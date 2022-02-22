Отрезной круг для шлифмашины Луга (по металлу, абразивный, 125x2,5x22 мм)

Преимущества

Абразив из оксида алюминия — круг быстро режет твердые материалы

Безопасность работы — круг оснащен 2-слойной сеткой, устойчивой к разрыву

Бакелитовая связка — абразивное зерно надежно закреплено на круге, работать можно на высокой скорости

Толщина 2,5 мм — круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации

Круг отрезной по металлу Луга 73657, 125 х 2,5 х 22,2 мм, используется совместно с УШМ только для сухого реза. Он пригодится при проведении строительных и ремонтных работ в частной мастерской или бытовых условиях.