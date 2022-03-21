Смеситель для кухни (мойки) Vidima Практик BA231AA

Основным материалом смесителя для кухни VIDIMA ПРАКТИК BA231AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%. Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации. Чтобы смеситель для кухни VIDIMA ПРАКТИК BA231AA имел неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия.

Преимущества