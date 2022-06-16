Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1
Арт. О00000013089
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|13.6
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- Монтажная пила Вихрь ОП-355/2500 72/15/1 имеет мощность 2500 Вт, что обеспечивает высокую производительность. Диаметр диска составляет 355 мм. Прочная конструкция обладает повышенной устойчивостью и высокой безопасностью. Металлический кожух надежно прикрывает диск.
Преимущества
- Диаметр диска 355 мм
- Высокая мощность: 2500 Вт
- Специальные ножки позволяют надежно устанавливать инструмент практически на любой ровной поверхности