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Рейтинг лучших смесителей для ванной и кухни
05.09.2022

Рейтинг лучших смесителей для ванной и кухни

Содержание:

Ремонт в ванной или на кухне часто требует замены не только облицовки стен, но и сантехники. При установке раковин, моек, ванн и биде встает вопрос о выборе подходящего смесителя. Выбрать из множества стильных и практичных решений для дома поможет наш рейтинг смесителей.

По каким параметрам составлялся рейтинг

Топ смесителей мы составляли, опираясь на следующие значимые характеристики:

  • Назначение. Выделяют смесители для ванной комнаты, душевой, кухни, ванны с душем, раковины.
  • Виды по конструкции. Смесители бывают однорычажными, двухвентильными, термостатными и электронными.
    Вид смесителя Особенности
    Однорычажный
    Однорычажный смеситель
    		 Механическое управление осуществляется поворотом рычага. Так регулируется напор и температура. Вода выходит через просветы в керамических или более дешевых полимерных пластинах, а смешивается в картридже.
    Двухвентильный
    Двухвентильный смеситель
    		 Самый распространенный тип с двумя вентильными головками (кран-буксами). Регулировка напора и температуры идет с помощью поворота вентилей. Выделяют варианты с запорной манжетой из резины (червячный) и с керамическими пластинами. Первый вариант более бюджетный, но сложнее в настройке и требует периодической замены манжет. Второй более надежный и простой в регулировке, но желательно установить фильтр грубых частиц.
    Термостатный
    Термостатный смеситель
    		 Способствуют экономии воды: за счет настройки режима подается вода нужной температуры. Но такой смеситель может быстро прийти в негодность из-за влажности, а найти запчасти на этот дорогостоящий прибор непросто.
    Электронный
    Электронный смеситель
    		 Лучший современный вариант, на котором ничего не нужно переключать вручную, для подачи воды достаточно поднести руки к сенсору. Смесители такого плана наделяют возможностью настройки времени работы. Его плюс в бесконтактной системе и автоматическом выключении, а минусом является стоимость.
  • Виды по способу крепления. Смеситель может крепиться на стену, врезаться в сантехнику, на пол или устанавливаться подетально на поверхность (каскадный вариант).
    Вид смесителя Особенности
    Настенный
    Настенный смеситель
    		 Самый популярный вариант. Трубы можно оставить снаружи,  вмонтировать в стену, спрятать за панелями. Для удобства лучшим вариантом будет модель с поворотным изливом.
    Врезной
    Врезной смеситель
    		 Лучший удобный вариант для укладки труб и ремонта/замены смесителя. Гусак, вентили, шланг и система регулировки врезается в борт сантехники.
    Напольный
    Напольный смеситель

    		 Нечасто встречающиеся смесители ввиду сложности установки и необходимости тщательной планировки помещения. Трубы скрываются под балкой, а на верхнем ее выходе располагают смеситель.
    Каскадный
    Каскадный смеситель
    		 Родственный вариант врезному методу. Позволяет крепить вентили, рычаги и излив на разных бортах сантехнического изделия.
  • Способ излива и его длина. Способами излива считаются лейка, душ, кран и прочие. Длину стоит подбирать в соответствие со способом установки и удобством при использовании.
  • Способ монтажа. Монтировать изделие можно скрыто или с наружным расположением труб.
  • Материал изготовления. Наиболее распространены смесители из нержавейки, бронзы, латуни, силумина.
    Материал Особенности
    Нержавеющая сталь Лучший по надежности материал, который прошел проверку длительной эксплуатацией. К минусам его можно отнести большой вес и приличную стоимость.
    Силумин Очень легкий, но малопрактичный. Силумин достаточно хрупок и быстро ржавеет. Чаще всего используется в устройствах китайской сборки.
    Латунь Оптимальный вариант по цене и качеству. Эти изделия имеют много возможностей для оформления и декора.
    Бронза Достаточно прочный материал, который имеет презентабельный внешний вид. Часто применяют при создании интерьерных решений в стиле “ретро”.

