Точильный станок Sturm BG60075

Преимущества

Безупречный контроль. Гравер оснащен надежным гибким валом, передающий крутящий момент от двигателя точила к рабочей насадке

Быстрая установка оборотов. Удобный регулятор оборотов со шкалой

Небольшой инструмент с огромными возможностями

2 упора с защитными щитками

2 цанги в комплекте (2.8 мм, 3.2 мм)

Пылезащищенный включатель

1.5 метровый силовой кабель

Точило+гравер Штурм BG60075 - инструмент бытового класса. Включает в себя шлифовальное колесо, полировочное колесо и гравер. Применяется для подравнивания, резки, шлифовки и полировки изделий из камня, металла, стекла, дерева, мрамора и других материалов. Предназначен для сухой заточки. Оснащен электродвигателем с входной мощностью 140 Вт, скорость оборотов регулируется при помощи рычага в пределах 0-10000 об/мин. В комплект поставки включен гибкий вал гравера с двумя цангами.