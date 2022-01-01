Точильный станок Sturm BG60075
Арт. Х12562
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|10
- Точило+гравер Штурм BG60075 - инструмент бытового класса. Включает в себя шлифовальное колесо, полировочное колесо и гравер. Применяется для подравнивания, резки, шлифовки и полировки изделий из камня, металла, стекла, дерева, мрамора и других материалов. Предназначен для сухой заточки. Оснащен электродвигателем с входной мощностью 140 Вт, скорость оборотов регулируется при помощи рычага в пределах 0-10000 об/мин. В комплект поставки включен гибкий вал гравера с двумя цангами.
Преимущества
- Безупречный контроль. Гравер оснащен надежным гибким валом, передающий крутящий момент от двигателя точила к рабочей насадке
- Быстрая установка оборотов. Удобный регулятор оборотов со шкалой
- Небольшой инструмент с огромными возможностями
- 2 упора с защитными щитками
- 2 цанги в комплекте (2.8 мм, 3.2 мм)
- Пылезащищенный включатель
- 1.5 метровый силовой кабель