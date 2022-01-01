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Станки

Камнеобраба­тывающие станки

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Камнеобрабатывающие станки предназначены для обработки строительных и отделочных материалов. Плюс – скорость работы. Точность и аккуратность реза с такими станками гарантирована. Можно обрабатывать плитку, камень, керамогранит, твердую керамику. В некоторых моделях возможен рез под 45 градусов.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить камнеобраба­тывающие станки в городе Ярославль по цене от 1041 до 311430 рублей. В наличии более 100 наименований. Камнеобраба­тывающие станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор инструментов Jonnesway S04H52494S
10 330 ₽
Набор инструментов Jonnesway S04H52494S
Сверлильный станок ЭНКОР Корвет-48 90480
27 400 ₽
Сверлильный станок ЭНКОР Корвет-48 90480
Набор ручных инструментов Stels 14100
2 960 ₽
Набор ручных инструментов Stels 14100
Станок для сверления BOSCH PBD 40 0603B07000
37 173 ₽
Станок для сверления BOSCH PBD 40 0603B07000
Сварочный станок РЕСАНТА САИ 190 ПН, мощность 7.2 кВт
9 290 ₽
Сварочный станок РЕСАНТА САИ 190 ПН, мощность 7.2 кВт
Станок для сварки Ресанта САИ 220 65/22, мощность 7.8 кВт
8 890 ₽
Станок для сварки Ресанта САИ 220 65/22, мощность 7.8 кВт
Камнерезное оборудование Matrix 700 мм, для камня
8 873 ₽
Камнерезное оборудование Matrix 700 мм, для камня
Фрезерный станок ЭНКОР ФМЭ-850/8Э 50263
4 700 ₽
Фрезерный станок ЭНКОР ФМЭ-850/8Э 50263
Набор инструментов Berger BG-045-14
4 520 ₽
Набор инструментов Berger BG-045-14
Станок для деревообработки Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
32 999 ₽
Станок для деревообработки Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Камнерезное оборудование Battipav Basic Plus 60, материал обработки камень
6 685 ₽
Камнерезное оборудование Battipav Basic Plus 60, материал обработки камень
Камнерезное оборудование Helmut FS200, материал обработки камень
38 990 ₽
Камнерезное оборудование Helmut FS200, материал обработки камень
Набор инструмента Ombra OMT57S
4 430 ₽
Набор инструмента Ombra OMT57S
Камнерезное оборудование Diam ML-180/700, материал обработки камень
8 072 ₽
Камнерезное оборудование Diam ML-180/700, материал обработки камень
Шлифовальный станок BELMASH BDG152/228 S087A
38 490 ₽
Шлифовальный станок BELMASH BDG152/228 S087A
Затирочный станок ZITREK PT-36, мощность 5,5 лс
71 584 ₽
Затирочный станок ZITREK PT-36, мощность 5,5 лс
Шлифовальный станок Triton TSPS450 TR209051
16 990 ₽
Шлифовальный станок Triton TSPS450 TR209051
Шлифовальный станок Triton TSPST450 TR894303
21 000 ₽
Шлифовальный станок Triton TSPST450 TR894303
Камнерезное оборудование ExpertLine F1200/65, материал обработки камень
58 200 ₽
Камнерезное оборудование ExpertLine F1200/65, материал обработки камень
Камнерезное оборудование Fubag FM 180, для камня
6 470 ₽
Камнерезное оборудование Fubag FM 180, для камня
Камнерезное оборудование Sturm TC9819L, материал обработки камень
8 050 ₽
Камнерезное оборудование Sturm TC9819L, материал обработки камень
Распиловочный станок ЭНКОР Корвет-10М 90101
10 950 ₽
Распиловочный станок ЭНКОР Корвет-10М 90101
