Стамеска по дереву Лакра 3309110 (10 мм)
Арт. Х13013943
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Количество предметов, шт
|1
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Набор
|Нет
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- Стамеска по дереву Лакра 3309110 (10 мм) применяется для выборки небольших отверстий в древесине, зачисти пазов или оформления отверстий в заготовках.
Преимущества
- Двухкомпонентная рукоятка
- Применяется для выборки различных углублений в древесине, строгания, зачистки пазов и снятия фасок
- Изготовлена из закаленной высококачественной инструментальной стали, имеющей продолжительный срок эксплуатации
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный захват, исключает проскальзывание инструмента в руке
- Индивидуальная упаковка: наклейка на пластиковый подвес