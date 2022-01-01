Дисковые пилы по бетону и камню
Найдено: 6 товаров
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1300Вес, кг: 3Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 40
- Нет в наличииМощность, Вт: 860Вес, кг: 3Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 41.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 400Вес, кг: 2Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 16
- Нет в наличииВес, кг: 1.7Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 25.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 600Вес, кг: 2Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 27
- Нет в наличииМощность, Вт: 450Вес, кг: 1.84Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 27
Дисковые пилы по бетону и камню в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 650 рублей до 29 990 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.