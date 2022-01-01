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Электро­инструмент

Электрические ножницы

Найдено: 14 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические ножницы в городе Ярославль по цене от 2508 до 33500 рублей. В наличии более 14 наименований. Электрические ножницы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Электрические ножницы по металлу Makita JS 3201 J
30 999 ₽
Электрические ножницы по металлу Makita JS 3201 J
Электрические ножницы по металлу Makita JS 1602
27 566 ₽
Электрические ножницы по металлу Makita JS 1602
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
7 380 ₽
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Ножницы Makita JS 3200 [радиус резания: 50 мм]
16 550 ₽
Ножницы Makita JS 3200 [радиус резания: 50 мм]
Электрические ножницы по металлу Sturm ES9065
2 508 ₽
Электрические ножницы по металлу Sturm ES9065
Ножницы Makita JN 3200 [1300 об/мин, радиус резания: 120 мм]
29 900 ₽
Ножницы Makita JN 3200 [1300 об/мин, радиус резания: 120 мм]
Ножницы листовые BOSCH GSC 160 [5000 об/мин, радиус резания: 35 мм]
19 990 ₽
Ножницы листовые BOSCH GSC 160 [5000 об/мин, радиус резания: 35 мм]
Ножницы BOSCH GSZ 160 Professional [5600 об/мин]
14 975 ₽
Ножницы BOSCH GSZ 160 Professional [5600 об/мин]
Электрические ножницы по металлу Bosch GUS 12V-300
15 600 ₽
Электрические ножницы по металлу Bosch GUS 12V-300
Электрические ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
33 500 ₽
Электрические ножницы по металлу Bosch GSC 75-16
Электрические ножницы по металлу Makita JN 1601
32 719 ₽
Электрические ножницы по металлу Makita JN 1601
Электрические ножницы по металлу Makita JS1601
28 020 ₽
Электрические ножницы по металлу Makita JS1601