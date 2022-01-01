Здесь представлены пистолеты для работы с полиэфирным клеем белого или прозрачного цвета. В отличие от силикона, используемого для монтажных пистолетов, склеивание расплавом возможно только при нагревании. Такой клей дешевле, и часто применяется в детском творчестве: склейке пластмассы, бумаги, дерева и тонкого металла.

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