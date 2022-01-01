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Смеситель для ванны Esko PE54 Palermo, с корот. изливом, без аксессуаров
Арт. О00000041962
- Персональная скидка
Смеситель для ванны Esko PE54 Palermo, с корот. изливом, без аксессуаров
Арт. О00000041962
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|Чехия
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
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- Смеситель для ванны ESKO PE54 Palermo, с корот. изливом, без аксессуаров.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость