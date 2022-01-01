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Душевые кабины, ванные, унитазы, а также смесители и краны имеют разнообразный дизайн, изготавливаются из различных материалов. Каждое из изделий имеет свои особенности и характеристики, подбирается под конкретный дизайнерский проект.

Душевые кабины, ванные, унитазы, а также смесители и краны имеют разнообразный дизайн, изготавливаются из различных материалов. Каждое из изделий имеет свои особенности и характеристики, подбирается под конкретный дизайнерский проект.