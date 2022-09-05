Содержание:
Ремонт в ванной или на кухне часто требует замены не только облицовки стен, но и сантехники. При установке раковин, моек, ванн и биде встает вопрос о выборе подходящего смесителя. Выбрать из множества стильных и практичных решений для дома поможет наш рейтинг смесителей.
По каким параметрам составлялся рейтинг
Топ смесителей мы составляли, опираясь на следующие значимые характеристики:
- Назначение. Выделяют смесители для ванной комнаты, душевой, кухни, ванны с душем, раковины.
- Виды по конструкции. Смесители бывают однорычажными, двухвентильными, термостатными и электронными.
|
Вид смесителя
|
Особенности
|
Однорычажный
|
Механическое управление осуществляется поворотом рычага. Так регулируется напор и температура. Вода выходит через просветы в керамических или более дешевых полимерных пластинах, а смешивается в картридже.
|
Двухвентильный
|
Самый распространенный тип с двумя вентильными головками (кран-буксами). Регулировка напора и температуры идет с помощью поворота вентилей. Выделяют варианты с запорной манжетой из резины (червячный) и с керамическими пластинами. Первый вариант более бюджетный, но сложнее в настройке и требует периодической замены манжет. Второй более надежный и простой в регулировке, но желательно установить фильтр грубых частиц.
|
Термостатный
|
Способствуют экономии воды: за счет настройки режима подается вода нужной температуры. Но такой смеситель может быстро прийти в негодность из-за влажности, а найти запчасти на этот дорогостоящий прибор непросто.
|
Электронный
|
Лучший современный вариант, на котором ничего не нужно переключать вручную, для подачи воды достаточно поднести руки к сенсору. Смесители такого плана наделяют возможностью настройки времени работы. Его плюс в бесконтактной системе и автоматическом выключении, а минусом является стоимость.
- Виды по способу крепления. Смеситель может крепиться на стену, врезаться в сантехнику, на пол или устанавливаться подетально на поверхность (каскадный вариант).
- Способ излива и его длина. Способами излива считаются лейка, душ, кран и прочие. Длину стоит подбирать в соответствие со способом установки и удобством при использовании.
- Способ монтажа. Монтировать изделие можно скрыто или с наружным расположением труб.
- Материал изготовления. Наиболее распространены смесители из нержавейки, бронзы, латуни, силумина.
|
Материал
|
Особенности
|
Нержавеющая сталь
|
Лучший по надежности материал, который прошел проверку длительной эксплуатацией. К минусам его можно отнести большой вес и приличную стоимость.
|
Силумин
|
Очень легкий, но малопрактичный. Силумин достаточно хрупок и быстро ржавеет. Чаще всего используется в устройствах китайской сборки.
|
Латунь
|
Оптимальный вариант по цене и качеству. Эти изделия имеют много возможностей для оформления и декора.
|
Бронза
|
Достаточно прочный материал, который имеет презентабельный внешний вид. Часто применяют при создании интерьерных решений в стиле “ретро”.
Смесители из стали и латуни нередко имеют покрытие из хрома, которые придают металлический глянцевый или матовый оттенок, или эмали, стилизующие материал под камень. Такие изделия нуждаются в особом уходе, так как не переносят чистку абразивными средствами и не устойчивы к ударам и царапинам.
- Качество деталей. Фурнитура, переключатели и прочие комплектующие должны быть без повреждений и способными выполнять свою функцию.
- Оформление. Рассматривался как универсальный дизайн, так и нестандартные решения.
- Дополнительный функционал. Сюда входят аэраторы, режим эко, подсветка и прочее. Сейчас популярность набирают лучшие смесители 2 в 1 для кухни, так как для подключения фильтра питьевой воды не требуется замена мойки.
- Производители. От них зависит качество сборки и деталей, использование технологий. Об этом подробнее в следующем разделе.
Рейтинг производителей смесителей
Вот лучшие производители смесителей, которые заняли свою позицию на рынке сантехники:
- Triton. Занимается поставкой ванн из акрила и душевых кабин российского производства. В ассортименте есть смесители для любой домашней сантехники, выполненные из латуни.
- Frap. Китайский поставщик сантехнического оборудования. Можно выбрать смесители с прямым или изогнутым изливом разной длины.
