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Как заказать

Как оформить покупку в интернет-магазине «Бигам»?

Оформление заказа через «Корзину товаров»

  1. На сайте выберите нужный товар, нажмите кнопку «В корзину» и укажите количество.
  2. Для заказа сразу нескольких товаров нажмите кнопку «Продолжить покупки», и вы вернетесь опять к каталогу.
  3. Нажмите кнопку «Перейти в корзину» и «Оформить заказ».
  4. Выберите способ доставки (самовывоз или доставка в пункт выдачи), ниже на странице введите свои данные, выберите способ оплаты, еще раз проверьте правильность своего заказа и, если требуется, укажите дополнительную информацию в комментарии.
  5. Нажмите кнопку «Отправить заказ». Позже на вашу электронную почту и телефон придет подтверждение заказа. Как заказ будет готов, с вами свяжется наш менеджер и сообщит дату и место, где можно получить товар.

Быстрый заказ в 1 клик

  1. Нажмите кнопку «Купить в 1 клик»
  2. В появившемся окне укажите свои данные и номер телефона, нажмите кнопку «Отправить».
  3. Дождитесь звонка нашего менеджера, который оформит ваш заказ.

Другие способы заказа

Вы можете оформить заказ по нашему бесплатному номеру 8-800-555-69-73 с 8-00 до 20-00 с Пн по Пт, с 8-00 по 18-00 с Сб по Вс (звонок бесплатный по РФ), отправить заявку на почту help@bigam.ru или написать нам в онлайн-чате.


Почему удобнее заказывать товары с регистрацией на сайте?

При регистрации на сайте и заказе товаров через Личный кабинет вы получаете несколько преимуществ:
  • нет необходимости вводить личные данные при каждом заказе,
  • есть возможность отменить заказ без связи с менеджером,
  • есть возможность повторить заказ и узнать его статус на любом этапе обработки;
  • доступна история заказов,
  • доступно сравнение товаров,
  • доступно хранение избранных позиций и приглянувшихся моделей в корзине,
  • доступна подписка на рассылку новостей и информацию о предстоящих акциях. 
Если у вас возникли трудности с оформлением заказа или регистрацией на сайте, вы всегда можете обратиться к менеджерам контакт-центра по телефону горячей линиии 8-800-555-69-73 (звонок бесплатный по РФ).