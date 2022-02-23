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Шлицевые ножницы по металлу Интерскол НШ-1,2/520
5.0
2
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Ножницы шлицевые
    Шлицевые ножницы по металлу Интерскол НШ-1,2/520
    Арт. Х1271413
    5.0
    2
    Шлицевые ножницы по металлу Интерскол НШ-1,2/520
    Шлицевые ножницы по металлу Интерскол НШ-1,2/520
      Шлицевые ножницы по металлу Интерскол НШ-1,2/520
      Шлицевые ножницы по металлу Интерскол НШ-1,2/520

      Шлицевые ножницы по металлу Интерскол НШ-1,2/520

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1271413
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлицевые ножницы Интерскол НШ-1,2/520 203.1.0.00 прекрасно работают по замкнутым конструкциям, при вырезании отверстий, пазов и прочего. Независимо от скорости резания материала получается ровный край. Инструмент оснащен тремя однолезвийнными ножами - двумя неподвижными и одним подвижным. Толщина реза: 1.2 мм (сталь с сопротивлением разрыву до 390 Мпа), 0.8 мм (сталь с сопротивлением разрыву до 600 Мпа), 2 мм (алюминий), 2.5 мм (пластмасса, картон).

        Преимущества:

        • Хороший обзор рабочей поверхности;
        • Тип электродвигателя: коллекторный, однофазный;
        • Стружка свивается в ровную спираль сверху, никакие продукты резания не попадают вниз;
        • При работе с таким инструментом не остается никаких отходов;
        • Длина шнура: 2.7 м;
        • Номинальное число двойных ходов на холостом ходу: 40 1/с;
        • Номинальное число двойных ходов под нагрузкой: 25 1/с;
        • Ширина реза: 5 мм;
        • Рабочая скорость: 5 м/мин.