Смесители используются для регулирования силы потока и температуры воды. Краны изготавливаются из различных материалов – нержавеющая сталь, медь или латунь. Изделия имеют разнообразный дизайн, дополнительно могут оборудоваться душевыми лейками.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить смесители в городе Ярославль по цене от 85 до 15090 рублей. В наличии более 675 наименований. Смесители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.