Преимущества

Двухкомпонентная рукоятка

Применяется для выборки различных углублений в древесине, строгания, зачистки пазов и снятия фасок

Изготовлена из закаленной высококачественной инструментальной стали, имеющей продолжительный срок эксплуатации

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный захват, исключает проскальзывание инструмента в руке

Индивидуальная упаковка: наклейка на пластиковый подвес

Стамеска по дереву Лакра 3309110 (10 мм) применяется для выборки небольших отверстий в древесине, зачисти пазов или оформления отверстий в заготовках.