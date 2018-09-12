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Плиткорезный станок Sturm TC9820L
5.0
1
10 699 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Плиткорезный станок Sturm TC9820L
Арт. X13147437
5.0
1
Плиткорезный станок Sturm TC9820L
Плиткорезный станок Sturm TC9820L
Плиткорезный станок Sturm TC9820L
Плиткорезный станок Sturm TC9820L
Плиткорезный станок Sturm TC9820L
  • Персональная скидка
Плиткорезный станок Sturm TC9820L
Плиткорезный станок Sturm TC9820L
Плиткорезный станок Sturm TC9820L
Плиткорезный станок Sturm TC9820L
Плиткорезный станок Sturm TC9820L

Плиткорезный станок Sturm TC9820L

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10 699 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X13147437
5.0
1

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
1000
Напряжение сети, В
220
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 699 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Плиткорез STURM TC9820L предназначен для резания плитки алмазным диском. Хромированный стол позволяет резать плитку под углом - от 90° до 45°. Наличие алюминиевого упора позволяет производить высокоточные распилы плитки. Благодаря защитному кожуху, оператор огражден от пыли и искр.

    Преимущества

    • Безопасность. Защитный кожух делает работу оператора более безопасной
    • Точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки
    • Функциональность. Наклоняемый стол электрического плиткореза STURM TC9820L позволяет выпиливать более сложные фигуры
    • Прочная конструкция
    • Асинхронный двигатель