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Смеситель для ванны Esko PE54 Palermo, с корот. изливом, без аксессуаров
6 800 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Esko PE54 Palermo, с корот. изливом, без аксессуаров
Арт. О00000041962
Смеситель для ванны Esko PE54 Palermo, с корот. изливом, без аксессуаров
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны Esko PE54 Palermo, с корот. изливом, без аксессуаров

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6 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041962

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Направление струи
вертикальное
Двойной излив
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить