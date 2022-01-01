Клеевые термопистолеты
Найдено: 26 товаров
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- 3 080 ₽Мощность, Вт: 200Производительность, г/мин: 16Вес, кг: 0.32Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Нет
- 4 620 ₽4 830 ₽Мощность, Вт: 1200Производительность, г/мин: 20Вес, кг: 0.35Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Да
- -210 ₽
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- 4 530 ₽Мощность, Вт: 35Производительность, г/мин: 18Вес, кг: 0.3Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Да
- 990 ₽Мощность, Вт: 78Производительность, г/мин: 12Вес, кг: 0.26Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- 3 460 ₽Мощность, Вт: 80Производительность, г/мин: 12Вес, кг: 0.45Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- 675 ₽750 ₽Мощность, Вт: 200Производительность, г/мин: 16Вес, кг: 0.25Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- -75 ₽
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- 4 099 ₽Мощность, Вт: 200Производительность, г/мин: 18Вес, кг: 0.25Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- 284 ₽Мощность, Вт: 20Производительность, г/мин: 11Вес, кг: 0.14Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Нет
- 950 ₽1 570 ₽Мощность, Вт: 80Производительность, г/мин: 13.3Вес, кг: 0.43Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- -620 ₽
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- 319 ₽Производительность, г/мин: 8Вес, кг: 0.2Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 200Производительность, г/мин: 22Вес, кг: 0.33Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- Нет в наличииМощность, Вт: 100Производительность, г/мин: 5Вес, кг: 0.2Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Да
- Нет в наличииМощность, Вт: 20Производительность, г/мин: 5Вес, кг: 0.24Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Да
- Нет в наличииМощность, Вт: 70Вес, кг: 0.2Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 80Вес, кг: 0.23Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 40Вес, кг: 0.12Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 65Вес, кг: 0.18Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 500Производительность, г/мин: 30Вес, кг: 0.4Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 60Производительность, г/мин: 5Вес, кг: 0.18Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 40Производительность, г/мин: 4Вес, кг: 0.247Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 100Производительность, г/мин: 10Вес, кг: 0.28Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 200Вес, кг: 0.4Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- Нет в наличииМощность, Вт: 60Производительность, г/мин: 10Вес, кг: 0.2Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 20Производительность, г/мин: 3.3Вес, кг: 0.21Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Да
- Нет в наличииМощность, Вт: 78Производительность, г/мин: 12Вес, кг: 0.26Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 200Производительность, г/мин: 13Вес, кг: 0.28Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить клеевые термопистолеты в городе Ярославль по цене от 210 до 10026 рублей. В наличии более 26 наименований. Клеевые термопистолеты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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