Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02

Обратная кованая кувалда, фибергласовая рукоятка, 5.0кг STAYER PROFI 20110-5_z02 - профессиональный ударный инструмент для работы на строительной площадке, в слесарной мастерской и т. д. Имеет удобную в обхвате нескользящую рукоятку из стеклопластика (фибергласа) с прорезиненным покрытием - поглощает удар и вибрацию. Голова модели изготовлена методом ковки из высокоуглеродистой инструментальной стали.