Камнерезные станки
Найдено: 10 товаров
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- 110 038 ₽110 040 ₽Мощность, Вт: 2200Напряжение сети, В: 220Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 130Диаметр диска, мм: 400
- -2 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииМощность, Вт: 2900Напряжение сети, В: 380Диаметр диска, мм: 400
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Напряжение сети, В: 220Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Диаметр диска, мм: 250
- Нет в наличииМощность, Вт: 4000Напряжение сети, В: 380Диаметр диска, мм: 700
- Нет в наличииМощность, Вт: 2200Напряжение сети, В: 220Диаметр диска, мм: 350
- Нет в наличииМощность, Вт: 2900Напряжение сети, В: 380
- Нет в наличии
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Диаметр диска, мм: 250
- Нет в наличии
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить камнерезные станки в городе Ярославль по цене от 32580 до 246380 рублей. В наличии более 10 наименований. Камнерезные станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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