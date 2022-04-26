Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)

Чашеобразная витая кордщетка от российского бренда ПРАКТИКА предназначена для грубой очистки и шлифовки деревянных, металлических предметов, других материалов и поверхностей. Насадка помогает быстро справиться с толстым слоем краски, лака, ржавчиной, бетонными брызгами, застаревшей грязью. Также инструмент используется для сглаживания сварных швов. Кордщетка изготовлена из стальной проволоки толщиной 0,5 мм, скрученной в жесткие жгуты. Конструкция диаметром 90 мм усилена стальным кольцом, которая опоясывает жгуты, увеличивая их прочность и не давая раскрываться на высоких скоростях. Насадка используется с угловой шлифовальной машиной, посадочная резьба — М14х2,0 мм. Максимальная рекомендуемая скорость составляет 8500 оборотов в минуту. Во время работы с кордщеткой необходимо защищать глаза, лицо и руки от возможного попадания щепок, стальных осколков, кусков краски.