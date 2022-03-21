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Смеситель для кухни (мойки) Vidima Практик BA231AA
4.5
2
5 440 ₽
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни (мойки) Vidima Практик BA231AA
    Арт. X1698205136
    4.5
    2
    Смеситель для кухни (мойки) Vidima Практик BA231AA

      Смеситель для кухни (мойки) Vidima Практик BA231AA

      5 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1698205136
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      5 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Основным материалом смесителя для кухни VIDIMA ПРАКТИК BA231AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%. Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации. Чтобы смеситель для кухни VIDIMA ПРАКТИК BA231AA имел неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия.

        Преимущества

        • Система усиленной фиксации StrongFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: высокопрочный пластик
        • Трубчатый поворотный излив
        • Угол поворота излива 360°
        • J-излив
        • Длина излива, мм: 197
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды