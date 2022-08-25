Кувалда Stayer Hercules 20052-10_z01

Преимущества:

Рукоятка - фибергласовая двухкомпонентная;

Конструкция крепления головы к рукоятке: неразъемное клеевое соединение;

Закалённая ударная головка.

Кувалда STAYER Hercules - это проверенный слесарный инструмент, который широко применяется при работах, требующих огромной ударной силы, а также инструментальная сталь, из которой изготовлена ударная головка делает более длительным срок службы инструмента.