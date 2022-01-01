Станки
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- 35 509 ₽42 470 ₽Мощность комбинированного станка 2400 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 280Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- -6 961 ₽
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- 62 620 ₽78 390 ₽Ширина станка 304 мм
- -15 770 ₽
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- 32 890 ₽36 800 ₽Мощность комбинированного станка 1700 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 200Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- -3 910 ₽
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- 10 950 ₽Мощность комбинированного станка 1200 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 210Материал обработки станка деревоДвигатель станка коллекторный
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- 49 990 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
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- 13 319 ₽19 590 ₽
- -6 271 ₽
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- 31 739 ₽33 490 ₽Мощность комбинированного станка 2400 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
- -1 751 ₽
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- 2 990 ₽Два шлифовальных круга: Нет
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- 1 720 ₽2 150 ₽
- -430 ₽
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- 28 400 ₽30 790 ₽
- -2 390 ₽
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- 9 500 ₽350 Вт, 220 В, 14 кгМощность, Вт: 350Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 430х340х230Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 160x160
- 72 800 ₽1000 Вт, 230 В, 71 кгМощность, Вт: 1000Напряжение сети, В: 230Габариты, мм: 677x434x1115Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 320x454
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- 2 331 ₽Два шлифовальных круга: Нет
- 32 999 ₽Мощность комбинированного станка 2000 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
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- 9 750 ₽Два шлифовальных круга: Нет
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- 13 769 ₽14 000 ₽Мощность комбинированного станка 90 ВтНапряжение станка 230 ВМатериал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыВес станка 11.5 кг
- -231 ₽
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- 73 999 ₽97 990 ₽
- -23 991 ₽
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- 39 009 ₽39 990 ₽Мощность комбинированного станка 2200 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
- -981 ₽
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить станки в городе Ярославль по цене от 0 до 3800000 рублей. В наличии более 2306 наименований. Станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.