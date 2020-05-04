Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20

Преимущества

Надежная конструкция

Защита от перегрузки

Плавный пуск

Универсальность

Константная электроника

Регулировка угла до 45 градусов

Компактность

Твердосплавный пильный диск

Защита от случайного включения

Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20 - мощная конструкция для профессионального использования. Справляется с распиловкой на глубину до 75 мм разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски). Пилу оснастили мотором мощностью 1900 Вт, что позволяет использовать диск диаметром 210 мм. Имеет плавный пуск, защиту от перегрузки. Всё это упрощает эксплуатацию пилы и увеличивает ее срок службы.