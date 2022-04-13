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Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02
5.0
2
3 990 ₽
Кувалды
    Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02
    Арт. Х130326581
    5.0
    2
    Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02
    Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02
    Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02
    Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02
      Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02
      Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02
      Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02
      Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02

      Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130326581
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		фиберглас
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Обратная кованая кувалда, фибергласовая рукоятка, 5.0кг STAYER PROFI 20110-5_z02 - профессиональный ударный инструмент для работы на строительной площадке, в слесарной мастерской и т. д. Имеет удобную в обхвате нескользящую рукоятку из стеклопластика (фибергласа) с прорезиненным покрытием - поглощает удар и вибрацию. Голова модели изготовлена методом ковки из высокоуглеродистой инструментальной стали.