    Смесители из стали и латуни нередко имеют покрытие из хрома, которые придают металлический глянцевый или матовый оттенок, или эмали, стилизующие материал под камень. Такие изделия нуждаются в особом уходе, так как не переносят чистку абразивными средствами и не устойчивы к ударам и царапинам.

  • Качество деталей. Фурнитура, переключатели и прочие комплектующие должны быть без повреждений и способными выполнять свою функцию.
  • Оформление. Рассматривался как универсальный дизайн, так и нестандартные решения.
  • Дополнительный функционал. Сюда входят аэраторы, режим эко, подсветка и прочее. Сейчас популярность набирают лучшие смесители 2 в 1 для кухни, так как для подключения фильтра питьевой воды не требуется замена мойки.
  • Производители. От них зависит качество сборки и деталей, использование технологий. Об этом подробнее в следующем разделе.

Рейтинг производителей смесителей

Вот лучшие производители смесителей, которые заняли свою позицию на рынке сантехники:

  • Triton. Занимается поставкой ванн из акрила и душевых кабин российского производства. В ассортименте есть смесители для любой домашней сантехники, выполненные из латуни.
  • Frap. Китайский поставщик сантехнического оборудования. Можно выбрать смесители с прямым или изогнутым изливом разной длины.
  • Iddis. Компания производитель смесителей и фурнитуры для ванн. В модельном ряду сенсорные смесители, устройства для крепления на борт и аксессуары.
  • Swes. Предлагает к приобретению смесители, изготовленные в России, которые адаптированы под особенности отечественных сантехнических систем. Лучший смеситель российского производства можно выбрать у Swes.
  • Vidima. Известный Болгарский бренд смесителей с более чем полувековой историей. Предлагает множество латунных моделей с вариантами установки, разной длиной излива.
  • Esko. Производит смесители и аксессуары для душа под марками “Esko” и “Voda”. В ассортименте смесители для кухни, умывальника, ванны.
  • Megabreeze. Самые надежные смесители для ванной, кухни, умывальника можно найти у этого бренда. В наличии модели с разной конструкцией.
  • Bas. Российская фабрика, выпускающая ванны, душевые кабины, поддоны, продукцию для ванной и аксессуары. В ассортименте присутствуют стильные каскадные модели.
  • Grohe. Поставляет на рынок спектр техники для кухни, туалета, ванной как бытового, так и премиального сегмента. Можно выбрать модель с разной толщиной и расположением рычага, а также настенной и врезной установкой. В рейтинг смесителей с термостатом можно смело включать модели этой марки.
  • Raf. Чешская фирма-производитель распространенных моделей смесителей, так и нестандартных решений. У Raf можно подобрать настенный или каскадный смеситель подходящего дизайна.
  • Zenta. Производит бюджетную сантехнику для российских систем. В ассортименте модели с разной формы изливом и хромированным покрытием.
  • Варион. Компания с офисом в Санкт-Петербурге, предлагающая покупателям краны для душевых кабин, моек на кухне, биде. Можно выбрать модели с сенсором,термостатические, особые медицинские устройства.
  • D-Lin. Среди товаров бренда не только смесители, но и  товары для душевых, аксессуары, сушилки для рук. Можно найти модели с аэратором и керамической кран-буксой.
  • Oras. Отличительной чертой этого бренда является наличие линейки Smart, в которую входят лучшие сенсорные смесители и души.

Лучшие смесители для ванны

Модель/Характеристика Тип смесителя Монтаж Материал Длина излива (см) Страна производства Стоимость
Vidima Орион B4225AA/BA005AA Однорычажный Настенный Латунь 32 Болгария 6 250
Esko London LD 54 Однорычажный Настенный Латунь 17,2 Чехия 4 790
ESKO London LD 31 Однорычажный Настенный Латунь 35 Чехия 7 940
Esko Venezia VE 54 Однорычажный Настенный Латунь 14,7 Чехия 5 830
D-Lin D147401-2 Однорычажный Настенный Латунь 40 Китай 2 660

Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA

Рейтинг лучших смесителей открывает механизм от Vidima с лучшим соотношением цена-качество.

