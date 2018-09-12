Плиткорезный станок Sturm TC9820L

Преимущества

Безопасность. Защитный кожух делает работу оператора более безопасной

Точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки

Функциональность. Наклоняемый стол электрического плиткореза STURM TC9820L позволяет выпиливать более сложные фигуры

Прочная конструкция

Асинхронный двигатель

Плиткорез STURM TC9820L предназначен для резания плитки алмазным диском. Хромированный стол позволяет резать плитку под углом - от 90° до 45°. Наличие алюминиевого упора позволяет производить высокоточные распилы плитки. Благодаря защитному кожуху, оператор огражден от пыли и искр.