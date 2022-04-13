Стамеска по дереву Лакра 3309112 (12 мм)
Арт. Х13013944
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Количество предметов, шт
|1
|
Набор
|Нет
С этим товаром смотрят
- Стамеска по дереву Лакра 3309112 (12 мм) применяется для выборки различных углублений в древесине, строгания, зачистки пазов и снятия фасок.
Преимущества
- Изготовлена из закаленной высококачественной инструментальной стали, имеющей продолжительный срок эксплуатации
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный захват, исключает проскальзывание инструмента в руке