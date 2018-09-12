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Плиткорезный станок Sturm TC9820L
Арт. X13147437
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|220
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- Плиткорез STURM TC9820L предназначен для резания плитки алмазным диском. Хромированный стол позволяет резать плитку под углом - от 90° до 45°. Наличие алюминиевого упора позволяет производить высокоточные распилы плитки. Благодаря защитному кожуху, оператор огражден от пыли и искр.
Преимущества
- Безопасность. Защитный кожух делает работу оператора более безопасной
- Точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки
- Функциональность. Наклоняемый стол электрического плиткореза STURM TC9820L позволяет выпиливать более сложные фигуры
- Прочная конструкция
- Асинхронный двигатель