Достоинства:

  • Латунное исполнение обеспечивает долгий срок;
  • Длинный излив удобен в использовании и имеет максимальный градус разворота, что позволяет контролировать направление струи;
  • Монтаж упрощает система SmartFix;
  • Регулировать температуру и силу струи удобно рычагом с легким ходом;
  • Под рычагом расположена кнопка переключения между режимами крана и душа;
  • Смеситель предусматривает настенное крепление, которое подходит для большинства планировок ванных в квартирах;
  • Чтобы распределять поток воды предусмотрен встроенный аэратор;
  • В комплект входят резиновые прокладки.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA.BA005AA

Смеситель Esko London LD 54

Рейтинг смесителей для ванны продолжает конструкция с привлекательным оформлением и лучшим коротким изливом.

Достоинства:

  • Легкое настенное крепление, которое подойдет для ванной в квартире и доме;
  • Переключение с крана на душ и наоборот осуществляется с помощью помпы, которая устойчива к давлению воды;
  • Сделан из латуни с покрытием из хрома, поэтому устойчив к ржавчине и изнашиванию комплектующих, приятен на ощупь;
  • Настройки выполняются с помощью рычага, который не требует усилий при поворотах;
  • Поток воды помогает рассеивать аэратор;
  • Кран-букса с механизмом из керамики устойчива к повреждениям и прочна;
  • В комплект входят эксцентрики и отражатели.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Смеситель Esko London LD 54

Смеситель ESKO London LD 31

Какие лучше смесители приобретать для ванны дома? - Желательно отдать предпочтение кранам из латуни или нержавейки с поворотным изливом. Вот один из лучших примеров по этим характеристикам.

Достоинства:

  • Выполнен из высококачественной латуни А-класса, что обеспечивает долгую продолжительность использования;
  • Картридж из керамики устойчив к изнашиванию и обеспечивает смешивание воды в нужных пропорциях;
  • Длинный излив (35 см) позволяет направить поток в далеко расположенное от края ванны сливное отверстие;
  • Хромовое покрытие гладкое, приятное не ощупь;
  • Излив может поворачиваться, поэтому поток можно направить не только в слив, но и на борт ванной при необходимости;
  • Подходит для большинства планировок благодаря настенному креплению;
  • Плавная регулировка режимов кран/душ гарантирует комфорт использования.

Недостатки:

  • Пользователи отмечают сложность настройки температуры.

Смеситель Esko Venezia VE 54

Качественный смеситель, удобство использования которого подтверждают отзывы покупателей.

Достоинства:

  • За счет отсутствия сварных соединений на корпусе минимален риск протечки;
  • Картридж изготовлен по итальянской технологии, обеспечивает смешение воды в необходимых пропорциях;
  • Регулятор фиксируется в позиции крана или душа без риска самонастройки под давлением воды;
  • Керамика в составе затвора обеспечивает долговечность;
  • Оснащен традиционным прямым коротким изливом;
  • На рычаге есть обозначения труб холодной и горячей воды.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Смеситель ESKO London LD 31

Смеситель D-Lin D147401-2

Лучшие смесители из Китая обладают невысокой стоимостью и при этом могут конкурировать в качестве с моделями европейской сборки. Неплохой вариант китайского смесителя из нашего рейтинга - D147401-2.

