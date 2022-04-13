Преимущества

Изготовлена из закаленной высококачественной инструментальной стали, имеющей продолжительный срок эксплуатации

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный захват, исключает проскальзывание инструмента в руке

Стамеска по дереву Лакра 3309112 (12 мм) применяется для выборки различных углублений в древесине, строгания, зачистки пазов и снятия фасок.