- Iddis. Компания производитель смесителей и фурнитуры для ванн. В модельном ряду сенсорные смесители, устройства для крепления на борт и аксессуары.
- Swes. Предлагает к приобретению смесители, изготовленные в России, которые адаптированы под особенности отечественных сантехнических систем. Лучший смеситель российского производства можно выбрать у Swes.
- Vidima. Известный Болгарский бренд смесителей с более чем полувековой историей. Предлагает множество латунных моделей с вариантами установки, разной длиной излива.
- Esko. Производит смесители и аксессуары для душа под марками “Esko” и “Voda”. В ассортименте смесители для кухни, умывальника, ванны.
- Megabreeze. Самые надежные смесители для ванной, кухни, умывальника можно найти у этого бренда. В наличии модели с разной конструкцией.
- Bas. Российская фабрика, выпускающая ванны, душевые кабины, поддоны, продукцию для ванной и аксессуары. В ассортименте присутствуют стильные каскадные модели.
- Grohe. Поставляет на рынок спектр техники для кухни, туалета, ванной как бытового, так и премиального сегмента. Можно выбрать модель с разной толщиной и расположением рычага, а также настенной и врезной установкой. В рейтинг смесителей с термостатом можно смело включать модели этой марки.
- Raf. Чешская фирма-производитель распространенных моделей смесителей, так и нестандартных решений. У Raf можно подобрать настенный или каскадный смеситель подходящего дизайна.
- Zenta. Производит бюджетную сантехнику для российских систем. В ассортименте модели с разной формы изливом и хромированным покрытием.
- Варион. Компания с офисом в Санкт-Петербурге, предлагающая покупателям краны для душевых кабин, моек на кухне, биде. Можно выбрать модели с сенсором,термостатические, особые медицинские устройства.
- D-Lin. Среди товаров бренда не только смесители, но и товары для душевых, аксессуары, сушилки для рук. Можно найти модели с аэратором и керамической кран-буксой.
- Oras. Отличительной чертой этого бренда является наличие линейки Smart, в которую входят лучшие сенсорные смесители и души.
Лучшие смесители для ванны
Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA
Рейтинг лучших смесителей открывает механизм от Vidima с лучшим соотношением цена-качество.
Достоинства:
- Латунное исполнение обеспечивает долгий срок;
- Длинный излив удобен в использовании и имеет максимальный градус разворота, что позволяет контролировать направление струи;
- Монтаж упрощает система SmartFix;
- Регулировать температуру и силу струи удобно рычагом с легким ходом;
- Под рычагом расположена кнопка переключения между режимами крана и душа;
- Смеситель предусматривает настенное крепление, которое подходит для большинства планировок ванных в квартирах;
- Чтобы распределять поток воды предусмотрен встроенный аэратор;
- В комплект входят резиновые прокладки.
Недостатки:
Смеситель Esko London LD 54
Рейтинг смесителей для ванны продолжает конструкция с привлекательным оформлением и лучшим коротким изливом.
Достоинства:
- Легкое настенное крепление, которое подойдет для ванной в квартире и доме;
- Переключение с крана на душ и наоборот осуществляется с помощью помпы, которая устойчива к давлению воды;
- Сделан из латуни с покрытием из хрома, поэтому устойчив к ржавчине и изнашиванию комплектующих, приятен на ощупь;
- Настройки выполняются с помощью рычага, который не требует усилий при поворотах;
- Поток воды помогает рассеивать аэратор;
- Кран-букса с механизмом из керамики устойчива к повреждениям и прочна;
- В комплект входят эксцентрики и отражатели.
Недостатки:
Смеситель ESKO London LD 31
Какие лучше смесители приобретать для ванны дома? - Желательно отдать предпочтение кранам из латуни или нержавейки с поворотным изливом. Вот один из лучших примеров по этим характеристикам.
Достоинства:
- Выполнен из высококачественной латуни А-класса, что обеспечивает долгую продолжительность использования;
- Картридж из керамики устойчив к изнашиванию и обеспечивает смешивание воды в нужных пропорциях;
- Длинный излив (35 см) позволяет направить поток в далеко расположенное от края ванны сливное отверстие;
- Хромовое покрытие гладкое, приятное не ощупь;
- Излив может поворачиваться, поэтому поток можно направить не только в слив, но и на борт ванной при необходимости;
- Подходит для большинства планировок благодаря настенному креплению;
- Плавная регулировка режимов кран/душ гарантирует комфорт использования.
Недостатки:
- Пользователи отмечают сложность настройки температуры.
Смеситель Esko Venezia VE 54
Качественный смеситель, удобство использования которого подтверждают отзывы покупателей.
Достоинства:
- За счет отсутствия сварных соединений на корпусе минимален риск протечки;
- Картридж изготовлен по итальянской технологии, обеспечивает смешение воды в необходимых пропорциях;
- Регулятор фиксируется в позиции крана или душа без риска самонастройки под давлением воды;
- Керамика в составе затвора обеспечивает долговечность;
- Оснащен традиционным прямым коротким изливом;
- На рычаге есть обозначения труб холодной и горячей воды.
Недостатки:
Смеситель D-Lin D147401-2
Лучшие смесители из Китая обладают невысокой стоимостью и при этом могут конкурировать в качестве с моделями европейской сборки. Неплохой вариант китайского смесителя из нашего рейтинга - D147401-2.
Достоинства:
- Модель с лучшим длинным изливом в категории (40 см) удобна при наполнении широких емкостей, а также очистке области вокруг слива;
- Гусак поворачивается, что позволяет очищать стенки ванны рядом со сливом и обмывать предметы любой формы и размера;
- Кран-букса выполнена из керамики, поэтому не выйдет из строя длительное время;
- Для настройки нужной силы потока и температуры предусмотрен рычаг, для настройки режимов кран/душ - поворотный регулятор;
- Распределению потока способствует встроенный аэратор;
- Разъем для подключения душа находится за изливом что делает использование смесителя и уборку более удобной;
- Лучшая недорогая стоимость.
Недостатки:
Лучшие смесители для ванны с душем
Душевой набор (гарнитур) Vidima Тринити ВА262АА
Надежные смесители бренда Vidima уже были в нашем рейтинге, вот еще одна модель, изготовленная с применением немецких технологий.
Достоинства:
- Поворотный излив удобен для очистки в ванной разных предметов и поверхностей. Его длина - 32 см и изгиб помогают встроить смеситель в дизайн-проект для квартиры и дома;
- Кран-буксы поворачиваются на 180 градусов, что облегчает регулировку напора;
- Коннектор для душа находится в верхней части смесителя, поэтому его легко очищать, а также заменить или отремонтировать при необходимости;
- Есть система, облегчающая монтаж (SmartFix);
- Регулятор режима кран/душ имеет выступ, поэтому удобен при переключении в условиях высокой влажности;
- Рукоятка душа не нагреется даже от горячей воды благодаря системе Comfort Touch;
- Кран-буксы и переключатель режимов изготовлены в Германии.
Недостатки:
- Самый дорогой в категории.
Смеситель LEMARK Partner LM6552C
Неплохой короткоизливный хромового цвета смеситель, цена/качество которого также на достойном уровне.
Достоинства:
- Рычаг с легкой регулировкой температуры воды и напора имеет обозначения для холодного и горячего водоснабжения;
- Крепеж душа расположен под смесителем, поэтому не мешает при использовании излива;
- Сбоку есть крепление для душевой лейки, что удобно при отсутствии отдельного настенного фиксатора для душа;
- Короткий излив будет удобен для ванны с небольшим бортом;
- На гусаке расположена клавиша для переключения режимов кран/душ;
- Латунный корпус стоек к ржавчине, а хромовое покрытие легко чистится от налета;
- Аэратор препятствует разбрызгиванию воды при сильном напоре.
Недостатки:
Смеситель Vidima Уно BA239AA
Чешский смеситель с гибким изливом. Топ лучших моделей с такой конструкцией представляют и устройства нашего рейтинга.
Достоинства:
- Изогнутый излив средних размеров в форме буквы S впишется как в традиционное оформление, так и в нестандартный дизайн;
- Регулятор кран/душа имеет выступ для удобства захвата во время банных процедур;
- Рычаг легко поворачивается и способствует быстрой настройке оптимальной температуры воды;
- Душевой шланг стандартной длины подойдет для крепления лейки сбоку смесителя или выше (крепление входит в комплект);
- Стандартный настенный тип крепления не усложнит подводку труб;
- Ручка душевой лейки не перегреется за счет специального теплоизолирующего покрытия.