Достоинства:

  • Модель с лучшим длинным изливом в категории (40 см) удобна при наполнении широких емкостей, а также очистке области вокруг слива;
  • Гусак поворачивается, что позволяет очищать стенки ванны рядом со сливом и обмывать предметы любой формы и размера;
  • Кран-букса выполнена из керамики, поэтому не выйдет из строя длительное время;
  • Для настройки нужной силы потока и температуры предусмотрен рычаг, для настройки режимов кран/душ - поворотный регулятор;
  • Распределению потока способствует встроенный аэратор;
  • Разъем для подключения душа находится за изливом что делает использование смесителя и уборку более удобной;
  • Лучшая недорогая стоимость.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Смеситель Esko Venezia VE 54

Лучшие смесители для ванны с душем

Модель/Характеристика Тип смесителя Монтаж Материал Длина излива (см) Страна производства Стоимость
Vidima Тринити ВА262АА Двухвентильный Настенный Латунь 32 Болгария 8 400
LEMARK Partner LM6552C Однорычажный Настенный Латунь 15,4 Чехия 4 985
Vidima Уно BA239AA Однорычажный Настенный Латунь 25 Болгария 6 780
Vidima Тринити BA261AA Двухвентильный Настенный Латунь 25 Болгария 8 250
LEMARK Nero LM0214C Однорычажный Настенный Латунь 18,3 Узбекистан 5 409

Душевой набор (гарнитур) Vidima Тринити ВА262АА

Надежные смесители бренда Vidima уже были в нашем рейтинге, вот еще одна модель, изготовленная с применением немецких технологий.

Достоинства:

  • Поворотный излив удобен для очистки в ванной разных предметов и поверхностей. Его длина - 32 см и изгиб помогают встроить смеситель в дизайн-проект для квартиры и дома;
  • Кран-буксы поворачиваются на 180 градусов, что облегчает регулировку напора;
  • Коннектор для душа находится в верхней части смесителя, поэтому его легко очищать, а также заменить или отремонтировать при необходимости;
  • Есть система, облегчающая монтаж (SmartFix);
  • Регулятор режима кран/душ имеет выступ, поэтому удобен при переключении в условиях высокой влажности;
  • Рукоятка душа не нагреется даже от горячей воды благодаря системе Comfort Touch;
  • Кран-буксы и переключатель режимов изготовлены в Германии.

Недостатки:

  • Самый дорогой в категории.
Душевой набор (гарнитур) Vidima Тринити ВА262АА

Смеситель LEMARK Partner LM6552C

Неплохой короткоизливный хромового цвета смеситель, цена/качество которого также на достойном уровне.

Достоинства:

  • Рычаг с легкой регулировкой температуры воды и напора имеет обозначения для холодного и горячего водоснабжения;
  • Крепеж душа расположен под смесителем, поэтому не мешает при использовании излива;
  • Сбоку есть крепление для душевой лейки, что удобно при отсутствии отдельного настенного фиксатора для душа;
  • Короткий излив будет удобен для ванны с небольшим бортом;
  • На гусаке расположена клавиша для переключения режимов кран/душ;
  • Латунный корпус стоек к ржавчине, а хромовое покрытие легко чистится от налета;
  • Аэратор препятствует разбрызгиванию воды при сильном напоре.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Смеситель LEMARK Partner LM6552C

Смеситель Vidima Уно BA239AA

Чешский смеситель с гибким изливом. Топ лучших моделей с такой конструкцией представляют и устройства нашего рейтинга.

Достоинства:

  • Изогнутый излив средних размеров в форме буквы S впишется как в традиционное оформление, так и в нестандартный дизайн;
  • Регулятор кран/душа имеет выступ для удобства захвата во время банных процедур;
  • Рычаг легко поворачивается и способствует быстрой настройке оптимальной температуры воды;
  • Душевой шланг стандартной длины подойдет для крепления лейки сбоку смесителя или выше (крепление входит в комплект);
  • Стандартный настенный тип крепления не усложнит подводку труб;
  • Ручка душевой лейки не перегреется за счет специального теплоизолирующего покрытия.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Смеситель Vidima Уно BA239AA

Смеситель Vidima Тринити BA261AA

Мы продолжаем показывать самые лучшие смесители. Обзор на еще одну модель для ванной от Vidima, сочетающую простоту и прочность, представлен далее.

