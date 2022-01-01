Камнеобрабатывающие станки
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- 6 685 ₽11 700 ₽
- -5 015 ₽
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- 79 122 ₽79 125 ₽Диаметр сверления (кирпич): 250 ммМощность алмазной установки: 4350 ВтДиаметр бурения (бетон): 220 ммУгол наклона установки: 45 градКоличество скоростей установки: 2
- -3 ₽
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- 64 376 ₽64 380 ₽Диаметр сверления (кирпич): 200 ммМощность алмазной установки: 2800 ВтДиаметр бурения (бетон): 180 ммУгол наклона установки: 45 градКоличество скоростей установки: 1
- -4 ₽
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- 8 072 ₽8 075 ₽
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- 110 038 ₽110 040 ₽Мощность, Вт: 2200Напряжение сети, В: 220Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 130Диаметр диска, мм: 400
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- 47 286 ₽47 290 ₽Диаметр сверления (кирпич): 180 ммМощность алмазной установки: 3800 ВтДиаметр бурения (бетон): 160 ммКоличество скоростей установки: 1
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Камнеобрабатывающие станки предназначены для обработки строительных и отделочных материалов. Плюс – скорость работы. Точность и аккуратность реза с такими станками гарантирована. Можно обрабатывать плитку, камень, керамогранит, твердую керамику. В некоторых моделях возможен рез под 45 градусов.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить камнеобрабатывающие станки в городе Ярославль по цене от 1041 до 311430 рублей. В наличии более 100 наименований. Камнеобрабатывающие станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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