Недостатки:
Смеситель Vidima Тринити BA261AA
Мы продолжаем показывать самые лучшие смесители. Обзор на еще одну модель для ванной от Vidima, сочетающую простоту и прочность, представлен далее.
Достоинства:
- Простое крепление на стену благодаря опции SmartFix;
- Излив поворачивается, что удобно при очистке стенок ванны и пространства вокруг слива, а также очищения предметов разного размера и формы;
- Выход для душа совмещен с его креплением на верхней части детали, что обеспечивает компактность конструкции и экономит место;
- Кран-буксы немецкого производства износостойки и обеспечивают легкий поворот вентилей;
- Хромовое покрытие гладкое на ощупь;
- Создать направленный поток воды без брызг помогает аэратор;
- Индикатор под рычагом показывает расположение труб холодного и горячего водоснабжения.
Недостатки:
Смеситель LEMARK Nero LM0214C
Какие лучшие смесители для ванной с душем? - Определенно, те, которые имеют в комплекте все необходимое, как Nero LM0214C.
Достоинства:
- На коротком изливе расположен регулятор переключения кран/душ, что обеспечивает компактность конструкции;
- Смеситель крепится на стену, поэтому не составит особых трудностей при монтаже в квартире;
- В комплектацию входит аэратор, набор для душа с креплением и картридж;
- Хром-никелевое покрытие придает изделию цвет, подходящий для любого интерьера;
- Однорычажный механизм не требует длительной настройки подачи воды;
- Небольшой вес смесителя не затруднит монтаж.
Недостатки:
Лучшие смесители для душа
Смеситель LEMARK Linara LM0451C
Какой смеситель лучше приобрести, если хочется сделать ванну многофункциональной и удобной? - Лучшим выбором будет модель с поворотным гусаком и возможностью выбора места крепления держателя лейки. Например, такая модель - Linara LM0451C.
Достоинства:
- Длинный излив удобен при дальнем расположении сливного отверстия от стенки ванны;
- Регулятор режимов с выступом удобен даже при поворачивании влажными руками;
- Рычаг легко поворачивается в стороны, опускается и поднимается;
- Комплектующие выполнены из латуни и оснащены хромовым покрытием, поэтому имеют долгий срок использования и привлекательный внешний вид;
- Надежный керамический картридж выдерживает длительную эксплуатацию;
- Поворот излива удобен при гигиенических процедурах;
- Аэратор рассеивает поток, позволяя эффективнее расходовать воду.
Недостатки:
Смеситель Vidima PRACTIC ВА230АА
Модель можно использовать для ванной и как смеситель для умывальника. Рейтинг лучших универсальных смесителей продолжает PRACTIC ВА230АА.
Достоинства:
- Эргономичная ручка душа не нагревается при пользовании, поэтому не доставит неудобств при проведении банных процедур;
- На буксы и дивертор не влияет жесткая вода благодаря качеству материалов и немецкой технологии сборки;
- Функция “умной фиксации” делает монтаж быстрым и легким;
- При необходимости смеситель можно повернуть в раковину рядом;
- Аэратор рассеивает поток и предотвращает появление налета;
- Удобное крепление для лейки над изливом;
- Качественные регулятор и дивертор позволяют переключать режимы без протечек;
- Гарантия 5 лет.
Недостатки:
Смеситель LEMARK Plus Factor LM1612C
Какие лучше смесители покупать для небольших ванн? - Если борт узкий, то вполне подойдут смесители с коротким изливом и компактным корпусом. Данная модель от LEMARK - хороший пример.
Достоинства:
- Нестандартный дизайн оценят любители геометрии в интерьере;
- Комплектуется лейкой, поэтому не потребует выбора отдельного устройства;
- Хромированное блестящее покрытие универсально для оформления ванных комнат;
- Аэратор обеспечивает рассеянный поток воды, насыщенный кислородом;
- Керамическое исполнение картриджа повышает его износостойкость;
- Сделан из латуни, поэтому отличается стойкостью к разрушению и износу;
- Короткий излив подойдет для ванной с узким бортом.
Недостатки:
Смеситель LEMARK Point LM0351C
LEMARK производит хорошие смесители для российского потребителя. Следующая модель рейтинга лучших подойдет для дома и квартиры.
