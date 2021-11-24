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Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
4.0
47
7 870 ₽
9 190 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
    Арт. Х145370
    4.0
    47
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
    Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20

      Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20

      • -1 320 ₽
      7 870 ₽
      9 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х145370
      4.0
      47

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		4
      Все характеристики
      • -1 320 ₽
      7 870 ₽
      9 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20 предназначена для распиловки разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски) на глубину до 63 мм. Пила оснащена двигателем мощностью 1600 Вт и диском диаметром 190 мм. Для удобства и безопасности конструкцией предусмотрены: блокировка шпинделя, блокировка случайного включения и регулировка угла распила.

        Преимущества

        • Надежная конструкция
        • Резиновая накладка на основной рукоятке - для надежного хвата и удержания инструмента
        • Механизм регулировки глубины пропила
        • Подпружиненный нижний защитный кожух, скрывающий диск в нерабочем состоянии
        • Подходит для всех видов плотницких работ
        • Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска
        • Компактные габариты - для удобства эксплуатации
        • Твердосплавный пильный диск
        • Защита от случайного включения