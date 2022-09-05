Ремонт в ванной или на кухне часто требует замены не только облицовки стен, но и сантехники. При установке раковин, моек, ванн и биде встает вопрос о выборе подходящего смесителя. Выбрать из множества стильных и практичных решений для дома поможет наш рейтинг смесителей.



По каким параметрам составлялся рейтинг

Топ смесителей мы составляли, опираясь на следующие значимые характеристики:

Назначение . Выделяют смесители для ванной комнаты, душевой, кухни, ванны с душем, раковины.

. Выделяют смесители для ванной комнаты, душевой, кухни, ванны с душем, раковины. Виды по конструкции. Смесители бывают однорычажными, двухвентильными, термостатными и электронными. Вид смесителя Особенности Однорычажный



Механическое управление осуществляется поворотом рычага. Так регулируется напор и температура. Вода выходит через просветы в керамических или более дешевых полимерных пластинах, а смешивается в картридже. Двухвентильный



Самый распространенный тип с двумя вентильными головками (кран-буксами). Регулировка напора и температуры идет с помощью поворота вентилей. Выделяют варианты с запорной манжетой из резины (червячный) и с керамическими пластинами. Первый вариант более бюджетный, но сложнее в настройке и требует периодической замены манжет. Второй более надежный и простой в регулировке, но желательно установить фильтр грубых частиц. Термостатный



Способствуют экономии воды: за счет настройки режима подается вода нужной температуры. Но такой смеситель может быстро прийти в негодность из-за влажности, а найти запчасти на этот дорогостоящий прибор непросто. Электронный



Лучший современный вариант, на котором ничего не нужно переключать вручную, для подачи воды достаточно поднести руки к сенсору. Смесители такого плана наделяют возможностью настройки времени работы. Его плюс в бесконтактной системе и автоматическом выключении, а минусом является стоимость.

Смесители бывают однорычажными, двухвентильными, термостатными и электронными. Виды по способу крепления . Смеситель может крепиться на стену, врезаться в сантехнику, на пол или устанавливаться подетально на поверхность (каскадный вариант). Вид смесителя Особенности Настенный



Самый популярный вариант. Трубы можно оставить снаружи, вмонтировать в стену, спрятать за панелями. Для удобства лучшим вариантом будет модель с поворотным изливом. Врезной



Лучший удобный вариант для укладки труб и ремонта/замены смесителя. Гусак, вентили, шланг и система регулировки врезается в борт сантехники. Напольный



Нечасто встречающиеся смесители ввиду сложности установки и необходимости тщательной планировки помещения. Трубы скрываются под балкой, а на верхнем ее выходе располагают смеситель. Каскадный



Родственный вариант врезному методу. Позволяет крепить вентили, рычаги и излив на разных бортах сантехнического изделия.

. Смеситель может крепиться на стену, врезаться в сантехнику, на пол или устанавливаться подетально на поверхность (каскадный вариант). Способ излива и его длина . Способами излива считаются лейка, душ, кран и прочие. Длину стоит подбирать в соответствие со способом установки и удобством при использовании.

. Способами излива считаются лейка, душ, кран и прочие. Длину стоит подбирать в соответствие со способом установки и удобством при использовании. Способ монтажа . Монтировать изделие можно скрыто или с наружным расположением труб.

. Монтировать изделие можно скрыто или с наружным расположением труб. Материал изготовления . Наиболее распространены смесители из нержавейки, бронзы, латуни, силумина. Материал Особенности Нержавеющая сталь Лучший по надежности материал, который прошел проверку длительной эксплуатацией. К минусам его можно отнести большой вес и приличную стоимость. Силумин Очень легкий, но малопрактичный. Силумин достаточно хрупок и быстро ржавеет. Чаще всего используется в устройствах китайской сборки. Латунь Оптимальный вариант по цене и качеству. Эти изделия имеют много возможностей для оформления и декора. Бронза Достаточно прочный материал, который имеет презентабельный внешний вид. Часто применяют при создании интерьерных решений в стиле “ретро”. Смесители из стали и латуни нередко имеют покрытие из хрома, которые придают металлический глянцевый или матовый оттенок, или эмали, стилизующие материал под камень. Такие изделия нуждаются в особом уходе, так как не переносят чистку абразивными средствами и не устойчивы к ударам и царапинам.

