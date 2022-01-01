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Сантехника

Смесители

Найдено: 675 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить смесители в городе Ярославль по цене от 85 до 15090 рублей. В наличии более 675 наименований. Смесители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Смеситель для ванны с душем SWES Amigo K1CVL5 0181, цвет хром
4 465 ₽
Смеситель для ванны с душем SWES Amigo K1CVL5 0181, цвет хром
Смеситель для ванны и душа SWES Bravo C1CML5 0160, цвет хром
4 460 ₽
Смеситель для ванны и душа SWES Bravo C1CML5 0160, цвет хром
Смеситель универсальный для ванны VIDIMA Икар BA167AA (держатель для душа, длина излива 320 мм, хром)
8 259 ₽
Смеситель универсальный для ванны VIDIMA Икар BA167AA (держатель для душа, длина излива 320 мм, хром)
Смеситель для ванной и душа ESKO Riga RG 31, цвет хром
10 640 ₽
Смеситель для ванной и душа ESKO Riga RG 31, цвет хром
Смеситель для ванны и душа SWES RESTA R8CES5 0226, хром
4 030 ₽
Смеситель для ванны и душа SWES RESTA R8CES5 0226, хром
Смеситель для раковины (мойки) VIDIMA УНО BA234AA, длина излива 84 мм
4 100 ₽
Смеситель для раковины (мойки) VIDIMA УНО BA234AA, длина излива 84 мм
Смеситель для ванны и душевых MEGABREEZE СВ-51 М Диско, хром
6 070 ₽
Смеситель для ванны и душевых MEGABREEZE СВ-51 М Диско, хром
Смеситель для раковины (мойки) MEGABREEZE КС-11-002
4 010 ₽
Смеситель для раковины (мойки) MEGABREEZE КС-11-002
Смеситель для раковины кухни (мойки) VIDIMA ЛОГИК ВА276АА
4 396 ₽
Смеситель для раковины кухни (мойки) VIDIMA ЛОГИК ВА276АА
Гигиенический душ ESKO Hygienic Hard Shower HHS 130, шланг в комплекте
870 ₽
Гигиенический душ ESKO Hygienic Hard Shower HHS 130, шланг в комплекте
Смеситель для раковины (мойки) ESKO Dublin DB 26
7 630 ₽
Смеситель для раковины (мойки) ESKO Dublin DB 26
Смеситель для раковины MEGABREEZE КС-11-004
2 790 ₽
Смеситель для раковины MEGABREEZE КС-11-004
Смеситель для раковины VIDIMA ЛОГИК ВА275АА
4 320 ₽
Смеситель для раковины VIDIMA ЛОГИК ВА275АА
Смеситель для раковины (мойки) VIDIMA БАЛАНС BA264AA
5 200 ₽
Смеситель для раковины (мойки) VIDIMA БАЛАНС BA264AA
Смеситель для раковины ESKO Moscow MS 26
5 450 ₽
Смеситель для раковины ESKO Moscow MS 26
Смеситель для раковины (кухонной мойки) VIDIMA ПРАКТИК ВА226АА, вентиль
4 460 ₽
Смеситель для раковины (кухонной мойки) VIDIMA ПРАКТИК ВА226АА, вентиль
Смеситель для раковины (мойки) VIDIMA УНО BA235AA
4 800 ₽
Смеситель для раковины (мойки) VIDIMA УНО BA235AA
Смеситель для раковины MEGABREEZE KC-11-014
4 000 ₽
Смеситель для раковины MEGABREEZE KC-11-014
Смеситель для раковины (кухонной мойки) VIDIMA РЕТРО BA119AA
9 110 ₽
Смеситель для раковины (кухонной мойки) VIDIMA РЕТРО BA119AA
Смеситель для раковины (мойки) Vidima Fine BA385AA (с изливом 118 мм)
4 140 ₽
Смеситель для раковины (мойки) Vidima Fine BA385AA (с изливом 118 мм)
Смеситель для ванны и душевых GROHE Essence 33624000, хром, излив 166 мм
5 457 ₽
Смеситель для ванны и душевых GROHE Essence 33624000, хром, излив 166 мм
Смеситель для ванны и душевых GROHE Eurostyle 33591001, хром
3 655 ₽
Смеситель для ванны и душевых GROHE Eurostyle 33591001, хром
Смеситель для ванны с душем SWES Delta D2CCZ2 0130, цвет хром
3 465 ₽
Смеситель для ванны с душем SWES Delta D2CCZ2 0130, цвет хром
Смеситель для ванны и душевых GROHE Concetto New 32211000, хром, скрытое подключение
4 046 ₽
Смеситель для ванны и душевых GROHE Concetto New 32211000, хром, скрытое подключение
Смеситель для раковины GROHE Concetto New 32202000
3 366 ₽
Смеситель для раковины GROHE Concetto New 32202000
Смеситель для раковины GROHE Euroeco 32732000, хром, длинным изливом 92 мм, рычаг
2 210 ₽
Смеситель для раковины GROHE Euroeco 32732000, хром, длинным изливом 92 мм, рычаг
Смеситель для раковины VIDIMA ТРИНИТИ BA259AA, двухвентильный
4 163 ₽
Смеситель для раковины VIDIMA ТРИНИТИ BA259AA, двухвентильный
Прямой термостатический комплект VARMEGA 00320500К 3/4" (клапан прямой с термостатом)
1 010 ₽
Прямой термостатический комплект VARMEGA 00320500К 3/4" (клапан прямой с термостатом)
Смеситель для раковины GROHE Quadra 32633000, хром
9 680 ₽
Смеситель для раковины GROHE Quadra 32633000, хром
Смеситель для ванны и душевых GROHE Eurodisc II Cosmopolitan 33390002, хром
5 099 ₽
Смеситель для ванны и душевых GROHE Eurodisc II Cosmopolitan 33390002, хром