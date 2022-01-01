Электрические ножницы
Найдено: 14 товаров
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- 7 380 ₽Тип: листовые (вырезные)
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- 30 999 ₽43 730 ₽Тип: листовые (вырезные)
- -12 731 ₽
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- 27 566 ₽32 390 ₽Тип: листовые (вырезные)
- -4 824 ₽
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- Нет в наличииМощность, Вт: 550Тип: вырубные (высечные)Максимальная толщина реза, мм: 2.5Min радиус резания, мм: 45Число ходов, ход/мин: 2200
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличииТип: листовые (вырезные)
- Нет в наличииТип: листовые (вырезные)
- Нет в наличииТип: листовые (вырезные)
- Нет в наличииТип: листовые (вырезные)
- Нет в наличииТип: листовые (вырезные)
- Нет в наличииМощность, Вт: 660Тип: вырубные (высечные)Максимальная толщина реза, мм: 1.5Min радиус резания, мм: 120Число ходов, ход/мин: 1300
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические ножницы в городе Ярославль по цене от 2508 до 33500 рублей. В наличии более 14 наименований. Электрические ножницы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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