. Наиболее распространены смесители из нержавейки, бронзы, латуни, силумина. Качество деталей . Фурнитура, переключатели и прочие комплектующие должны быть без повреждений и способными выполнять свою функцию.

. Фурнитура, переключатели и прочие комплектующие должны быть без повреждений и способными выполнять свою функцию. Оформление . Рассматривался как универсальный дизайн, так и нестандартные решения.

. Рассматривался как универсальный дизайн, так и нестандартные решения. Дополнительный функционал . Сюда входят аэраторы, режим эко, подсветка и прочее. Сейчас популярность набирают лучшие смесители 2 в 1 для кухни, так как для подключения фильтра питьевой воды не требуется замена мойки.

. Сюда входят аэраторы, режим эко, подсветка и прочее. Сейчас популярность набирают лучшие смесители 2 в 1 для кухни, так как для подключения фильтра питьевой воды не требуется замена мойки. Производители. От них зависит качество сборки и деталей, использование технологий. Об этом подробнее в следующем разделе.

Рейтинг производителей смесителей

Вот лучшие производители смесителей, которые заняли свою позицию на рынке сантехники:

Triton . Занимается поставкой ванн из акрила и душевых кабин российского производства. В ассортименте есть смесители для любой домашней сантехники, выполненные из латуни.

. Занимается поставкой ванн из акрила и душевых кабин российского производства. В ассортименте есть смесители для любой домашней сантехники, выполненные из латуни. Frap . Китайский поставщик сантехнического оборудования. Можно выбрать смесители с прямым или изогнутым изливом разной длины.

. Китайский поставщик сантехнического оборудования. Можно выбрать смесители с прямым или изогнутым изливом разной длины. Iddis . Компания производитель смесителей и фурнитуры для ванн. В модельном ряду сенсорные смесители, устройства для крепления на борт и аксессуары.

. Компания производитель смесителей и фурнитуры для ванн. В модельном ряду сенсорные смесители, устройства для крепления на борт и аксессуары. Swes . Предлагает к приобретению смесители, изготовленные в России, которые адаптированы под особенности отечественных сантехнических систем. Лучший смеситель российского производства можно выбрать у Swes.

. Предлагает к приобретению смесители, изготовленные в России, которые адаптированы под особенности отечественных сантехнических систем. Лучший смеситель российского производства можно выбрать у Swes. Vidima . Известный Болгарский бренд смесителей с более чем полувековой историей. Предлагает множество латунных моделей с вариантами установки, разной длиной излива.

. Известный Болгарский бренд смесителей с более чем полувековой историей. Предлагает множество латунных моделей с вариантами установки, разной длиной излива. Esko . Производит смесители и аксессуары для душа под марками “Esko” и “Voda”. В ассортименте смесители для кухни, умывальника, ванны.

. Производит смесители и аксессуары для душа под марками “Esko” и “Voda”. В ассортименте смесители для кухни, умывальника, ванны. Megabreeze . Самые надежные смесители для ванной, кухни, умывальника можно найти у этого бренда. В наличии модели с разной конструкцией.

. Самые надежные смесители для ванной, кухни, умывальника можно найти у этого бренда. В наличии модели с разной конструкцией. Bas . Российская фабрика, выпускающая ванны, душевые кабины, поддоны, продукцию для ванной и аксессуары. В ассортименте присутствуют стильные каскадные модели.

. Российская фабрика, выпускающая ванны, душевые кабины, поддоны, продукцию для ванной и аксессуары. В ассортименте присутствуют стильные каскадные модели. Grohe . Поставляет на рынок спектр техники для кухни, туалета, ванной как бытового, так и премиального сегмента. Можно выбрать модель с разной толщиной и расположением рычага, а также настенной и врезной установкой. В рейтинг смесителей с термостатом можно смело включать модели этой марки.

