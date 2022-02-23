Шлицевые ножницы по металлу Интерскол НШ-1,2/520

Преимущества:

Хороший обзор рабочей поверхности;

Тип электродвигателя: коллекторный, однофазный;

Стружка свивается в ровную спираль сверху, никакие продукты резания не попадают вниз;

При работе с таким инструментом не остается никаких отходов;

Длина шнура: 2.7 м;

Номинальное число двойных ходов на холостом ходу: 40 1/с;

Номинальное число двойных ходов под нагрузкой: 25 1/с;

Ширина реза: 5 мм;

Рабочая скорость: 5 м/мин.

Шлицевые ножницы Интерскол НШ-1,2/520 203.1.0.00 прекрасно работают по замкнутым конструкциям, при вырезании отверстий, пазов и прочего. Независимо от скорости резания материала получается ровный край. Инструмент оснащен тремя однолезвийнными ножами - двумя неподвижными и одним подвижным. Толщина реза: 1.2 мм (сталь с сопротивлением разрыву до 390 Мпа), 0.8 мм (сталь с сопротивлением разрыву до 600 Мпа), 2 мм (алюминий), 2.5 мм (пластмасса, картон).