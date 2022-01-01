Камнерезные станки используются для подготовки фигурной и прямой резки камня. Применяются в строительстве и промышленности. Отличаются широким ассортиментом моделей, каждая из которых имеет свое назначение, максимально допустимую нагрузку и уровень надежности.

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