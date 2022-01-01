Напильник круглый №2 Сибртех 16130, 250 мм
Арт. О00000033891
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|250
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Материал лезвия
|сталь
- Круглый напильник, 250 мм двухкомпонентная рукоятка, №2 СИБРТЕХ 16130 выполнен из прочной стали У13А. Модель подойдет для снятия тонкого слоя металла в качестве второй обработки поверхности детали после драчевого напильника.
Преимущества
- Круглый напильник - применяют для опиливания закругленных углублений и отверстий в изделиях
- Насечка № 2- личные напильники, у которых на 1 см длины приходится 13-25 зубьев (средняя насечка), применяют после того, как основной слой металла, подлежащий опиливанию, уже снят с детали при помощи драчевого напильника
- Личный напильник снимает слой металла толщиной 0,02-0,08 мм
- Напильник имеет удобную двухкомпонентную рукоятку