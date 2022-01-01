Краткая общая информация

«Бигам» – это постоянно расширяющаяся сеть Центров продаж профессионального инструмента и техники. В нашем ассортименте более 600 категорий товаров известных мировых и отечественных брендов. Мы заботимся о наших клиентах и предлагаем только лучшее оборудование отличного качества и гарантируем приемлемые рыночные цены.

С нами работают более 100 поставщиков. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества, всегда приветствуем высокое качество и надежность в отношениях с нашими партнерами. Особое внимание мы уделяем региональным поставщикам и местным производителям, что является для них отличной платформой для поддержки и развития бизнеса.

Если Вы хотите стать нашим поставщиком, рекомендуем ознакомиться с информацией ниже, в соответствующих разделах.

Как стать поставщиком

Вы заполняете анкету на сайте. С вами связывается менеджер с уточнением необходимых документов для сотрудничества. Производится анализ спроса на предлагаемый товар/товарную группу. Анализ коммерческих условий (отсрочка платежа, бонусные программы, рекламный бюджет, гарантии постоянного наличия, логистика, доставка и др.). Согласование условий. Подготовка договора. Подписание договора. Начало сотрудничества.

Категории товаров

Контакты отдела по работе с поставщиками

Компания «Бигам» всегда открыта для сотрудничества с новыми поставщиками. Мы заинтересованы в дистрибьюторах, которые могут предложить качественный товар в хороших объемах по доступным ценам. С нашей стороны мы предлагаем взаимовыгодные партнерские отношения, основанные на доверии, честности и прозрачности.

Мы гарантируем рассмотрение предложений индивидуально от каждого поставщика независимо от масштабов бизнеса.

Ждем Вас, будущий Партнер!