Достоинства:
- Однорычажный механизм не требует долгой настройки баланса горячей и холодной воды;
- Крепится на стену, поэтому подойдет для ванной в квартире, на даче или в загородном доме;
- Длинный поворотный излив можно использовать для ванны и раковины;
- Букса из керамики длительное время не потребует замены;
- Профилактика образования известкового налета и отсутствие разбрызгивания при сильном напоре возможны благодаря аэратору;
- В комплекте поставляется лейка и крепление к ней.
Недостатки:
Смеситель LEMARK Evitta LM0514C
Неплохой смеситель с коротким изливом и компактным настенным монтажом.
Достоинства:
- В поиске лейки не будет необходимость, полный набор для сборки и установки есть в комплекте;
- Неброский дизайн и хромовый цвет позволят вписать смеситель в интерьер ванной;
- Аэратор создает направленный поток без брызг;
- Керамический картридж обеспечивает пропорциональное смешивание воды;
- Поворотный регулятор позволяет быстро переключать режимы без протечек;
- Держатель для лейки можно крепить сбоку или сверху, что позволяет встроить смеситель в любую площадь и обеспечить удобство пользователя;
- Нет необходимости крутить “барашки” для настройки потока, управление осуществляется одним рычагом;
- Изготовлен из латуни.
Недостатки:
Лучшие смесители для кухни
Смеситель для кухни LEMARK Linara LM0413C
Лучший смеситель для кухни с гибким изливом и универсальным дизайном, сочетающий функциональность и удобство.
Достоинства:
- Направление излива регулируется благодаря его гибкой конструкции, поэтому им легко обмывать большую посуду;
- Компактный дизайн поможет поместить смеситель даже на узкую раковину;
- На расширенном выходном отверстии расположен аэратор;
- Сатиновый оттенок металла гармонирует с множеством дизайна;
- Керамический картридж и латунный корпус обеспечивают долговечность;
- Управление одним рычагом удобно как при мытье посуды, так и в процессе приготовления пищи.
Недостатки:
Смеситель для кухни Vidima Ретро BA133AA
Топ смесителей для кухни продолжает рычажный аппарат с большой высотой излива и пятилетней гарантией.
Достоинства:
- Классический дизайн и хромовый цвет подойдут к оформлению кухни. Для создания цветового решения производитель применяет электрохимическое гальванирование;
- Технология нанесения хром-никелевого покрытия обеспечивает его высокую стойкость;
- Смеситель быстро и надежно крепится на кухонную раковину. Технология StrongFix позволяет крепить аппарат к мойкам из разных материалов без риска срывов и протечек;
- Мыть посуду без брызг помогает аэратор;
- Рычаги легко поворачиваются и при этом хорошо перекрывают воду;
- Небольшой размер - оптимальное решение для маленьких моек.
Недостатки:
Смеситель для кухни LEMARK Evitta LM0505C
Хороший смеситель для кухни с однорычажным управлением.
Достоинства:
- Высокий поворотный излив удобен при размещении и омывании больших предметов;
- Сформировать направленный поток без брызг помогает аэратор;
- Излив расположен под наклоном, поэтому будет удобен для мытья посуды и очистки мойки с центрально расположенным сливом;
- Однорычажный регулятор удобен для быстрого включения/выключения воды в процессе приготовления пищи;
- Сам смеситель сделан из латуни, а картридж - из керамики, что способствует износостойкости;
- Классический современный дизайн.
Недостатки:
Смеситель для кухни Vidima Практик BA231AA
Износостойкий и функциональный кухонный смеситель. Рейтинг моделей на мойку продолжает Практик BA231AA от Vidima.
Достоинства:
- Смеситель изготовлен в соответствии с европейским стандартом E248, поэтому максимально безопасен для человека;
- Надежное крепление на мойку (FixStrong);
- Излив поворачивается на 360 градусов, поэтому в мойке легко размещаются крупные предметы;
- Буксы немецкого производства для надежного перекрывания воды;
- На вентилях есть обозначения труб с холодной и горячей водой;
- Высокий изогнутый излив и современный дизайн помогут встроить смеситель в общий интерьер и пространство над мойкой.
Недостатки:
- Цена выше среднего показателя.
Смеситель для кухни Vidima Логик ВА276АА
Замыкает эту категорию аппарат с хорошими отзывами от Vidima.
