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Камнеобраба­тывающие станки

Камнерезные станки

Найдено: 10 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить камнерезные станки в городе Ярославль по цене от 32580 до 246380 рублей. В наличии более 10 наименований. Камнерезные станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Сверлильный станок ЭНКОР КОРВЕТ-47 90470
19 500 ₽
Сверлильный станок ЭНКОР КОРВЕТ-47 90470
Плиткорез STURM TC9820L, длина пропила 41 мм
10 699 ₽
Плиткорез STURM TC9820L, длина пропила 41 мм
Станок трубогиб ИНСТАН ТПГ-1Б
43 780 ₽
Станок трубогиб ИНСТАН ТПГ-1Б
Станок по дереву Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000, мощность 2000 Вт
32 999 ₽
Станок по дереву Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000, мощность 2000 Вт
Шлифовальный станок BELMASH BDG152/228 S087A
38 490 ₽
Шлифовальный станок BELMASH BDG152/228 S087A
Шлифовальный станок Triton TSPS450 TR209051
16 990 ₽
Шлифовальный станок Triton TSPS450 TR209051
Станок по дереву Белмаш СДМП-2200, мощность 2200 Вт
39 009 ₽
Станок по дереву Белмаш СДМП-2200, мощность 2200 Вт
Плиткорез STURM TC9819L, длина пропила 34 мм
8 050 ₽
Плиткорез STURM TC9819L, длина пропила 34 мм
Комбинированный станок ЭНКОР Корвет-10М 90101
10 950 ₽
Комбинированный станок ЭНКОР Корвет-10М 90101
Пильный станок Makita LB 1200F 174899, глубина реза 165 мм
73 999 ₽
Пильный станок Makita LB 1200F 174899, глубина реза 165 мм
Камнерезный станок Fubag FM 180 Plus 38386, глубина реза 34 мм
7 200 ₽
Камнерезный станок Fubag FM 180 Plus 38386, глубина реза 34 мм
Шлифовальный станок ЭНКОР Корвет-51
11 100 ₽
Шлифовальный станок ЭНКОР Корвет-51
Камнерезный станок DIAM SK-800/2.2 600027, глубина реза 130 мм
110 038 ₽
Камнерезный станок DIAM SK-800/2.2 600027, глубина реза 130 мм
Полировальный станок DeWalt DWP 849 X, мощность 1250
19 874 ₽
Полировальный станок DeWalt DWP 849 X, мощность 1250
Плиткорез MATRIX 87619, длина пропила 600 мм
1 640 ₽
Плиткорез MATRIX 87619, длина пропила 600 мм
Плиткорез MATRIX 87622, длина пропила 500 мм
2 705 ₽
Плиткорез MATRIX 87622, длина пропила 500 мм
Плиткорез MATRIX 14 мм, длина пропила 600 мм
3 540 ₽
Плиткорез MATRIX 14 мм, длина пропила 600 мм
Циркулярный станок ИНТЕРСКОЛ ДП-140/800, мощность 800 Вт
5 240 ₽
Циркулярный станок ИНТЕРСКОЛ ДП-140/800, мощность 800 Вт
Камнерезный станок DIAM SK-600/2.2, длина пропила 110 мм
51 070 ₽
Камнерезный станок DIAM SK-600/2.2, длина пропила 110 мм
Станок для плитки DeWalt D24000, длина пропила 610 мм
87 042 ₽
Станок для плитки DeWalt D24000, длина пропила 610 мм
Камнерезный станок HUSQVARNA TS350E3 9651480-01
67 976 ₽
Камнерезный станок HUSQVARNA TS350E3 9651480-01
Камнерезный станок DIAM SPL-250/1.5, длина пропила 700 мм
32 580 ₽
Камнерезный станок DIAM SPL-250/1.5, длина пропила 700 мм
Полировальный станок BOSCH GBR 15 CA 0.601.776.000
56 999 ₽
Полировальный станок BOSCH GBR 15 CA 0.601.776.000
Камнерезный станок A 44/420M3F 400V 2.9kW, длина пропила 590 мм
137 030 ₽
Камнерезный станок A 44/420M3F 400V 2.9kW, длина пропила 590 мм
Камнерезный станок DIAM PLK-250/1.8 PROLINE 600101
55 140 ₽
Камнерезный станок DIAM PLK-250/1.8 PROLINE 600101
Универсальный станок Jet BD-7 JE50000900M
65 000 ₽
Универсальный станок Jet BD-7 JE50000900M