Шлицевые ножницы по металлу Интерскол НШ-1,2/520
Арт. Х1271413
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Шлицевые ножницы Интерскол НШ-1,2/520 203.1.0.00 прекрасно работают по замкнутым конструкциям, при вырезании отверстий, пазов и прочего. Независимо от скорости резания материала получается ровный край. Инструмент оснащен тремя однолезвийнными ножами - двумя неподвижными и одним подвижным. Толщина реза: 1.2 мм (сталь с сопротивлением разрыву до 390 Мпа), 0.8 мм (сталь с сопротивлением разрыву до 600 Мпа), 2 мм (алюминий), 2.5 мм (пластмасса, картон).
Преимущества:
- Хороший обзор рабочей поверхности;
- Тип электродвигателя: коллекторный, однофазный;
- Стружка свивается в ровную спираль сверху, никакие продукты резания не попадают вниз;
- При работе с таким инструментом не остается никаких отходов;
- Длина шнура: 2.7 м;
- Номинальное число двойных ходов на холостом ходу: 40 1/с;
- Номинальное число двойных ходов под нагрузкой: 25 1/с;
- Ширина реза: 5 мм;
- Рабочая скорость: 5 м/мин.