. Поставляет на рынок спектр техники для кухни, туалета, ванной как бытового, так и премиального сегмента. Можно выбрать модель с разной толщиной и расположением рычага, а также настенной и врезной установкой. В рейтинг смесителей с термостатом можно смело включать модели этой марки. Raf . Чешская фирма-производитель распространенных моделей смесителей, так и нестандартных решений. У Raf можно подобрать настенный или каскадный смеситель подходящего дизайна.

. Чешская фирма-производитель распространенных моделей смесителей, так и нестандартных решений. У Raf можно подобрать настенный или каскадный смеситель подходящего дизайна. Zenta . Производит бюджетную сантехнику для российских систем. В ассортименте модели с разной формы изливом и хромированным покрытием.

. Производит бюджетную сантехнику для российских систем. В ассортименте модели с разной формы изливом и хромированным покрытием. Варион . Компания с офисом в Санкт-Петербурге, предлагающая покупателям краны для душевых кабин, моек на кухне, биде. Можно выбрать модели с сенсором,термостатические, особые медицинские устройства.

. Компания с офисом в Санкт-Петербурге, предлагающая покупателям краны для душевых кабин, моек на кухне, биде. Можно выбрать модели с сенсором,термостатические, особые медицинские устройства. D-Lin . Среди товаров бренда не только смесители, но и товары для душевых, аксессуары, сушилки для рук. Можно найти модели с аэратором и керамической кран-буксой.

. Среди товаров бренда не только смесители, но и товары для душевых, аксессуары, сушилки для рук. Можно найти модели с аэратором и керамической кран-буксой. Oras. Отличительной чертой этого бренда является наличие линейки Smart, в которую входят лучшие сенсорные смесители и души.

Лучшие смесители для ванны

Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA

Рейтинг лучших смесителей открывает механизм от Vidima с лучшим соотношением цена-качество.

Достоинства:

Латунное исполнение обеспечивает долгий срок;

Длинный излив удобен в использовании и имеет максимальный градус разворота, что позволяет контролировать направление струи;

Монтаж упрощает система SmartFix;

Регулировать температуру и силу струи удобно рычагом с легким ходом;

Под рычагом расположена кнопка переключения между режимами крана и душа;

Смеситель предусматривает настенное крепление, которое подходит для большинства планировок ванных в квартирах;

Чтобы распределять поток воды предусмотрен встроенный аэратор;

В комплект входят резиновые прокладки.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель Esko London LD 54

Рейтинг смесителей для ванны продолжает конструкция с привлекательным оформлением и лучшим коротким изливом.

Достоинства:

Легкое настенное крепление, которое подойдет для ванной в квартире и доме;

Переключение с крана на душ и наоборот осуществляется с помощью помпы, которая устойчива к давлению воды;

Сделан из латуни с покрытием из хрома, поэтому устойчив к ржавчине и изнашиванию комплектующих, приятен на ощупь;

Настройки выполняются с помощью рычага, который не требует усилий при поворотах;

Поток воды помогает рассеивать аэратор;

Кран-букса с механизмом из керамики устойчива к повреждениям и прочна;

В комплект входят эксцентрики и отражатели.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель ESKO London LD 31

Какие лучше смесители приобретать для ванны дома? - Желательно отдать предпочтение кранам из латуни или нержавейки с поворотным изливом. Вот один из лучших примеров по этим характеристикам.

Достоинства:

Выполнен из высококачественной латуни А-класса, что обеспечивает долгую продолжительность использования;

Картридж из керамики устойчив к изнашиванию и обеспечивает смешивание воды в нужных пропорциях;

Длинный излив (35 см) позволяет направить поток в далеко расположенное от края ванны сливное отверстие;

Хромовое покрытие гладкое, приятное не ощупь;

Излив может поворачиваться, поэтому поток можно направить не только в слив, но и на борт ванной при необходимости;

Подходит для большинства планировок благодаря настенному креплению;

Плавная регулировка режимов кран/душ гарантирует комфорт использования.

Недостатки:

Пользователи отмечают сложность настройки температуры.

Смеситель Esko Venezia VE 54

Качественный смеситель, удобство использования которого подтверждают отзывы покупателей.

Достоинства:

За счет отсутствия сварных соединений на корпусе минимален риск протечки;

Картридж изготовлен по итальянской технологии, обеспечивает смешение воды в необходимых пропорциях;

Регулятор фиксируется в позиции крана или душа без риска самонастройки под давлением воды;

Керамика в составе затвора обеспечивает долговечность;

Оснащен традиционным прямым коротким изливом;

На рычаге есть обозначения труб холодной и горячей воды.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель D-Lin D147401-2

Лучшие смесители из Китая обладают невысокой стоимостью и при этом могут конкурировать в качестве с моделями европейской сборки. Неплохой вариант китайского смесителя из нашего рейтинга - D147401-2.

Достоинства:

Модель с лучшим длинным изливом в категории (40 см) удобна при наполнении широких емкостей, а также очистке области вокруг слива;

Гусак поворачивается, что позволяет очищать стенки ванны рядом со сливом и обмывать предметы любой формы и размера;

Кран-букса выполнена из керамики, поэтому не выйдет из строя длительное время;

Для настройки нужной силы потока и температуры предусмотрен рычаг, для настройки режимов кран/душ - поворотный регулятор;

Распределению потока способствует встроенный аэратор;

Разъем для подключения душа находится за изливом что делает использование смесителя и уборку более удобной;

Лучшая недорогая стоимость.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие смесители для ванны с душем

Модель/Характеристика Тип смесителя Монтаж Материал Длина излива (см) Страна производства Стоимость Vidima Тринити ВА262АА Двухвентильный Настенный Латунь 32 Болгария 8 400 LEMARK Partner LM6552C Однорычажный Настенный Латунь 15,4 Чехия 4 985 Vidima Уно BA239AA Однорычажный Настенный Латунь 25 Болгария 6 780 Vidima Тринити BA261AA Двухвентильный Настенный Латунь 25 Болгария 8 250 LEMARK Nero LM0214C Однорычажный Настенный Латунь 18,3 Узбекистан 5 409

Душевой набор (гарнитур) Vidima Тринити ВА262АА

Надежные смесители бренда Vidima уже были в нашем рейтинге, вот еще одна модель, изготовленная с применением немецких технологий.

Достоинства:

Поворотный излив удобен для очистки в ванной разных предметов и поверхностей. Его длина - 32 см и изгиб помогают встроить смеситель в дизайн-проект для квартиры и дома;

Кран-буксы поворачиваются на 180 градусов, что облегчает регулировку напора;

Коннектор для душа находится в верхней части смесителя, поэтому его легко очищать, а также заменить или отремонтировать при необходимости;

Есть система, облегчающая монтаж (SmartFix);

Регулятор режима кран/душ имеет выступ, поэтому удобен при переключении в условиях высокой влажности;

Рукоятка душа не нагреется даже от горячей воды благодаря системе Comfort Touch;

Кран-буксы и переключатель режимов изготовлены в Германии.

Недостатки:

Самый дорогой в категории.

Смеситель LEMARK Partner LM6552C

Неплохой короткоизливный хромового цвета смеситель, цена/качество которого также на достойном уровне.

Достоинства:

Рычаг с легкой регулировкой температуры воды и напора имеет обозначения для холодного и горячего водоснабжения;

Крепеж душа расположен под смесителем, поэтому не мешает при использовании излива;

Сбоку есть крепление для душевой лейки, что удобно при отсутствии отдельного настенного фиксатора для душа;

Короткий излив будет удобен для ванны с небольшим бортом;

На гусаке расположена клавиша для переключения режимов кран/душ;

Латунный корпус стоек к ржавчине, а хромовое покрытие легко чистится от налета;

Аэратор препятствует разбрызгиванию воды при сильном напоре.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель Vidima Уно BA239AA

Чешский смеситель с гибким изливом. Топ лучших моделей с такой конструкцией представляют и устройства нашего рейтинга.

