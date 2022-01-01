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Смеситель для ванны Vidima PRACTIC ВА230АА
9 960 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Vidima PRACTIC ВА230АА
Арт. Ю00000026866
Смеситель для ванны Vidima PRACTIC ВА230АА
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны Vidima PRACTIC ВА230АА

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9 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000026866

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Двойной излив
Нет
Лейка в комплекте
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Cмеситель для ванны/душа Vidima PRACTIC BA230AA 00039280 представляет собой передовое изделие из 100% латуни. Выполнен в актуальном глянцевом хромированном цвете. Продуманный дизайн смесителя станет украшением ванной комнаты, а соотношение между ценой и качеством приятно удивит искушенного пользователя. Немецкие керамические кран-буксы и дивертор обеспечивают долгий срок эксплуатации без нареканий. При производстве используются самые современные технологии, благодаря чему, смесителем удобно пользоваться, а монтаж не вызовет затруднений. Душевые принадлежности уже входят в комплект поставки - не придется тратить время, подбирая подходящие варианты.

    Преимущества

    • Смеситель оснащен системой облегченного монтажа SmartFix, что значительно упрощает установку на стену;
    • Предусмотрена система Comfort Touch, которая предотвращает воздействие горячей воды на рукоятку;
    • Керамические кран-буксы и дивертор (Германия) обеспечивают смесителю долгий срок службы, независимо от жесткости воды;
    • Прочная латунь не подвержена коррозии и полностью безопасна для человека;
    • Длинный поворотный излив позволяет использовать один смеситель как для ванны, так и для раковины;
    • В комплект поставки входит аэратор Perlator, предназначенный для дополнительной защиты от известкового налета;
    • Низкий уровень шума;
    • Угол поворота излива 360°;
    • Диапазон движения кран-букс: 180°;
    • Стильный современный дизайн;
    • Индикатор холодной и горячей воды;
    • Душевой гарнитур;
    • Гарантия пять лет.