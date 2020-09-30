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Смеситель Esko Moscow MS 31 (излив 350 мм)
4.6
7
7 690 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель Esko Moscow MS 31 (излив 350 мм)
Арт. X169824814
4.6
7
Смеситель Esko Moscow MS 31 (излив 350 мм)
  • Персональная скидка

Смеситель Esko Moscow MS 31 (излив 350 мм)

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7 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824814
4.6
7

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
классический
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель ESKO Moscow MS 31 изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Тяжеловесные металлические ручки с термоизоляцией не нагреваются при использовании. Керамические кран-буксы с углом поворота 180° (увеличенный ход) обеспечат более комфортное использование и более точную настройку температуры воды. Надежный литой корпус, удлинённый штампованный излив 350мм. Держатель для душевой лейки расположен сбоку на корпусе смесителя. Флажковый переключатель ванна/душ (внутри бочонок с резиновыми прокладками) устойчив к гидроударам. Пластиковый аэратор Neoperl с внутренней системой самоочистки насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.

    Преимущества

    • Корпус – латунь кат. А
    • Излив 320 мм штамповка
    • Ручки метал с термоизоляцией
    • Держатель для ручного душа в корпусе
    • Кран-буксы – керамика 180°
    • Дивертор – механический, керамика