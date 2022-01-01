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Смесители

Смесители для ванны и душа

Найдено: 215 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить смесители для ванны и душа в городе Ярославль по цене от 990 до 15090 рублей. В наличии более 215 наименований. Смесители для ванны и душа можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Смеситель для ванны с лейкой SWES Amigo K1CVL5 0181
4 465 ₽
Смеситель для ванны с лейкой SWES Amigo K1CVL5 0181
Смеситель для ванны с лейкой SWES Bravo C1CML5 0160
4 460 ₽
Смеситель для ванны с лейкой SWES Bravo C1CML5 0160
Смеситель универсальный VIDIMA Икар BA167AA (с изливом глубиной 320 мм, хром)
8 259 ₽
Смеситель универсальный VIDIMA Икар BA167AA (с изливом глубиной 320 мм, хром)
Душевой набор (гарнитур) VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA, цвет хром
6 250 ₽
Душевой набор (гарнитур) VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA, цвет хром
Смеситель для ванны (с изливом 300 мм) ESKO Riga RG 31, цвет хром
10 640 ₽
Смеситель для ванны (с изливом 300 мм) ESKO Riga RG 31, цвет хром
Смеситель двухвентильный для ванны с лейкой SWES RESTA R8CES5 0226
4 030 ₽
Смеситель двухвентильный для ванны с лейкой SWES RESTA R8CES5 0226
Смеситель двухвентильный для ванны с лейкой MEGABREEZE СВ-51 М Диско
6 070 ₽
Смеситель двухвентильный для ванны с лейкой MEGABREEZE СВ-51 М Диско
Смеситель для ванны с лейкой MEGABREEZE СВ-51 М "Люсия"
5 830 ₽
Смеситель для ванны с лейкой MEGABREEZE СВ-51 М "Люсия"
Смеситель для ванны MEGABREEZE СВ-50 М Крест, цвет хром
5 820 ₽
Смеситель для ванны MEGABREEZE СВ-50 М Крест, цвет хром
Встраиваемый смеситель для ванны с душем MEGABREEZE КС-33-007, цвет хром, регулировка струи
6 440 ₽
Встраиваемый смеситель для ванны с душем MEGABREEZE КС-33-007, цвет хром, регулировка струи
Смеситель для ванны с душем VIDIMA ТРИНИТИ ВА262АА с держателем лейки
8 400 ₽
Смеситель для ванны с душем VIDIMA ТРИНИТИ ВА262АА с держателем лейки
Встраиваемый кран для ванны с душем VIDIMA ЛОГИК ВА279АА
7 863 ₽
Встраиваемый кран для ванны с душем VIDIMA ЛОГИК ВА279АА
Кран рычажный для ванны с душем VIDIMA БАЛАНС ВА268АА
8 850 ₽
Кран рычажный для ванны с душем VIDIMA БАЛАНС ВА268АА
Смеситель для ванны/душа VIDIMA БАЛАНС BA267AA
7 400 ₽
Смеситель для ванны/душа VIDIMA БАЛАНС BA267AA
Гигиенический душ SMART SM1336AA_R (шланг в комплекте)
1 070 ₽
Гигиенический душ SMART SM1336AA_R (шланг в комплекте)
Смеситель для ванны MEGABREEZE КС-333-007
7 630 ₽
Смеситель для ванны MEGABREEZE КС-333-007
Встраиваемый смеситель для ванны ESKO Dublin DB 54
10 620 ₽
Встраиваемый смеситель для ванны ESKO Dublin DB 54
Шланг для душа металлический Vidima B964952AA, длинный 1.5 м
1 030 ₽
Шланг для душа металлический Vidima B964952AA, длинный 1.5 м
Черный cмеситель для кухни LEMARK Comfort LM3070C с подключением к фильтру с питьевой водой
10 845 ₽
Черный cмеситель для кухни LEMARK Comfort LM3070C с подключением к фильтру с питьевой водой
Кухонный смеситель LEMARK Comfort LM3061C, с дополнительным подключением к фильтру для питьевой воды
10 122 ₽
Кухонный смеситель LEMARK Comfort LM3061C, с дополнительным подключением к фильтру для питьевой воды
Смеситель для умывальника LEMARK Unit LM4506C монолитный, керамич. картридж 35 мм Sedal
6 584 ₽
Смеситель для умывальника LEMARK Unit LM4506C монолитный, керамич. картридж 35 мм Sedal
Смеситель двухвентильный для ванны с лейкой MEGABREEZE СВ-51 М Крест
6 180 ₽
Смеситель двухвентильный для ванны с лейкой MEGABREEZE СВ-51 М Крест
Шланг для душа ESKO ASH16 1.6м
1 459 ₽
Шланг для душа ESKO ASH16 1.6м
Шланг душевой VIDIMA B964950AA/BA199AA
1 030 ₽
Шланг душевой VIDIMA B964950AA/BA199AA
Термостатический угловой клапан для стальных труб LUXOR RS 202 12022700 3/4 с термостатом
351 ₽
Термостатический угловой клапан для стальных труб LUXOR RS 202 12022700 3/4 с термостатом
Однорычажный кран для ванны GROHE Essence 33624000
5 457 ₽
Однорычажный кран для ванны GROHE Essence 33624000
Кран однорычажный для ванны GROHE Eurostyle 33591001, Eurosmart
3 655 ₽
Кран однорычажный для ванны GROHE Eurostyle 33591001, Eurosmart
Смеситель для ванны с лейкой SWES Delta D2CCZ2 013, цвет хром
3 465 ₽
Смеситель для ванны с лейкой SWES Delta D2CCZ2 013, цвет хром
Однорычажный кран для ванной GROHE Concetto New 32211000, Grohtherm
4 046 ₽
Однорычажный кран для ванной GROHE Concetto New 32211000, Grohtherm
Сенсорный смеситель для раковины Frap F512-1
6 220 ₽
Сенсорный смеситель для раковины Frap F512-1
Локтевой смеситель Frap F4954
714 ₽
Локтевой смеситель Frap F4954
Смеситель для ванны ESKO Riga RG 54, цвет хром
4 535 ₽
Смеситель для ванны ESKO Riga RG 54, цвет хром
Смеситель для ванны с душем VIDIMA ЛОГИК ВА280АА
6 300 ₽
Смеситель для ванны с душем VIDIMA ЛОГИК ВА280АА
Смеситель с вентилями для ванны MEGABREEZE СВ-50 М Диско
4 870 ₽
Смеситель с вентилями для ванны MEGABREEZE СВ-50 М Диско
Кран однорычажный для ванны GROHE Eurodisc II Cosmopolitan 33390002
5 099 ₽
Кран однорычажный для ванны GROHE Eurodisc II Cosmopolitan 33390002
Встраиваемый смеситель скрытого монтажа для ванны Raf Alexis РВ 477 (на 4 отверстия)
8 613 ₽
Встраиваемый смеситель скрытого монтажа для ванны Raf Alexis РВ 477 (на 4 отверстия)
Душ садовый с подогревом Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л
11 090 ₽
Душ садовый с подогревом Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л
Кнопочный смеситель для раковины Frap F520
1 345 ₽
Кнопочный смеситель для раковины Frap F520
Шланг для душа FRAP F44 ПВХ, армир.
205 ₽
Шланг для душа FRAP F44 ПВХ, армир.
Шланг для душа FRAP F41, 150мм
420 ₽
Шланг для душа FRAP F41, 150мм