Душевой набор (гарнитур) Vidima Орион B4225AA/BA005AA
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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Смеситель для душа VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA – это качественное и практичное приспособление для ванной комнаты. Корпус и излив смесителя сделан из латуни, обеспечивающей надежность оборудования. Смеситель снабжен однорычажным смесителем, имеет поворотный излив длиной 32 сантиметра с углом поворота на 360∘. Обслуживание смесителя Орион не потребует большого времени. Рукоятка смесителя имеет систему защиты от нагревания, что предохраняет от ожогов. Имеется индикатор горячей и холодной воды, режимы “ванна” и “душ” переключаются вручную. Душевой набор оснащен системой облегченного монтажа SmartFix для простоты установки. Эксцентрики, металлические отражатели и уплотнительные прокладки идут в комплекте. Купить VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA можно прямо сейчас в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества смесителя для ванны VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA:
- Высококачественные материалы;
- Быстрый и простой монтаж;
- Наличие аэратора;
- Защита рукояти от нагрева;
- Гарантия 5 лет.
Комплектация:
- Душевая лейка;
- Металлический шланг;
- Держатель для лейки;
- Монтажный комплект;
- Гарантийный талон.