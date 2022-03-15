Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA

Смеситель для душа VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA – это качественное и практичное приспособление для ванной комнаты. Корпус и излив смесителя сделан из латуни, обеспечивающей надежность оборудования. Смеситель снабжен однорычажным смесителем, имеет поворотный излив длиной 32 сантиметра с углом поворота на 360∘. Обслуживание смесителя Орион не потребует большого времени. Рукоятка смесителя имеет систему защиты от нагревания, что предохраняет от ожогов. Имеется индикатор горячей и холодной воды, режимы “ванна” и “душ” переключаются вручную. Душевой набор оснащен системой облегченного монтажа SmartFix для простоты установки. Эксцентрики, металлические отражатели и уплотнительные прокладки идут в комплекте. Купить VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA можно прямо сейчас в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества смесителя для ванны VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA:

Высококачественные материалы;

Быстрый и простой монтаж;

Наличие аэратора;

Защита рукояти от нагрева;

Гарантия 5 лет.

Комплектация: