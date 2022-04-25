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Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)
5.0
2
659 ₽
Чашечные корщетки для УШМ
    Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)
    Арт. X13172921
    5.0
    2
    Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)

      Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)

      659 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172921
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      659 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чашеобразная витая кордщетка, усиленная стальным кольцом, выпущена российским брендом ПРАКТИКА специально для работы с угловыми шлифовальными машинами. Ее диаметр составляет 75 мм, щетка изготовлена из жесткой стальной проволоки, собранной в жгуты. Снаружи жгуты защищает стальное кольцо, которое не дает им слишком быстро разворачиваться при вращении, тем самым продлевая срок годности инструмента. Насадка предназначена для грубой зачистки металлических и деревянных поверхностей, бетонных полов, шлифовки следов сварки. Кордщетка легко снимает толстые слои краски, лака, ржавчины. Посадочная резьба инструмента на МШУ — М14. Работая со щеткой, рекомендуется защищать кожу рук и лица, глаза. Максимальная скорость вращения составляет 12200 оборотов в минуту.