Достоинства:
- Хромовое покрытие гладкое на ощупь и легко очищается;
- Латунные комплектующие устойчивы к коррозии и износу под воздействием жесткой воды;
- Корпус является литым, что позволяет избежать протечек в местах изгибов;
- Излив поворачивается для удобства пользования при обработке в мойке крупных и нестандартных предметов;
- Аэратор выполнен с использованием опции Air+ и способен самоочищаться;
- Лучшая рукоятка с термозащитой не нагревается при длительном использовании горячей воды и может разворачиваться на 100 градусов;
- При необходимости можно установить донный клапан и наполнить мойку водой.
Недостатки:
Лучшие смесители для умывальника (раковины)
Сенсорный смеситель Frap F515
Сенсорный смеситель - лучший вариант для соблюдения гигиены как дома, так и в общественных местах. В наш рейтинг тоже вошла такая модель.
Достоинства:
- Бесконтактный способ удобен как для раковин в домах и квартирах, так и при установке смесителя в туалетных комнатах ТЦ и административных зданий;
- Современный дизайн в стиле хай-тек оценят любители необычных интерьерных решений;
- В комплекте есть гибкая подводка, которая позволяет легче установить и скрыть трубы;
- Поворотный изогнутый излив удобен для мытья рук;
- Автоматическое выключение позволяет избежать большого расхода воды.
Недостатки:
Смеситель Vidima Fine BA385AA
Многие хозяева квартир и домов предпочитают установить отдельный аппарат для ванны и смеситель для раковины. Рейтинг лучших таких кранов с возможностью наполнения раковины продолжает Fine BA385AA.
Достоинства:
- Литой излив позволяет избежать протечек в зоне изгиба;
- Система “легкой фиксации” способствует быстрому монтажу смесителя;
- Корпус выполнен из латуни, выдерживает длительное воздействие даже жесткой воды;
- Ручка регулятора вращается на 100 градусов, что дает большой выбор из диапазона температур воды. Также она оснащена системой, позволяющей не нагреваться от горячей воды;
- Возможность установить донный клапан для наполнения чаши раковины водой;
- Кран-букса из керамического материала для качественного смешивания воды.
Недостатки:
Смеситель для умывальника LEMARK Unit LM4506C
Необычный геометрический смеситель с одним рычагом управления и низким изливом.
Достоинства:
- Однорычажный регулятор с индикатором удобен для легкого включения/выключения и установки температуры;
- Аэратор помогает избежать брызг и лучше защищает от известкового налета;
- Небольшой излив будет удобен для компактной раковины;
- Внешний вид смесителя оценят почитатели стиля “Лофт” в интерьере;
- Надежный картридж из керамики.
Недостатки:
Смеситель для умывальника Esko Venezia 2 VE 26 2E
Рейтинг бюджетных смесителей для раковины могла бы возглавить эта модель.
Достоинства:
- Картридж итальянского производства обеспечит качественное функционирование смесителя;
- Аэратор при необходимости можно снять. Также он легко очищается от налета;
- Гибкая подводка оснащена необходимыми переходниками, отвечающими российским стандартам;
- Покрытие из смеси хрома и никеля позволяет защитить комплектующие от коррозии;
- Удобство при установке и использовании создает индикатор труб с горячей и холодной водой;
- Оптимально подойдет для небольшой раковины.
Недостатки:
Смеситель Löms Lufe L-12-6
Китайский смеситель, который не обделен хорошими отзывами покупателей.
Достоинства:
- Высокий удлиненный излив с поворотом на 360 градусов будет удобен при помещении в раковину больших предметов или при мытье рук;
- Удлиненный рычаг и керамический картридж позволяют установить нужную температуру воды;
- Для защиты от ржавчины и разрушения корпус выполнен из латуни;
- Направленный поток без брызг позволяет создать аэратор;
- Минималистичный дизайн.
Недостатки:
Какой смеситель лучше купить?
Вот несколько советов, которые помогут определиться с выбором смесителя и комплектующих:
- Перед покупкой определите габариты ванны или раковины.
- Если планируется использование одного крана для двух чаш (в ванной комнате), то стоит учесть расстояние между ними и подобрать соответствующий излив.
- Если в комплекте нет гибкой подводки, то нужно знать размеры врезных отверстий смесителя, чтобы избежать проблем с возвратом.
- Если стоит выбор между латунным и цинком смесителем, то предпочтение лучше отдать первому варианту, так как цинк имеет небольшую стойкость к перепадам температур.