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Смеситель для умывальника Löms, L-11-6, Lufe
5 060 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для умывальника Löms, L-11-6, Lufe
Арт. О00000026765
Смеситель для умывальника Löms, L-11-6, Lufe
  • Персональная скидка

Смеситель для умывальника Löms, L-11-6, Lufe

Дарим скидки за
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5 060 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026765

Характеристики

Производитель
Löms
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Цвет
хром
Защита рукояти от нагрева
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 060 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для умывальника LÖMS технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании.

    Преимущества

    • Керамический картридж 35 мм
    • Аэратор - Neoperl
    • Крепление - латунная гайка в пластиковом стакане
    • Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность
    • Надежность