Достоинства:

Изогнутый излив средних размеров в форме буквы S впишется как в традиционное оформление, так и в нестандартный дизайн;

Регулятор кран/душа имеет выступ для удобства захвата во время банных процедур;

Рычаг легко поворачивается и способствует быстрой настройке оптимальной температуры воды;

Душевой шланг стандартной длины подойдет для крепления лейки сбоку смесителя или выше (крепление входит в комплект);

Стандартный настенный тип крепления не усложнит подводку труб;

Ручка душевой лейки не перегреется за счет специального теплоизолирующего покрытия.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель Vidima Тринити BA261AA

Мы продолжаем показывать самые лучшие смесители. Обзор на еще одну модель для ванной от Vidima, сочетающую простоту и прочность, представлен далее.

Достоинства:

Простое крепление на стену благодаря опции SmartFix;

Излив поворачивается, что удобно при очистке стенок ванны и пространства вокруг слива, а также очищения предметов разного размера и формы;

Выход для душа совмещен с его креплением на верхней части детали, что обеспечивает компактность конструкции и экономит место;

Кран-буксы немецкого производства износостойки и обеспечивают легкий поворот вентилей;

Хромовое покрытие гладкое на ощупь;

Создать направленный поток воды без брызг помогает аэратор;

Индикатор под рычагом показывает расположение труб холодного и горячего водоснабжения.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель LEMARK Nero LM0214C

Какие лучшие смесители для ванной с душем? - Определенно, те, которые имеют в комплекте все необходимое, как Nero LM0214C.

Достоинства:

На коротком изливе расположен регулятор переключения кран/душ, что обеспечивает компактность конструкции;

Смеситель крепится на стену, поэтому не составит особых трудностей при монтаже в квартире;

В комплектацию входит аэратор, набор для душа с креплением и картридж;

Хром-никелевое покрытие придает изделию цвет, подходящий для любого интерьера;

Однорычажный механизм не требует длительной настройки подачи воды;

Небольшой вес смесителя не затруднит монтаж.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие смесители для душа

Смеситель LEMARK Linara LM0451C

Какой смеситель лучше приобрести, если хочется сделать ванну многофункциональной и удобной? - Лучшим выбором будет модель с поворотным гусаком и возможностью выбора места крепления держателя лейки. Например, такая модель - Linara LM0451C.

Достоинства:

Длинный излив удобен при дальнем расположении сливного отверстия от стенки ванны;

Регулятор режимов с выступом удобен даже при поворачивании влажными руками;

Рычаг легко поворачивается в стороны, опускается и поднимается;

Комплектующие выполнены из латуни и оснащены хромовым покрытием, поэтому имеют долгий срок использования и привлекательный внешний вид;

Надежный керамический картридж выдерживает длительную эксплуатацию;

Поворот излива удобен при гигиенических процедурах;

Аэратор рассеивает поток, позволяя эффективнее расходовать воду.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель Vidima PRACTIC ВА230АА

Модель можно использовать для ванной и как смеситель для умывальника. Рейтинг лучших универсальных смесителей продолжает PRACTIC ВА230АА.

Достоинства:

Эргономичная ручка душа не нагревается при пользовании, поэтому не доставит неудобств при проведении банных процедур;

На буксы и дивертор не влияет жесткая вода благодаря качеству материалов и немецкой технологии сборки;

Функция “умной фиксации” делает монтаж быстрым и легким;

При необходимости смеситель можно повернуть в раковину рядом;

Аэратор рассеивает поток и предотвращает появление налета;

Удобное крепление для лейки над изливом;

Качественные регулятор и дивертор позволяют переключать режимы без протечек;

Гарантия 5 лет.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Смеситель LEMARK Plus Factor LM1612C

Какие лучше смесители покупать для небольших ванн? - Если борт узкий, то вполне подойдут смесители с коротким изливом и компактным корпусом. Данная модель от LEMARK - хороший пример.

Достоинства:

Нестандартный дизайн оценят любители геометрии в интерьере;

Комплектуется лейкой, поэтому не потребует выбора отдельного устройства;

Хромированное блестящее покрытие универсально для оформления ванных комнат;

Аэратор обеспечивает рассеянный поток воды, насыщенный кислородом;

Керамическое исполнение картриджа повышает его износостойкость;

Сделан из латуни, поэтому отличается стойкостью к разрушению и износу;

Короткий излив подойдет для ванной с узким бортом.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель LEMARK Point LM0351C

LEMARK производит хорошие смесители для российского потребителя. Следующая модель рейтинга лучших подойдет для дома и квартиры.

