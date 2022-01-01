Смеситель для умывальника Löms, L-11-6, Lufe

Преимущества

Керамический картридж 35 мм

Аэратор - Neoperl



Крепление - латунная гайка в пластиковом стакане

Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность



Надежность

Смеситель для умывальника LÖMS технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании.