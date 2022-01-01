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Камнеобраба­тывающие станки

Плиткорезы

Найдено: 78 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить плиткорезы в городе Ярославль по цене от 1041 до 311430 рублей. В наличии более 78 наименований. Плиткорезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Плиткорез STURM TC9820L, длина реза неограниченно
10 699 ₽
Плиткорез STURM TC9820L, длина реза неограниченно
Плиткорез ручной MATRIX 87689, длина реза 700 мм
8 873 ₽
Плиткорез ручной MATRIX 87689, длина реза 700 мм
Плиткорез ручной MATRIX Балеринка (500x16 мм), длина реза 500 мм
4 149 ₽
Плиткорез ручной MATRIX Балеринка (500x16 мм), длина реза 500 мм
Плиткорез ручной RUBI BASIC PLUS 60 BATTIPAV 2060, длина реза 600 мм
6 685 ₽
Плиткорез ручной RUBI BASIC PLUS 60 BATTIPAV 2060, длина реза 600 мм
Плиткорез STURM TC9819L, длина реза неограниченно
8 050 ₽
Плиткорез STURM TC9819L, длина реза неограниченно
Плиткорез ЭНКОР Корвет 461М 94611, длина реза неограниченно
6 150 ₽
Плиткорез ЭНКОР Корвет 461М 94611, длина реза неограниченно
Плиткорез Энкор Корвет 460М 94601, длина реза 360 мм
6 250 ₽
Плиткорез Энкор Корвет 460М 94601, длина реза 360 мм
Плиткорез ручной MATRIX 87619, длина реза 600 мм
1 640 ₽
Плиткорез ручной MATRIX 87619, длина реза 600 мм
Плиткорез ручной MATRIX 87622, длина реза 600 мм
2 705 ₽
Плиткорез ручной MATRIX 87622, длина реза 600 мм
Плиткорез ручной MATRIX (600x14 мм), длина реза 600 мм
3 540 ₽
Плиткорез ручной MATRIX (600x14 мм), длина реза 600 мм
Плиткорез DeWalt D24000, длина реза 610 мм
87 042 ₽
Плиткорез DeWalt D24000, длина реза 610 мм