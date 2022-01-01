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Режущий и пилящий инструмент

Стамески

Найдено: 131 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить стамески в городе Ярославль по цене от 102 до 24096 рублей. В наличии более 131 наименования. Стамески можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор стамесок по дереву Энкор 10420, 6 шт.
4 854 ₽
Набор стамесок по дереву Энкор 10420, 6 шт.
Стамеска по дереву Sturm 1063-01-08 (8 мм)
102 ₽
Стамеска по дереву Sturm 1063-01-08 (8 мм)
Стамеска по дереву Sturm 1063-01-18 (18 мм)
134 ₽
Стамеска по дереву Sturm 1063-01-18 (18 мм)
Стамеска по дереву Sturm 1063-01-12 (12 мм)
146 ₽
Стамеска по дереву Sturm 1063-01-12 (12 мм)
Стамеска по дереву Sturm 1063-01-10 (10 мм)
109 ₽
Стамеска по дереву Sturm 1063-01-10 (10 мм)
Набор стамесок Kirschen KR-1101000
13 122 ₽
Набор стамесок Kirschen KR-1101000
Стамеска короткая Kirschen 1001014, 14 мм
1 770 ₽
Стамеска короткая Kirschen 1001014, 14 мм
Стамеска короткая Kirschen 1001018, 18 мм
2 038 ₽
Стамеска короткая Kirschen 1001018, 18 мм
Стамеска короткая Kirschen 1001024, 24 мм
2 315 ₽
Стамеска короткая Kirschen 1001024, 24 мм
Стамеска короткая Kirschen 1001035, 35 мм
3 386 ₽
Стамеска короткая Kirschen 1001035, 35 мм
Стамеска короткая Kirschen 1001045, 45 мм
4 330 ₽
Стамеска короткая Kirschen 1001045, 45 мм
Ударная стамеска Kirschen 1002004, 4 мм
2 012 ₽
Ударная стамеска Kirschen 1002004, 4 мм
Набор стамесок Kirschen 1108000, 6 шт.
14 614 ₽
Набор стамесок Kirschen 1108000, 6 шт.
Стамеска ударная с желобом Kirschen 1432018, 18 мм
2 588 ₽
Стамеска ударная с желобом Kirschen 1432018, 18 мм
Набор стамесок Kirschen 1594000, 4 шт.
24 096 ₽
Набор стамесок Kirschen 1594000, 4 шт.
Стамеска Kirschen 1609028 (28 мм, двухстороннее лезвие)
2 876 ₽
Стамеска Kirschen 1609028 (28 мм, двухстороннее лезвие)
Стамеска желобчатая Kirschen 1619024, ширина 24 мм
3 792 ₽
Стамеска желобчатая Kirschen 1619024, ширина 24 мм
Стамеска Kirschen 1629004
2 251 ₽
Стамеска Kirschen 1629004
Стамеска Kirschen 1679020, ширина 20 мм
2 455 ₽
Стамеска Kirschen 1679020, ширина 20 мм
Набор стамесок Jet 1179
11 740 ₽
Набор стамесок Jet 1179
Набор стамесок Kirschen 3406000, 6 шт.
8 717 ₽
Набор стамесок Kirschen 3406000, 6 шт.
Набор стамесок Kirschen 3424000, 4 шт.
6 748 ₽
Набор стамесок Kirschen 3424000, 4 шт.
Набор стамесок Kirschen 3427000, 7 шт.
9 467 ₽
Набор стамесок Kirschen 3427000, 7 шт.
Набор стамесок Kirschen 3437000, 7 шт.
12 129 ₽
Набор стамесок Kirschen 3437000, 7 шт.
Набор стамесок Kirschen 3441000, 11 шт.
19 021 ₽
Набор стамесок Kirschen 3441000, 11 шт.
Набор стамесок Kirschen 5697000, 6 шт.
13 052 ₽
Набор стамесок Kirschen 5697000, 6 шт.
Набор стамесок Jet 19500118, HSS, 6 шт.
9 000 ₽
Набор стамесок Jet 19500118, HSS, 6 шт.
Стамеска-долото Вихрь (12 мм, 2 комп.усиленная рукоятка, CrV) 73/2/7/2
205 ₽
Стамеска-долото Вихрь (12 мм, 2 комп.усиленная рукоятка, CrV) 73/2/7/2