Достоинства:

Однорычажный механизм не требует долгой настройки баланса горячей и холодной воды;

Крепится на стену, поэтому подойдет для ванной в квартире, на даче или в загородном доме;

Длинный поворотный излив можно использовать для ванны и раковины;

Букса из керамики длительное время не потребует замены;

Профилактика образования известкового налета и отсутствие разбрызгивания при сильном напоре возможны благодаря аэратору;

В комплекте поставляется лейка и крепление к ней.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель LEMARK Evitta LM0514C

Неплохой смеситель с коротким изливом и компактным настенным монтажом.

Достоинства:

В поиске лейки не будет необходимость, полный набор для сборки и установки есть в комплекте;

Неброский дизайн и хромовый цвет позволят вписать смеситель в интерьер ванной;

Аэратор создает направленный поток без брызг;

Керамический картридж обеспечивает пропорциональное смешивание воды;

Поворотный регулятор позволяет быстро переключать режимы без протечек;

Держатель для лейки можно крепить сбоку или сверху, что позволяет встроить смеситель в любую площадь и обеспечить удобство пользователя;

Нет необходимости крутить “барашки” для настройки потока, управление осуществляется одним рычагом;

Изготовлен из латуни.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие смесители для кухни

Смеситель для кухни LEMARK Linara LM0413C

Лучший смеситель для кухни с гибким изливом и универсальным дизайном, сочетающий функциональность и удобство.

Достоинства:

Направление излива регулируется благодаря его гибкой конструкции, поэтому им легко обмывать большую посуду;

Компактный дизайн поможет поместить смеситель даже на узкую раковину;

На расширенном выходном отверстии расположен аэратор;

Сатиновый оттенок металла гармонирует с множеством дизайна;

Керамический картридж и латунный корпус обеспечивают долговечность;

Управление одним рычагом удобно как при мытье посуды, так и в процессе приготовления пищи.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель для кухни Vidima Ретро BA133AA

Топ смесителей для кухни продолжает рычажный аппарат с большой высотой излива и пятилетней гарантией.

Достоинства:

Классический дизайн и хромовый цвет подойдут к оформлению кухни. Для создания цветового решения производитель применяет электрохимическое гальванирование;

Технология нанесения хром-никелевого покрытия обеспечивает его высокую стойкость;

Смеситель быстро и надежно крепится на кухонную раковину. Технология StrongFix позволяет крепить аппарат к мойкам из разных материалов без риска срывов и протечек;

Мыть посуду без брызг помогает аэратор;

Рычаги легко поворачиваются и при этом хорошо перекрывают воду;

Небольшой размер - оптимальное решение для маленьких моек.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель для кухни LEMARK Evitta LM0505C

Хороший смеситель для кухни с однорычажным управлением.

Достоинства:

Высокий поворотный излив удобен при размещении и омывании больших предметов;

Сформировать направленный поток без брызг помогает аэратор;

Излив расположен под наклоном, поэтому будет удобен для мытья посуды и очистки мойки с центрально расположенным сливом;

Однорычажный регулятор удобен для быстрого включения/выключения воды в процессе приготовления пищи;

Сам смеситель сделан из латуни, а картридж - из керамики, что способствует износостойкости;

Классический современный дизайн.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель для кухни Vidima Практик BA231AA

Износостойкий и функциональный кухонный смеситель. Рейтинг моделей на мойку продолжает Практик BA231AA от Vidima.

Достоинства:

Смеситель изготовлен в соответствии с европейским стандартом E248, поэтому максимально безопасен для человека;

Надежное крепление на мойку (FixStrong);

Излив поворачивается на 360 градусов, поэтому в мойке легко размещаются крупные предметы;

Буксы немецкого производства для надежного перекрывания воды;

На вентилях есть обозначения труб с холодной и горячей водой;

Высокий изогнутый излив и современный дизайн помогут встроить смеситель в общий интерьер и пространство над мойкой.

