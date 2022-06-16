Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
4.5
2
9 441 ₽
Монтажные пилы
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Арт. О00000013089
    4.5
    2
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
    Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1

      Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1

      9 441 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000013089
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		13.6
      Все характеристики
      9 441 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

      С этим товаром смотрят

      Отрезной круг (355x3,5x25,4 мм, 14А)
      260 ₽
      5.0
      Отрезной круг (355x3,5x25,4 мм, 14А)
      Точильный станок Вихрь ТС-200 72/7/2
      3 090 ₽
      5.0
      Точильный станок Вихрь ТС-200 72/7/2
      Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
      2 100 ₽
      5.0
      Лазерный дальномер Deko GLS-50 065-0242 (вес 72 г, точность 2 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1 имеет мощность 2500 Вт, что обеспечивает высокую производительность. Диаметр диска составляет 355 мм. Прочная конструкция обладает повышенной устойчивостью и высокой безопасностью. Металлический кожух надежно прикрывает диск.

        Преимущества

        • Диаметр диска 355 мм
        • Высокая мощность: 2500 Вт
        • Специальные ножки позволяют надежно устанавливать инструмент практически на любой ровной поверхности