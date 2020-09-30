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Смеситель Esko Moscow MS 31 (излив 350 мм)
Арт. X169824814
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
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- Смеситель ESKO Moscow MS 31 изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Тяжеловесные металлические ручки с термоизоляцией не нагреваются при использовании. Керамические кран-буксы с углом поворота 180° (увеличенный ход) обеспечат более комфортное использование и более точную настройку температуры воды. Надежный литой корпус, удлинённый штампованный излив 350мм. Держатель для душевой лейки расположен сбоку на корпусе смесителя. Флажковый переключатель ванна/душ (внутри бочонок с резиновыми прокладками) устойчив к гидроударам. Пластиковый аэратор Neoperl с внутренней системой самоочистки насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.
Преимущества
- Корпус – латунь кат. А
- Излив 320 мм штамповка
- Ручки метал с термоизоляцией
- Держатель для ручного душа в корпусе
- Кран-буксы – керамика 180°
- Дивертор – механический, керамика