Достоинства:

  • Простое крепление на стену благодаря опции SmartFix;
  • Излив поворачивается, что удобно при очистке стенок ванны и пространства вокруг слива, а также очищения предметов разного размера и формы;
  • Выход для душа совмещен с его креплением на верхней части детали, что обеспечивает компактность конструкции и экономит место;
  • Кран-буксы немецкого производства износостойки и обеспечивают легкий поворот вентилей;
  • Хромовое покрытие гладкое на ощупь;
  • Создать направленный поток воды без брызг помогает аэратор;
  • Индикатор под рычагом показывает расположение труб холодного и горячего водоснабжения.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Vidima Тринити BA261AA

Смеситель LEMARK Nero LM0214C

Какие лучшие смесители для ванной с душем? - Определенно, те, которые имеют в комплекте все необходимое, как Nero LM0214C.

Достоинства:

  • На коротком изливе расположен регулятор переключения кран/душ, что обеспечивает компактность конструкции;
  • Смеситель крепится на стену, поэтому не составит особых трудностей при монтаже в квартире;
  • В комплектацию входит аэратор, набор для душа с креплением и картридж;
  • Хром-никелевое покрытие придает изделию цвет, подходящий для любого интерьера;
  • Однорычажный механизм не требует длительной настройки подачи воды;
  • Небольшой вес смесителя не затруднит монтаж.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Смеситель LEMARK Nero LM0214C

Лучшие смесители для душа

Модель/Характеристика Тип смесителя Монтаж Материал Длина излива (см) Страна производства Стоимость
LEMARK Linara LM0451C Однорычажный Настенный Латунь 30 Узбекистан 4 739
Vidima PRACTIC ВА230АА Однорычажный Настенный Латунь 32 Болгария 9 960
LEMARK Plus Factor LM1612C Однорычажный Настенный Латунь 16,1 Чехия 6 827
LEMARK Point LM0351C Однорычажный Настенный Латунь 30 Узбекистан 5 521
LEMARK Evitta LM0514C Однорычажный Настенный Латунь 19,1 Узбекистан 6 445

Смеситель LEMARK Linara LM0451C

Какой смеситель лучше приобрести, если хочется сделать ванну многофункциональной и удобной? - Лучшим выбором будет модель с поворотным гусаком и возможностью выбора места крепления держателя лейки. Например, такая модель - Linara LM0451C.

Достоинства:

  • Длинный излив удобен при дальнем расположении сливного отверстия от стенки ванны;
  • Регулятор режимов с выступом удобен даже при поворачивании влажными руками;
  • Рычаг легко поворачивается в стороны, опускается и поднимается;
  • Комплектующие выполнены из латуни и оснащены хромовым покрытием, поэтому имеют долгий срок использования и привлекательный внешний вид;
  • Надежный керамический картридж выдерживает длительную эксплуатацию;
  • Поворот излива удобен при гигиенических процедурах;
  • Аэратор рассеивает поток, позволяя эффективнее расходовать воду.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Смеситель LEMARK Linara LM0451C

Смеситель Vidima PRACTIC ВА230АА

Модель можно использовать для ванной и как смеситель для умывальника. Рейтинг лучших универсальных смесителей продолжает PRACTIC ВА230АА.

Достоинства:

  • Эргономичная ручка душа не нагревается при пользовании, поэтому не доставит неудобств при проведении банных процедур;
  • На буксы и дивертор не влияет жесткая вода благодаря качеству материалов и немецкой технологии сборки;
  • Функция “умной фиксации” делает монтаж быстрым и легким;
  • При необходимости смеситель можно повернуть в раковину рядом;
  • Аэратор рассеивает поток и предотвращает появление налета;
  • Удобное крепление для лейки над изливом;
  • Качественные регулятор и дивертор позволяют переключать режимы без протечек;
  • Гарантия 5 лет.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
Vidima PRACTIC ВА230АА

Смеситель LEMARK Plus Factor LM1612C

Какие лучше смесители покупать для небольших ванн? - Если борт узкий, то вполне подойдут смесители с коротким изливом и компактным корпусом. Данная модель от LEMARK - хороший пример.

Достоинства:

  • Нестандартный дизайн оценят любители геометрии в интерьере;
  • Комплектуется лейкой, поэтому не потребует выбора отдельного устройства;
  • Хромированное блестящее покрытие универсально для оформления ванных комнат;
  • Аэратор обеспечивает рассеянный поток воды, насыщенный кислородом;
  • Керамическое исполнение картриджа повышает его износостойкость;
  • Сделан из латуни, поэтому отличается стойкостью к разрушению и износу;
  • Короткий излив подойдет для ванной с узким бортом.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Смеситель LEMARK Point LM0351C

LEMARK производит хорошие смесители для российского потребителя. Следующая модель рейтинга лучших подойдет для дома и квартиры.

Достоинства:

  • Однорычажный механизм не требует долгой настройки баланса горячей и холодной воды;
  • Крепится на стену, поэтому подойдет для ванной в квартире, на даче или в загородном доме;
  • Длинный поворотный излив можно использовать для ванны и раковины;
  • Букса из керамики длительное время не потребует замены;
  • Профилактика образования известкового налета и отсутствие разбрызгивания при сильном напоре возможны благодаря аэратору;
  • В комплекте поставляется лейка и крепление к ней.

Недостатки:

  • Не выявлено.
LEMARK Plus Factor LM1612C

Смеситель LEMARK Evitta LM0514C

Неплохой смеситель с коротким изливом и компактным настенным монтажом.

Достоинства:

  • В поиске лейки не будет необходимость, полный набор для сборки и установки есть в комплекте;
  • Неброский дизайн и хромовый цвет позволят вписать смеситель в интерьер ванной;
  • Аэратор создает направленный поток без брызг;
  • Керамический картридж обеспечивает пропорциональное смешивание воды;
  • Поворотный регулятор позволяет быстро переключать режимы без протечек;
  • Держатель для лейки можно крепить сбоку или сверху, что позволяет встроить смеситель в любую площадь и обеспечить удобство пользователя;
  • Нет необходимости крутить “барашки” для настройки потока, управление осуществляется одним рычагом;
  • Изготовлен из латуни.

Недостатки:

  • Не выявлено.
LEMARK Point LM0351C

Лучшие смесители для кухни

Модель/Характеристика Тип смесителя Монтаж Материал Длина излива (см) Страна производства Стоимость
LEMARK Linara LM0413C Однорычажный Настольный Латунь 23,5 Узбекистан 3 530
Vidima Ретро BA133AA Двухвентильный Настольный Латунь 15,6 Болгария 7 190
LEMARK Evitta LM0505C Однорычажный Настольный Латунь 19,1 Узбекистан 2 993
Vidima Практик BA231AA Двухвентильный На мойку Латунь 19,7 Болгария 5 440
Vidima Логик ВА276АА Однорычажный Настольный Латунь 14,3 Болгария 4 396

Смеситель для кухни LEMARK Linara LM0413C

Лучший смеситель для кухни с гибким изливом и универсальным дизайном, сочетающий функциональность и удобство.

Достоинства:

  • Направление излива регулируется благодаря его гибкой конструкции, поэтому им легко обмывать большую посуду;
  • Компактный дизайн поможет поместить смеситель даже на узкую раковину;
  • На расширенном выходном отверстии расположен аэратор;
  • Сатиновый оттенок металла гармонирует с множеством дизайна;
  • Керамический картридж и латунный корпус обеспечивают долговечность;
  • Управление одним рычагом удобно как при мытье посуды, так и в процессе приготовления пищи.

Недостатки:

  • Не выявлено.
LEMARK Linara LM0413C

Смеситель для кухни Vidima Ретро BA133AA

Топ смесителей для кухни продолжает рычажный аппарат с большой высотой излива и пятилетней гарантией.

Достоинства:

  • Классический дизайн и хромовый цвет подойдут к оформлению кухни. Для создания цветового решения производитель применяет электрохимическое гальванирование;
  • Технология нанесения хром-никелевого покрытия обеспечивает его высокую стойкость;
  • Смеситель быстро и надежно крепится на кухонную раковину. Технология StrongFix позволяет крепить аппарат к мойкам из разных материалов без риска срывов и протечек;
  • Мыть посуду без брызг помогает аэратор;
  • Рычаги легко поворачиваются и при этом хорошо перекрывают воду;
  • Небольшой размер - оптимальное решение для маленьких моек.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Vidima Ретро BA133AA

Смеситель для кухни LEMARK Evitta LM0505C

Хороший смеситель для кухни с однорычажным управлением.

Достоинства:

  • Высокий поворотный излив удобен при размещении и омывании больших предметов;
  • Сформировать направленный поток без брызг помогает аэратор;
  • Излив расположен под наклоном, поэтому будет удобен для мытья посуды и очистки мойки с центрально расположенным сливом;
  • Однорычажный регулятор удобен для быстрого включения/выключения воды в процессе приготовления пищи;
  • Сам смеситель сделан из латуни, а картридж - из керамики, что способствует износостойкости;
  • Классический современный дизайн.

Недостатки:

  • Не выявлено.
LEMARK Evitta LM0505C

Смеситель для кухни Vidima Практик BA231AA

Износостойкий и функциональный кухонный смеситель. Рейтинг моделей на мойку продолжает Практик BA231AA от Vidima.

Достоинства:

  • Смеситель изготовлен в соответствии с европейским стандартом E248, поэтому максимально безопасен для человека;
  • Надежное крепление на мойку (FixStrong);
  • Излив поворачивается на 360 градусов, поэтому в мойке легко размещаются крупные предметы;
  • Буксы немецкого производства для надежного перекрывания воды;
  • На вентилях есть обозначения труб с холодной и горячей водой;
  • Высокий изогнутый излив и современный дизайн помогут встроить смеситель в общий интерьер и пространство над мойкой.

Недостатки:

  • Цена выше среднего показателя.
Vidima Практик BA231AA

Смеситель для кухни Vidima Логик ВА276АА

Замыкает эту категорию аппарат с хорошими отзывами от Vidima.

Достоинства:

  • Хромовое покрытие гладкое на ощупь и легко очищается;
  • Латунные комплектующие устойчивы к коррозии и износу под воздействием жесткой воды;
  • Корпус является литым, что позволяет избежать протечек в местах изгибов;
  • Излив поворачивается для удобства пользования при обработке в мойке крупных и нестандартных предметов;
  • Аэратор выполнен с использованием опции Air+ и способен самоочищаться;
  • Лучшая рукоятка с термозащитой не нагревается при длительном использовании горячей воды и может разворачиваться на 100 градусов;
  • При необходимости можно установить донный клапан и наполнить мойку водой.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Vidima Логик ВА276АА

Лучшие смесители для умывальника (раковины)

Модель/Характеристика Тип смесителя Монтаж Материал Длина излива (см) Страна производства Стоимость
Frap F515 Сенсорный На раковину - - Китай -
Vidima Fine BA385AA Однорычажный На раковину Латунь 11,9 Болгария 4 140
LEMARK Unit LM4506C Однорычажный На раковину Латунь 12,8 Чехи 6 584
Esko Venezia 2 VE 26 2E Однорычажный На раковину Латунь 10,7 Чехия 2 495
Löms Lufe L-12-6 Однорычажный На раковину Латунь 20 Китай 5 800

Сенсорный смеситель Frap F515

Сенсорный смеситель - лучший вариант для соблюдения гигиены как дома, так и в общественных местах. В наш рейтинг тоже вошла такая модель.

