Напильник – инструмент для обработки металла, дерева, пластмасс, стекла. Для каждой сферы существует свой вид, выбор зависит от поставленной задачи. Внешний вид – стержень из металла, для удобства использования может быть оснащен ручкой. Позволяет выполнять заточку режущих кромок, шлифовку, зачистку, отрезку и т. д.

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