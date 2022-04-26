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Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)
5.0
2
810 ₽
Чашечные корщетки для УШМ
    Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)
    Арт. X13172922
    5.0
    2
    Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)

      Кордщетка для МШУ Практика 032-591 (чашеобразная витая усиленная, 90 мм, М14)

      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172922
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чашеобразная витая кордщетка от российского бренда ПРАКТИКА предназначена для грубой очистки и шлифовки деревянных, металлических предметов, других материалов и поверхностей. Насадка помогает быстро справиться с толстым слоем краски, лака, ржавчиной, бетонными брызгами, застаревшей грязью. Также инструмент используется для сглаживания сварных швов. Кордщетка изготовлена из стальной проволоки толщиной 0,5 мм, скрученной в жесткие жгуты. Конструкция диаметром 90 мм усилена стальным кольцом, которая опоясывает жгуты, увеличивая их прочность и не давая раскрываться на высоких скоростях. Насадка используется с угловой шлифовальной машиной, посадочная резьба — М14х2,0 мм. Максимальная рекомендуемая скорость составляет 8500 оборотов в минуту. Во время работы с кордщеткой необходимо защищать глаза, лицо и руки от возможного попадания щепок, стальных осколков, кусков краски.