Закалённая ударная головка.

Кувалда Stayer 20052-20_z01 выполнена из стали. Инструмент предназначен для столярно-слесарных работ. Кувалда из коллекции Hercules изготавливается в Китае и весит 2кг. Утолщенное основание и прорезиненная ручка надежно фиксируют инструмент в руке.