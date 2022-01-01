Как заказать
Как оформить покупку в интернет-магазине «Бигам»?
Оформление заказа через «Корзину товаров»
- На сайте выберите нужный товар, нажмите кнопку «В корзину» и укажите количество.
- Для заказа сразу нескольких товаров нажмите кнопку «Продолжить покупки», и вы вернетесь опять к каталогу.
- Нажмите кнопку «Перейти в корзину» и «Оформить заказ».
- Выберите способ доставки (самовывоз или доставка в пункт выдачи), ниже на странице введите свои данные, выберите способ оплаты, еще раз проверьте правильность своего заказа и, если требуется, укажите дополнительную информацию в комментарии.
- Нажмите кнопку «Отправить заказ». Позже на вашу электронную почту и телефон придет подтверждение заказа. Как заказ будет готов, с вами свяжется наш менеджер и сообщит дату и место, где можно получить товар.
Быстрый заказ в 1 клик
- Нажмите кнопку «Купить в 1 клик»
- В появившемся окне укажите свои данные и номер телефона, нажмите кнопку «Отправить».
- Дождитесь звонка нашего менеджера, который оформит ваш заказ.
Другие способы заказа
Вы можете оформить заказ по нашему бесплатному номеру
Почему удобнее заказывать товары с регистрацией на сайте?При регистрации на сайте и заказе товаров через Личный кабинет вы получаете несколько преимуществ:
- нет необходимости вводить личные данные при каждом заказе,
- есть возможность отменить заказ без связи с менеджером,
- есть возможность повторить заказ и узнать его статус на любом этапе обработки;
- доступна история заказов,
- доступно сравнение товаров,
- доступно хранение избранных позиций и приглянувшихся моделей в корзине,
- доступна подписка на рассылку новостей и информацию о предстоящих акциях.