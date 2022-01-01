Стамеска – разновидность ручного режущего инструмента, используемого для обработки древесины разных пород. С ее помощью создают небольшие углубления в материале, зачищают пазы, делают художественную резьбу, снимают фаски. Рабочая ширина стального лезвия – до 50 мм. Различают долота, плоские, полукруглые модели.

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