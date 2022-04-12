Кувалда STAYER PROFI 20110-3_z02 незаменима при строительных и монтажных работах, в том случае, когда требуется большая ударная сила. Рабочая часть изготовлена из высокоуглеродистой инструментальной стали, благодаря чему имеет долгий срок службы и повышенную прочность. Двухкомпонентная рукоятка предотвращает скольжение и амортизирует удар.