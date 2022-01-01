Металлообрабатывающие станки
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- 13 319 ₽19 590 ₽
- -6 271 ₽
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- 2 990 ₽Два шлифовальных круга: Нет
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- 28 400 ₽30 790 ₽
- -2 390 ₽
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- 9 500 ₽350 Вт, 220 В, 14 кгМощность, Вт: 350Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 430х340х230Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 160x160
- 72 800 ₽1000 Вт, 230 В, 71 кгМощность, Вт: 1000Напряжение сети, В: 230Габариты, мм: 677x434x1115Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 320x454
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- 2 331 ₽Два шлифовальных круга: Нет
- 9 750 ₽Два шлифовальных круга: Нет
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- 19 500 ₽550 Вт, 220 В, 29 кгМощность, Вт: 550Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 665х415х260Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 200x200
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- 2 691 ₽Два шлифовальных круга: Нет
- 2 969 ₽3 590 ₽Два шлифовальных круга: Нет
- -621 ₽
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- 16 989 ₽19 420 ₽
- -2 431 ₽
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- 37 173 ₽48 740 ₽710 Вт, 220 В, 11.2 кгМощность, Вт: 710Напряжение сети, В: 220Система подачи СОЖ: НетМакс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2500Мин. частота вращения шпинделя, об/мин: 200
- -11 567 ₽
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- 2 949 ₽3 050 ₽Два шлифовальных круга: Нет
- -101 ₽
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- 27 400 ₽550 Вт, 220 В, 37 кгМощность, Вт: 550Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 890x470x320Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 230x217
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- 13 490 ₽350 Вт, 220 В, 16 кгМощность, Вт: 350Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 450х350х225Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 160x160
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- 40 399 ₽Два шлифовальных круга: Нет
- 3 390 ₽3 490 ₽Два шлифовальных круга: Нет
- -100 ₽
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Оборудование, представленное в этой категории, ориентировано на обработку металла. Гибка, сверление, заточка, резка, профилирование – все эти манипуляции можно выполнять с большей эффективностью посредством специальной техники: повысить точность, производительность и качество работы.
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