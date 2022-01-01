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Точильный станок Sturm BG60075
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Точильные станки с гравером
    Точильный станок Sturm BG60075
    Арт. Х12562
    Точильный станок Sturm BG60075
    Точильный станок Sturm BG60075
    Точильный станок Sturm BG60075
    Точильный станок Sturm BG60075
    Точильный станок Sturm BG60075
      Точильный станок Sturm BG60075
      Точильный станок Sturm BG60075
      Точильный станок Sturm BG60075
      Точильный станок Sturm BG60075
      Точильный станок Sturm BG60075

      Точильный станок Sturm BG60075

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12562

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Точило+гравер Штурм BG60075 - инструмент бытового класса. Включает в себя шлифовальное колесо, полировочное колесо и гравер. Применяется для подравнивания, резки, шлифовки и полировки изделий из камня, металла, стекла, дерева, мрамора и других материалов. Предназначен для сухой заточки. Оснащен электродвигателем с входной мощностью 140 Вт, скорость оборотов регулируется при помощи рычага в пределах 0-10000 об/мин. В комплект поставки включен гибкий вал гравера с двумя цангами.

        Преимущества

        • Безупречный контроль. Гравер оснащен надежным гибким валом, передающий крутящий момент от двигателя точила к рабочей насадке
        • Быстрая установка оборотов. Удобный регулятор оборотов со шкалой
        • Небольшой инструмент с огромными возможностями
        • 2 упора с защитными щитками
        • 2 цанги в комплекте (2.8 мм, 3.2 мм)
        • Пылезащищенный включатель
        • 1.5 метровый силовой кабель