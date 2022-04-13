Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стамеска по дереву Лакра 3309110 (10 мм)
5.0
2
320 ₽
Плоские стамески
    Стамеска по дереву Лакра 3309110 (10 мм)
    Арт. Х13013943
    5.0
    2
    Стамеска по дереву Лакра 3309110 (10 мм)

      Стамеска по дереву Лакра 3309110 (10 мм)

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13013943
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Количество предметов, шт
      		1
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
      360 ₽
      5.0
      Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      145 ₽
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      110 ₽
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
      210 ₽
      5.0
      Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
      Кованый молоток Korvus 3302036, 600 г, деревянная ручка
      480 ₽
      4.5
      Кованый молоток Korvus 3302036, 600 г, деревянная ручка
      Кованый молоток Korvus 3302038, 800 г, деревянная ручка
      620 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302038, 800 г, деревянная ручка
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-751, 14х152 мм
      100 ₽
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-751, 14х152 мм
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм
      130 ₽
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм
      Сверло по металлу Практика 033-215, 4.2х75 мм
      70 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-215, 4.2х75 мм
      Сверло по металлу Практика 033-246, 5х86 мм
      75 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-246, 5х86 мм
      Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)
      330 ₽
      5.0
      Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)
      Стамеска по дереву Лакра 3309114 (14 мм)
      340 ₽
      5.0
      Стамеска по дереву Лакра 3309114 (14 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стамеска по дереву Лакра 3309110 (10 мм) применяется для выборки небольших отверстий в древесине, зачисти пазов или оформления отверстий в заготовках.

        Преимущества

        • Двухкомпонентная рукоятка
        • Применяется для выборки различных углублений в древесине, строгания, зачистки пазов и снятия фасок
        • Изготовлена из закаленной высококачественной инструментальной стали, имеющей продолжительный срок эксплуатации
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный захват, исключает проскальзывание инструмента в руке
        • Индивидуальная упаковка: наклейка на пластиковый подвес