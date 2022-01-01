Щетки для шлифовальных машин используются для зачистки и шлифовки различных деталей, например, от ржавчины или краски. Разнообразие размеров и конфигураций позволяет подобрать щетку для решения разных задач.

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