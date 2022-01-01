Поставщикам
Краткая общая информация
«Бигам» – это постоянно расширяющаяся сеть Центров продаж профессионального инструмента и техники. В нашем ассортименте более 600 категорий товаров известных мировых и отечественных брендов. Мы заботимся о наших клиентах и предлагаем только лучшее оборудование отличного качества и гарантируем приемлемые рыночные цены.
С нами работают более 100 поставщиков. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества, всегда приветствуем высокое качество и надежность в отношениях с нашими партнерами. Особое внимание мы уделяем региональным поставщикам и местным производителям, что является для них отличной платформой для поддержки и развития бизнеса.
Если Вы хотите стать нашим поставщиком, рекомендуем ознакомиться с информацией ниже, в соответствующих разделах.
Как стать поставщиком
- Вы заполняете анкету на сайте. С вами связывается менеджер с уточнением необходимых документов для сотрудничества.
- Производится анализ спроса на предлагаемый товар/товарную группу. Анализ коммерческих условий (отсрочка платежа, бонусные программы, рекламный бюджет, гарантии постоянного наличия, логистика, доставка и др.).
- Согласование условий. Подготовка договора.
- Подписание договора. Начало сотрудничества.
Категории товаров
- Инструмент
- Все для сада и огорода
- Водоснабжение, сантехника и отопление
- Сварочное оборудование
- Станки
- Строительная техника
- Климатическое оборудование
- Уборка и клининг
- Электрика и свет
- Автотовары и оборудование
- Средства индивидуальной защиты
- Запасные части и комплектующие
- Товары первой необходимости
Контакты отдела по работе с поставщиками
Компания «Бигам» всегда открыта для сотрудничества с новыми поставщиками. Мы заинтересованы в дистрибьюторах, которые могут предложить качественный товар в хороших объемах по доступным ценам. С нашей стороны мы предлагаем взаимовыгодные партнерские отношения, основанные на доверии, честности и прозрачности.
Мы гарантируем рассмотрение предложений индивидуально от каждого поставщика независимо от масштабов бизнеса.
Ждем Вас, будущий Партнер!