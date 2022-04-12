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Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02
5.0
1
2 600 ₽
Кувалды
    Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02
    Арт. Х130326579
    5.0
    1
    Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02
    Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02
    Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02
    Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02
      Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02
      Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02
      Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02
      Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02

      Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02

      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130326579
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		фиберглас
      Все характеристики
      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда STAYER PROFI 20110-3_z02 незаменима при строительных и монтажных работах, в том случае, когда требуется большая ударная сила. Рабочая часть изготовлена из высокоуглеродистой инструментальной стали, благодаря чему имеет долгий срок службы и повышенную прочность. Двухкомпонентная рукоятка предотвращает скольжение и амортизирует удар.