Недостатки:

Цена выше среднего показателя.

Смеситель для кухни Vidima Логик ВА276АА

Замыкает эту категорию аппарат с хорошими отзывами от Vidima.

Достоинства:

Хромовое покрытие гладкое на ощупь и легко очищается;

Латунные комплектующие устойчивы к коррозии и износу под воздействием жесткой воды;

Корпус является литым, что позволяет избежать протечек в местах изгибов;

Излив поворачивается для удобства пользования при обработке в мойке крупных и нестандартных предметов;

Аэратор выполнен с использованием опции Air+ и способен самоочищаться;

Лучшая рукоятка с термозащитой не нагревается при длительном использовании горячей воды и может разворачиваться на 100 градусов;

При необходимости можно установить донный клапан и наполнить мойку водой.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие смесители для умывальника (раковины)

Сенсорный смеситель Frap F515

Сенсорный смеситель - лучший вариант для соблюдения гигиены как дома, так и в общественных местах. В наш рейтинг тоже вошла такая модель.

Достоинства:

Бесконтактный способ удобен как для раковин в домах и квартирах, так и при установке смесителя в туалетных комнатах ТЦ и административных зданий;

Современный дизайн в стиле хай-тек оценят любители необычных интерьерных решений;

В комплекте есть гибкая подводка, которая позволяет легче установить и скрыть трубы;

Поворотный изогнутый излив удобен для мытья рук;

Автоматическое выключение позволяет избежать большого расхода воды.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель Vidima Fine BA385AA

Многие хозяева квартир и домов предпочитают установить отдельный аппарат для ванны и смеситель для раковины. Рейтинг лучших таких кранов с возможностью наполнения раковины продолжает Fine BA385AA.

Достоинства:

Литой излив позволяет избежать протечек в зоне изгиба;

Система “легкой фиксации” способствует быстрому монтажу смесителя;

Корпус выполнен из латуни, выдерживает длительное воздействие даже жесткой воды;

Ручка регулятора вращается на 100 градусов, что дает большой выбор из диапазона температур воды. Также она оснащена системой, позволяющей не нагреваться от горячей воды;

Возможность установить донный клапан для наполнения чаши раковины водой;

Кран-букса из керамического материала для качественного смешивания воды.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель для умывальника LEMARK Unit LM4506C

Необычный геометрический смеситель с одним рычагом управления и низким изливом.

Достоинства:

Однорычажный регулятор с индикатором удобен для легкого включения/выключения и установки температуры;

Аэратор помогает избежать брызг и лучше защищает от известкового налета;

Небольшой излив будет удобен для компактной раковины;

Внешний вид смесителя оценят почитатели стиля “Лофт” в интерьере;

Надежный картридж из керамики.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Смеситель для умывальника Esko Venezia 2 VE 26 2E

Рейтинг бюджетных смесителей для раковины могла бы возглавить эта модель.

Достоинства:

Картридж итальянского производства обеспечит качественное функционирование смесителя;

Аэратор при необходимости можно снять. Также он легко очищается от налета;

Гибкая подводка оснащена необходимыми переходниками, отвечающими российским стандартам;

Покрытие из смеси хрома и никеля позволяет защитить комплектующие от коррозии;

Удобство при установке и использовании создает индикатор труб с горячей и холодной водой;

Оптимально подойдет для небольшой раковины.

Недостатки:

Не выявлено.

Смеситель Löms Lufe L-12-6

Китайский смеситель, который не обделен хорошими отзывами покупателей.

Достоинства:

Высокий удлиненный излив с поворотом на 360 градусов будет удобен при помещении в раковину больших предметов или при мытье рук;

Удлиненный рычаг и керамический картридж позволяют установить нужную температуру воды;

Для защиты от ржавчины и разрушения корпус выполнен из латуни;

Направленный поток без брызг позволяет создать аэратор;

Минималистичный дизайн.

Недостатки:

Не выявлено.

Какой смеситель лучше купить?

Вот несколько советов, которые помогут определиться с выбором смесителя и комплектующих: