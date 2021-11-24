Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20
Арт. Х145370
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|4
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- Циркулярная пила Интерскол ДП-190/1600М 97.1.1.20 предназначена для распиловки разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски) на глубину до 63 мм. Пила оснащена двигателем мощностью 1600 Вт и диском диаметром 190 мм. Для удобства и безопасности конструкцией предусмотрены: блокировка шпинделя, блокировка случайного включения и регулировка угла распила.
Преимущества
- Надежная конструкция
- Резиновая накладка на основной рукоятке - для надежного хвата и удержания инструмента
- Механизм регулировки глубины пропила
- Подпружиненный нижний защитный кожух, скрывающий диск в нерабочем состоянии
- Подходит для всех видов плотницких работ
- Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска
- Компактные габариты - для удобства эксплуатации
- Твердосплавный пильный диск
- Защита от случайного включения