Смеситель Esko Moscow MS 31 (излив 350 мм)

Преимущества

Корпус – латунь кат. А

Излив 320 мм штамповка

Ручки метал с термоизоляцией

Держатель для ручного душа в корпусе

Кран-буксы – керамика 180°

Дивертор – механический, керамика

Смеситель ESKO Moscow MS 31 изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Тяжеловесные металлические ручки с термоизоляцией не нагреваются при использовании. Керамические кран-буксы с углом поворота 180° (увеличенный ход) обеспечат более комфортное использование и более точную настройку температуры воды. Надежный литой корпус, удлинённый штампованный излив 350мм. Держатель для душевой лейки расположен сбоку на корпусе смесителя. Флажковый переключатель ванна/душ (внутри бочонок с резиновыми прокладками) устойчив к гидроударам. Пластиковый аэратор Neoperl с внутренней системой самоочистки насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.