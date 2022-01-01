Режущий и пилящий инструмент используются в столярном деле – для обработки заготовок из дерева, некоторых видов пластмасс, металлов и сплавов. Инструмент охватывает широкий спектр работ: от распиливания заготовки до точнейшей обработки на финишной стадии изготовления изделия.

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