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Стамеска по дереву Лакра 3309130 (30 мм)
5.0
2
430 ₽
Плоские стамески
    Стамеска по дереву Лакра 3309130 (30 мм)
    Арт. Х13013952
    5.0
    2
    Стамеска по дереву Лакра 3309130 (30 мм)

      Стамеска по дереву Лакра 3309130 (30 мм)

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13013952
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Количество предметов, шт
      		1
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стамеска по дереву Лакра 3309130 (30 мм) применяется для выборки различных углублений в древесине, строгания, зачистки пазов и снятия фасок.

        Преимущества

        • Изготовлена из закаленной высококачественной инструментальнойстали, имеющей продолжительный срок эксплуатации
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный захват, исключает проскальзывание инструмента в руке