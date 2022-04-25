Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)

Чашеобразная витая кордщетка, усиленная стальным кольцом, выпущена российским брендом ПРАКТИКА специально для работы с угловыми шлифовальными машинами. Ее диаметр составляет 75 мм, щетка изготовлена из жесткой стальной проволоки, собранной в жгуты. Снаружи жгуты защищает стальное кольцо, которое не дает им слишком быстро разворачиваться при вращении, тем самым продлевая срок годности инструмента. Насадка предназначена для грубой зачистки металлических и деревянных поверхностей, бетонных полов, шлифовки следов сварки. Кордщетка легко снимает толстые слои краски, лака, ржавчины. Посадочная резьба инструмента на МШУ — М14. Работая со щеткой, рекомендуется защищать кожу рук и лица, глаза. Максимальная скорость вращения составляет 12200 оборотов в минуту.