Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)

Большая чашеобразная кордщетка с витой проволокой для угловых шлифовальных машин изготовлена российской компанией ПРАКТИКА специально для домашних мастерских и профессиональных строителей. С ее помощью можно эффективно очистить металлические, деревянные и другие поверхности от толстых слоев краски, лака, загрязнений различного рода. Также щетка помогает снять ржавчину и сгладить следы сварки. Насадка выполнена из стальной проволоки толщиной 0,5 мм, свитой в пучки для еще большей жесткости. По мере износа пучки разворачиваются, освобождая новую щетину, что продлевает общий срок работы кордщетки. Диаметр инструмента 90 мм, посадочная резьба — М14х2,0 мм. Максимальная частота оборотов 6500 оборотов в минуту. Щетка продается упакованной в блистер. Во время использования насадки необходимо защищать руки, лицо и глаза.