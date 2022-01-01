Смеситель для ванны Vidima PRACTIC ВА230АА

Преимущества

Смеситель оснащен системой облегченного монтажа SmartFix, что значительно упрощает установку на стену;

Предусмотрена система Comfort Touch, которая предотвращает воздействие горячей воды на рукоятку;

Керамические кран-буксы и дивертор (Германия) обеспечивают смесителю долгий срок службы, независимо от жесткости воды;

Прочная латунь не подвержена коррозии и полностью безопасна для человека;

Длинный поворотный излив позволяет использовать один смеситель как для ванны, так и для раковины;

В комплект поставки входит аэратор Perlator, предназначенный для дополнительной защиты от известкового налета;

Низкий уровень шума;

Угол поворота излива 360°;

Диапазон движения кран-букс: 180°;

Стильный современный дизайн;

Индикатор холодной и горячей воды;

Душевой гарнитур;

Гарантия пять лет.

Cмеситель для ванны/душа Vidima PRACTIC BA230AA 00039280 представляет собой передовое изделие из 100% латуни. Выполнен в актуальном глянцевом хромированном цвете. Продуманный дизайн смесителя станет украшением ванной комнаты, а соотношение между ценой и качеством приятно удивит искушенного пользователя. Немецкие керамические кран-буксы и дивертор обеспечивают долгий срок эксплуатации без нареканий. При производстве используются самые современные технологии, благодаря чему, смесителем удобно пользоваться, а монтаж не вызовет затруднений. Душевые принадлежности уже входят в комплект поставки - не придется тратить время, подбирая подходящие варианты.