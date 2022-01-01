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Камнеобрабатывающие станки предназначены для обработки строительных и отделочных материалов. Плюс – скорость работы. Точность и аккуратность реза с такими станками гарантирована. Можно обрабатывать плитку, камень, керамогранит, твердую керамику. В некоторых моделях возможен рез под 45 градусов.

Камнеобрабатывающие станки предназначены для обработки строительных и отделочных материалов. Плюс – скорость работы. Точность и аккуратность реза с такими станками гарантирована. Можно обрабатывать плитку, камень, керамогранит, твердую керамику. В некоторых моделях возможен рез под 45 градусов.