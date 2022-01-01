Как оформить покупку в интернет-магазине «Бигам»?

Оформление заказа через «Корзину товаров»

На сайте выберите нужный товар, нажмите кнопку «В корзину» и укажите количество. Для заказа сразу нескольких товаров нажмите кнопку «Продолжить покупки», и вы вернетесь опять к каталогу. Нажмите кнопку «Перейти в корзину» и «Оформить заказ». Выберите способ доставки (самовывоз или доставка в пункт выдачи), ниже на странице введите свои данные, выберите способ оплаты, еще раз проверьте правильность своего заказа и, если требуется, укажите дополнительную информацию в комментарии. Нажмите кнопку «Отправить заказ». Позже на вашу электронную почту и телефон придет подтверждение заказа. Как заказ будет готов, с вами свяжется наш менеджер и сообщит дату и место, где можно получить товар.

Быстрый заказ в 1 клик

Нажмите кнопку «Купить в 1 клик» В появившемся окне укажите свои данные и номер телефона, нажмите кнопку «Отправить». Дождитесь звонка нашего менеджера, который оформит ваш заказ.

Другие способы заказа

Вы можете оформить заказ по нашему бесплатному номеру 8-800-555-69-73 с 8-00 до 20-00 с Пн по Пт, с 8-00 по 18-00 с Сб по Вс (звонок бесплатный по РФ), отправить заявку на почту help@bigam.ru или написать нам в онлайн-чате.







Почему удобнее заказывать товары с регистрацией на сайте?

нет необходимости вводить личные данные при каждом заказе,

есть возможность отменить заказ без связи с менеджером,

есть возможность повторить заказ и узнать его статус на любом этапе обработки;

доступна история заказов,

доступно сравнение товаров,

доступно хранение избранных позиций и приглянувшихся моделей в корзине,

доступна подписка на рассылку новостей и информацию о предстоящих акциях.