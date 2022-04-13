Обратная кованая кувалда с фибергласовой рукояткой Stayer Profi 20110-5_z02
Арт. Х130326581
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|фиберглас
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Обратная кованая кувалда, фибергласовая рукоятка, 5.0кг STAYER PROFI 20110-5_z02 - профессиональный ударный инструмент для работы на строительной площадке, в слесарной мастерской и т. д. Имеет удобную в обхвате нескользящую рукоятку из стеклопластика (фибергласа) с прорезиненным покрытием - поглощает удар и вибрацию. Голова модели изготовлена методом ковки из высокоуглеродистой инструментальной стали.