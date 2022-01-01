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Смеситель для ванны Vidima PRACTIC ВА230АА
Арт. Ю00000026866
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Двойной излив
|Нет
|
Лейка в комплекте
|Да
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- Cмеситель для ванны/душа Vidima PRACTIC BA230AA 00039280 представляет собой передовое изделие из 100% латуни. Выполнен в актуальном глянцевом хромированном цвете. Продуманный дизайн смесителя станет украшением ванной комнаты, а соотношение между ценой и качеством приятно удивит искушенного пользователя. Немецкие керамические кран-буксы и дивертор обеспечивают долгий срок эксплуатации без нареканий. При производстве используются самые современные технологии, благодаря чему, смесителем удобно пользоваться, а монтаж не вызовет затруднений. Душевые принадлежности уже входят в комплект поставки - не придется тратить время, подбирая подходящие варианты.
Преимущества
- Смеситель оснащен системой облегченного монтажа SmartFix, что значительно упрощает установку на стену;
- Предусмотрена система Comfort Touch, которая предотвращает воздействие горячей воды на рукоятку;
- Керамические кран-буксы и дивертор (Германия) обеспечивают смесителю долгий срок службы, независимо от жесткости воды;
- Прочная латунь не подвержена коррозии и полностью безопасна для человека;
- Длинный поворотный излив позволяет использовать один смеситель как для ванны, так и для раковины;
- В комплект поставки входит аэратор Perlator, предназначенный для дополнительной защиты от известкового налета;
- Низкий уровень шума;
- Угол поворота излива 360°;
- Диапазон движения кран-букс: 180°;
- Стильный современный дизайн;
- Индикатор холодной и горячей воды;
- Душевой гарнитур;
- Гарантия пять лет.