Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA
5.0
3
6 250 ₽
Смесители для ванны и душа
    Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA
    Арт. X169820511
    5.0
    3
    Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA
    Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA
      Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA
      Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA

      Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA

      6 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169820511
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      6 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Смеситель для кухни Vidima Квадро BA245AA
      7 530 ₽
      5.0
      Смеситель для кухни Vidima Квадро BA245AA
      • Персональная скидка
      Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020
      35 ₽
      Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020
      Держатель лейки D-Lin D61114
      115 ₽
      Держатель лейки D-Lin D61114
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Двухсторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 19мм*2м для крепления зеркал 302-133
      160 ₽
      Двухсторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 19мм*2м для крепления зеркал 302-133
      Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н
      Нет в наличии
      5.0
      Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н
      Смотреть
      Смеситель для кухни (мойки) Vidima Уно BA242AA
      Нет в наличии
      5.0
      Смеситель для кухни (мойки) Vidima Уно BA242AA
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Смеситель для душа VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA – это качественное и практичное приспособление для ванной комнаты. Корпус и излив смесителя сделан из латуни, обеспечивающей надежность оборудования. Смеситель снабжен однорычажным смесителем, имеет поворотный излив длиной 32 сантиметра с углом поворота на 360∘. Обслуживание смесителя Орион не потребует большого времени. Рукоятка смесителя имеет систему защиты от нагревания, что предохраняет от ожогов. Имеется индикатор горячей и холодной воды, режимы “ванна” и “душ” переключаются вручную. Душевой набор оснащен системой облегченного монтажа SmartFix для простоты установки. Эксцентрики, металлические отражатели и уплотнительные прокладки идут в комплекте. Купить VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA можно прямо сейчас в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества смесителя для ванны VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA:

        • Высококачественные материалы;
        • Быстрый и простой монтаж;
        • Наличие аэратора;
        • Защита рукояти от нагрева;
        • Гарантия 5 лет.

        Комплектация:

        • Душевая лейка;
        • Металлический шланг;
        • Держатель для лейки;
        • Монтажный комплект;
        • Гарантийный талон.