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Ударно-рычажный инструмент

Ломы

Найдено: 25 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ломы в городе Ярославль по цене от 490 до 3650 рублей. В наличии более 25 наименований. Ломы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м
400 ₽
Гвоздодер Лакра 3306901, 500 м
Лом-гвоздодер Sparta 252285, 900 мм
980 ₽
Лом-гвоздодер Sparta 252285, 900 мм
Монтировка-лом строительный Kraftool 21807-75_z01, 750 мм, 19 мм, шестигранный тип,
1 850 ₽
Монтировка-лом строительный Kraftool 21807-75_z01, 750 мм, 19 мм, шестигранный тип,
Кованый строительный лом (30x1250 мм)
1 080 ₽
Кованый строительный лом (30x1250 мм)
Лом строительный монтажный ЗУБР 400 мм 27560-40_z01
490 ₽
Лом строительный монтажный ЗУБР 400 мм 27560-40_z01
Лом-гвоздодер Сибртех 25245
1 280 ₽
Лом-гвоздодер Сибртех 25245
Кованый монтажный лом (32x1250 мм)
1 460 ₽
Кованый монтажный лом (32x1250 мм)
Лом строительный Сибин, 1300 мм, 25 мм, круглый
1 400 ₽
Лом строительный Сибин, 1300 мм, 25 мм, круглый
Лом-гвоздодер Сибртех 25241, 450x22x12 мм
590 ₽
Лом-гвоздодер Сибртех 25241, 450x22x12 мм
Лом-гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм
810 ₽
Лом-гвоздодер Сибртех 25243, 600x25x12 мм
Лом-гвоздодер Sparta 252265, 600 мм
620 ₽
Лом-гвоздодер Sparta 252265, 600 мм
Строительный лом Зубр 2180-1.3_z01
984 ₽
Строительный лом Зубр 2180-1.3_z01
Лом строительный d-32мм 1300мм
750 ₽
Лом строительный d-32мм 1300мм
Строительный лом Matrix 93818 (1300 мм)
620 ₽
Строительный лом Matrix 93818 (1300 мм)
Лом монтажный (30x1300 мм)
905 ₽
Лом монтажный (30x1300 мм)
Монтировка-лом строительный Jonnesway, 600 мм, AB030068E
2 540 ₽
Монтировка-лом строительный Jonnesway, 600 мм, AB030068E
Строительный лом Jonnesway AB030068C, 900 мм
3 650 ₽
Строительный лом Jonnesway AB030068C, 900 мм
Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-90, 22x12x900 мм
1 400 ₽
Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-90, 22x12x900 мм
Лом монтажный Krafttool EXPERT 21807-60
982 ₽
Лом монтажный Krafttool EXPERT 21807-60
Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм
400 ₽
Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм
Усиленный гвоздодер Кобальт 249-556
1 009 ₽
Усиленный гвоздодер Кобальт 249-556
Усиленный гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый
680 ₽
Усиленный гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый