Кувалда Stayer Hercules 20052-20_z01
Арт. О00000025526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|фиберглас, резина
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- Кувалда Stayer 20052-20_z01 выполнена из стали. Инструмент предназначен для столярно-слесарных работ. Кувалда из коллекции Hercules изготавливается в Китае и весит 2кг. Утолщенное основание и прорезиненная ручка надежно фиксируют инструмент в руке.
Преимущества:
- Рукоятка - фибергласовая двухкомпонентная;
- Конструкция крепления головы к рукоятке: неразъемное клеевое соединение;
- Закалённая ударная головка.