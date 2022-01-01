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Оборудование, представленное в этой категории, ориентировано на обработку металла. Гибка, сверление, заточка, резка, профилирование – все эти манипуляции можно выполнять с большей эффективностью посредством специальной техники: повысить точность, производительность и качество работы.

Оборудование, представленное в этой категории, ориентировано на обработку металла. Гибка, сверление, заточка, резка, профилирование – все эти манипуляции можно выполнять с большей эффективностью посредством специальной техники: повысить точность, производительность и качество работы.