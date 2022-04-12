Кувалда Stayer Profi 20110-3_z02
Арт. Х130326579
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|фиберглас
- Кувалда STAYER PROFI 20110-3_z02 незаменима при строительных и монтажных работах, в том случае, когда требуется большая ударная сила. Рабочая часть изготовлена из высокоуглеродистой инструментальной стали, благодаря чему имеет долгий срок службы и повышенную прочность. Двухкомпонентная рукоятка предотвращает скольжение и амортизирует удар.