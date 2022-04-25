Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)
5.0
2
418 ₽
Чашечные корщетки для УШМ
    Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)
    Арт. X13172918
    5.0
    2
    Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)

      Кордщетка для МШУ Практика 032-478 (чашеобразная витая, 90 мм, М14)

      418 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172918
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      418 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Большая чашеобразная кордщетка с витой проволокой для угловых шлифовальных машин изготовлена российской компанией ПРАКТИКА специально для домашних мастерских и профессиональных строителей. С ее помощью можно эффективно очистить металлические, деревянные и другие поверхности от толстых слоев краски, лака, загрязнений различного рода. Также щетка помогает снять ржавчину и сгладить следы сварки. Насадка выполнена из стальной проволоки толщиной 0,5 мм, свитой в пучки для еще большей жесткости. По мере износа пучки разворачиваются, освобождая новую щетину, что продлевает общий срок работы кордщетки. Диаметр инструмента 90 мм, посадочная резьба — М14х2,0 мм. Максимальная частота оборотов 6500 оборотов в минуту. Щетка продается упакованной в блистер. Во время использования насадки необходимо защищать руки, лицо и глаза.