Достоинства:

  • Бесконтактный способ удобен как для раковин в домах и квартирах, так и при установке смесителя в туалетных комнатах ТЦ и административных зданий;
  • Современный дизайн в стиле хай-тек оценят любители необычных интерьерных решений;
  • В комплекте есть гибкая подводка, которая позволяет легче установить и скрыть трубы;
  • Поворотный изогнутый излив удобен для мытья рук;
  • Автоматическое выключение позволяет избежать большого расхода воды.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Сенсорный смеситель Frap F515

Смеситель Vidima Fine BA385AA

Многие хозяева квартир и домов предпочитают установить отдельный аппарат для ванны и смеситель для раковины. Рейтинг лучших таких кранов с возможностью наполнения раковины продолжает Fine BA385AA.

Достоинства:

  • Литой излив позволяет избежать протечек в зоне изгиба;
  • Система “легкой фиксации” способствует быстрому монтажу смесителя;
  • Корпус выполнен из латуни, выдерживает длительное воздействие даже жесткой воды;
  • Ручка регулятора вращается на 100 градусов, что дает большой выбор из диапазона температур воды. Также она оснащена системой, позволяющей не нагреваться от горячей воды;
  • Возможность установить донный клапан для наполнения чаши раковины водой;
  • Кран-букса из керамического материала для качественного смешивания воды.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Смеситель Vidima Fine BA385AA

Смеситель для умывальника LEMARK Unit LM4506C

Необычный геометрический смеситель с одним рычагом управления и низким изливом.

Достоинства:

  • Однорычажный регулятор с индикатором удобен для легкого включения/выключения и установки температуры;
  • Аэратор помогает избежать брызг и лучше защищает от известкового налета;
  • Небольшой излив будет удобен для компактной раковины;
  • Внешний вид смесителя оценят почитатели стиля “Лофт” в интерьере;
  • Надежный картридж из керамики.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
Смеситель для умывальника LEMARK Unit LM4506C

Смеситель для умывальника Esko Venezia 2 VE 26 2E

Рейтинг бюджетных смесителей для раковины могла бы возглавить эта модель.

Достоинства:

  • Картридж итальянского производства обеспечит качественное функционирование смесителя;
  • Аэратор при необходимости можно снять. Также он легко очищается от налета;
  • Гибкая подводка оснащена необходимыми переходниками, отвечающими российским стандартам;
  • Покрытие из смеси хрома и никеля позволяет защитить комплектующие от коррозии;
  • Удобство при установке и использовании создает индикатор труб с горячей и холодной водой;
  • Оптимально подойдет для небольшой раковины.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Смеситель Esko Venezia VE 54

Смеситель Löms Lufe L-12-6

Китайский смеситель, который не обделен хорошими отзывами покупателей.

Достоинства:

  • Высокий удлиненный излив с поворотом на 360 градусов будет удобен при помещении в раковину больших предметов или при мытье рук;
  • Удлиненный рычаг и керамический картридж позволяют установить нужную температуру воды;
  • Для защиты от ржавчины и разрушения корпус выполнен из латуни;
  • Направленный поток без брызг позволяет создать аэратор;
  • Минималистичный дизайн.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Какой смеситель лучше купить?

Вот несколько советов, которые помогут определиться с выбором смесителя и комплектующих:

  1. Перед покупкой определите габариты ванны или раковины.
  2. Если планируется использование одного крана для двух чаш (в ванной комнате), то стоит учесть расстояние между ними и подобрать соответствующий излив.
  3. Если в комплекте нет гибкой подводки, то нужно знать размеры врезных отверстий смесителя, чтобы избежать проблем с возвратом.
  4. Если стоит выбор между латунным и цинком смесителем, то предпочтение лучше отдать первому варианту, так как цинк имеет небольшую стойкость к перепадам температур.
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