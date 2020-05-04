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Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
4.4
20
9 130 ₽
10 880 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
    Арт. Х145371
    4.4
    20
    Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
    Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
    Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
    Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
    Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
    Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
    Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
      Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
      Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
      Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
      Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
      Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
      Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20
      Строительная циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20

      Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20

      • -1 750 ₽
      9 130 ₽
      10 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х145371
      4.4
      20

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		4
      Все характеристики
      • -1 750 ₽
      9 130 ₽
      10 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Интерскол ДП-210/1900М 98.1.1.20 - мощная конструкция для профессионального использования. Справляется с распиловкой на глубину до 75 мм разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски). Пилу оснастили мотором мощностью 1900 Вт, что позволяет использовать диск диаметром 210 мм. Имеет плавный пуск, защиту от перегрузки. Всё это упрощает эксплуатацию пилы и увеличивает ее срок службы.

        Преимущества

        • Надежная конструкция
        • Защита от перегрузки
        • Плавный пуск
        • Универсальность
        • Константная электроника
        • Регулировка угла до 45 градусов
        • Компактность
        • Твердосплавный пильный диск
        • Защита от случайного включения