Фрезерный станок Makita PJ7000, мощность 710 вт
17 845 ₽
Фрезерный станок Makita PJ7000, мощность 710 вт
Полировальный станок ЗУБР ЗПМ-240, мощность 140 вт
3 109 ₽
Полировальный станок ЗУБР ЗПМ-240, мощность 140 вт
Камнерезное оборудование Энкор Корвет 461М, материал обработки камень
6 150 ₽
Камнерезное оборудование Энкор Корвет 461М, материал обработки камень
Набор инструментов для дома DEKO DKMT196 065-0215
2 790 ₽
Набор инструментов для дома DEKO DKMT196 065-0215
Камнерезный станок Fubag FM 180 Plus 38386, глубина реза 34 мм
7 200 ₽
Камнерезный станок Fubag FM 180 Plus 38386, глубина реза 34 мм
Набор инструментов Jonnesway S04H52482S
10 710 ₽
Набор инструментов Jonnesway S04H52482S
Универсальный станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
32 890 ₽
Универсальный станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
Шлифовальный станок ЭНКОР "Корвет-51"
11 100 ₽
Шлифовальный станок ЭНКОР "Корвет-51"
Камнерезный станок DIAM SK-800/2.2 600027, глубина реза 130 мм
110 038 ₽
Камнерезный станок DIAM SK-800/2.2 600027, глубина реза 130 мм
Набор инструментов Stels 14105
7 560 ₽
Набор инструментов Stels 14105
Станок для шлифовки Makita 9911K, мощность 650 вт
12 860 ₽
Станок для шлифовки Makita 9911K, мощность 650 вт
Станок по металлу Metabo BS 175, мощность 500 вт
40 399 ₽
Станок по металлу Metabo BS 175, мощность 500 вт
Камнерезное оборудование Matrix 87619, для камня
1 640 ₽
Камнерезное оборудование Matrix 87619, для камня
Камнерезное оборудование Matrix 87622, для камня
2 705 ₽
Камнерезное оборудование Matrix 87622, для камня
Отрезной станок Metabo СS 23-355 602335850
22 599 ₽
Отрезной станок Metabo СS 23-355 602335850
Набор инструментов Stels 14106
5 990 ₽
Набор инструментов Stels 14106
Камнерезный станок DIAM SK-600/2.2, глубина реза 110 мм
51 070 ₽
Камнерезный станок DIAM SK-600/2.2, глубина реза 110 мм
Камнерезное оборудование DeWalt D24000, материал обработки камень
87 042 ₽
Камнерезное оборудование DeWalt D24000, материал обработки камень
Камнерезный станок HUSQVARNA TS350E3 9651480-01, глубина реза 100 мм
67 976 ₽
Камнерезный станок HUSQVARNA TS350E3 9651480-01, глубина реза 100 мм
Камнерезный станок DIAM SPL-250/1.5, глубина реза 60 мм
32 580 ₽
Камнерезный станок DIAM SPL-250/1.5, глубина реза 60 мм
Отрезной станок STURM CF7324, мощность 2400 вт
8 990 ₽
Отрезной станок STURM CF7324, мощность 2400 вт
Станок по металлу Metabo DS 125, мощность 200 вт
14 199 ₽
Станок по металлу Metabo DS 125, мощность 200 вт
Камнерезный станок A 44/420M3F 400V 2.9kW, глубина реза 145 мм
137 030 ₽
Камнерезный станок A 44/420M3F 400V 2.9kW, глубина реза 145 мм
Камнерезный станок A 44M3F 400V 2.9kW, глубина реза 110 мм
128 730 ₽
Камнерезный станок A 44M3F 400V 2.9kW, глубина реза 110 мм
Камнерезный станок PK 70NM 400V 4 kW, для камня, глубина реза 265 мм
246 380 ₽
Камнерезный станок PK 70NM 400V 4 kW, для камня, глубина реза 265 мм
Шлифовальный станок BELMASH BDG-2 152/228
45 990 ₽
Шлифовальный станок BELMASH BDG-2 152/228
Камнерезное оборудование PLK 250/1.8 Proline, материал обработки камень
47 160 ₽
Камнерезное оборудование PLK 250/1.8 Proline, материал обработки камень
Камнерезный станок DIAM SK-600/2.2, для камня, глубина реза 600 мм
53 430 ₽
Камнерезный станок DIAM SK-600/2.2, для камня, глубина реза 600 мм