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Станки

Металлообраба­­тывающие станки

700 товаров
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Оборудование, представленное в этой категории, ориентировано на обработку металла. Гибка, сверление, заточка, резка, профилирование – все эти манипуляции можно выполнять с большей эффективностью посредством специальной техники: повысить точность, производительность и качество работы.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить металлообраба­­тывающие станки в городе Ярославль по цене от 1318 до 3800000 рублей. В наличии более 700 наименований. Металлообраба­­тывающие станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Станок фрезерный Sturm ER1112
6 439 ₽
Станок фрезерный Sturm ER1112
Станок ленточнопильный Энкор Корвет-32
33 500 ₽
Станок ленточнопильный Энкор Корвет-32
Станок Энкор Корвет-47 90470
19 500 ₽
Станок Энкор Корвет-47 90470
Сверлильный металлообрабатывающий станок ЭНКОР Корвет-48 90480
27 400 ₽
Сверлильный металлообрабатывающий станок ЭНКОР Корвет-48 90480
Станок Энкор Корвет Эксперт 496
10 200 ₽
Станок Энкор Корвет Эксперт 496
Станок Huter ECS-100 72/10/2
2 691 ₽
Станок Huter ECS-100 72/10/2
Станок фрезерный Bosch POF 1400 ACE, для резки
14 520 ₽
Станок фрезерный Bosch POF 1400 ACE, для резки
Станок Энкор Корвет-45 90450
9 500 ₽
Станок Энкор Корвет-45 90450
Сверлильный металлообрабатывающий станок ЭНКОР Корвет-44 90440
31 000 ₽
Сверлильный металлообрабатывающий станок ЭНКОР Корвет-44 90440
Станок Makita GB 801
28 400 ₽
Станок Makita GB 801
Станок Энкор Корвет-487 94870
3 350 ₽
Станок Энкор Корвет-487 94870
Станок Jet JDP-15B/230В
72 800 ₽
Станок Jet JDP-15B/230В
Станок фрезерный Stanley SRR1200-RU
5 807 ₽
Станок фрезерный Stanley SRR1200-RU
Станок ленточнопильный Энкор Корвет-31М 90311
13 350 ₽
Станок ленточнопильный Энкор Корвет-31М 90311
Станок ленточнопильный Makita LB 1200F 174899
73 999 ₽
Станок ленточнопильный Makita LB 1200F 174899
Станок Champion C2001
9 750 ₽
Станок Champion C2001
Станок фрезерный Фиолент МФ3-1100Э
5 199 ₽
Станок фрезерный Фиолент МФ3-1100Э
Станок Makita GB 602
13 319 ₽
Станок Makita GB 602
Станок Sturm BG6010S
2 969 ₽
Станок Sturm BG6010S
Станок Энкор Корвет-489 94890
4 350 ₽
Станок Энкор Корвет-489 94890
Станок фрезерный Makita RP 2300 FC, для резки
28 220 ₽
Станок фрезерный Makita RP 2300 FC, для резки
Станок фрезерный Makita 3612C
28 589 ₽
Станок фрезерный Makita 3612C
Станок Вихрь ТС-150 72/7/1
2 421 ₽
Станок Вихрь ТС-150 72/7/1
Станок Matrix (12 т, 1/2-2)
16 989 ₽
Станок Matrix (12 т, 1/2-2)
Станок Вихрь ТС-400 72/7/3
4 890 ₽
Станок Вихрь ТС-400 72/7/3
Станок Вихрь СЗЦ-200 72/10/1
2 990 ₽
Станок Вихрь СЗЦ-200 72/10/1
Станок фрезерный Makita RP 0900
10 066 ₽
Станок фрезерный Makita RP 0900
Станок фрезерный Bosch POF 1200 AE, для резки
9 180 ₽
Станок фрезерный Bosch POF 1200 AE, для резки
Сверлильный станок STURM BD7037
13 750 ₽
Сверлильный станок STURM BD7037
Станок по обработке металла ЭНКОР Корвет-411
13 722 ₽
Станок по обработке металла ЭНКОР Корвет-411
Станок по обработке металла Энкор Корвет-441 94410
92 691 ₽
Станок по обработке металла Энкор Корвет-441 94410
Станок Sturm BG60075
3 324 ₽
Станок Sturm BG60075
Станок по обработке металла MESSER №350
68 765 ₽
Станок по обработке металла MESSER №350
Станок по обработке металла DeWalt DWE1622K
105 505 ₽
Станок по обработке металла DeWalt DWE1622K
Станок обрабатывающий металл ЭНКОР Корвет К-472 20472
27 226 ₽
Станок обрабатывающий металл ЭНКОР Корвет К-472 20472
Станок по обработке металла Jet JMD-3 50000050
110 000 ₽
Станок по обработке металла Jet JMD-3 50000050
Станок фрезерный Makita RT0700CX2
22 290 ₽
Станок фрезерный Makita RT0700CX2
Станок обрабатывающий металл Jet HBS-1018W JE414473T
175 891 ₽
Станок обрабатывающий металл Jet HBS-1018W JE414473T
Токарный станок ЭНКОР Корвет-401 94010
63 010 ₽
Токарный станок ЭНКОР Корвет-401 94010
Станок обрабатывающий металл PATRIOT BG 110
5 349 ₽
Станок обрабатывающий металл PATRIOT BG 110
Станок Зубр ЗТШМ-150/686Л
5 890 ₽
Станок Зубр ЗТШМ-150/686Л
Станок Ставр СЗЭ-75/150ВГ
3 735 ₽
Станок Ставр СЗЭ-75/150ВГ
Станок фрезерный Ставр СДФ-1500, для резки
19 380 ₽
Станок фрезерный Ставр СДФ-1500, для резки
Станок фрезерный Станок Энкор 90820, для резки
24 400 ₽
Станок фрезерный Станок Энкор 90820, для резки
Станок ленточнопильный Энкор "Корвет-33М" 90331
32 700 ₽
Станок ленточнопильный Энкор "Корвет-33М" 90331
Токарный обрабатывающий станок Jet BD-7 JE50000900M
65 000 ₽
Токарный обрабатывающий станок Jet BD-7 JE50000900M