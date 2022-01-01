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Металлообраба­­тывающие станки

Точильные станки

Найдено: 144 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить точильные станки в городе Ярославль по цене от 1318 до 999999 рублей. В наличии более 144 наименований. Точильные станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Точило Энкор Корвет Эксперт 496, напряжение 220 В, вес 18,4 кг
10 200 ₽
Точило Энкор Корвет Эксперт 496, напряжение 220 В, вес 18,4 кг
Точило Huter ECS-100 72/10/2, напряжение 220 В, вес 2 кг
2 691 ₽
Точило Huter ECS-100 72/10/2, напряжение 220 В, вес 2 кг
Точило для инструмента Makita GB 801, вес 10,5 кг, диаметр круга 250 мм
28 400 ₽
Точило для инструмента Makita GB 801, вес 10,5 кг, диаметр круга 250 мм
Точило Энкор Корвет-487 94870, напряжение 220 В, вес 7,5 кг
3 350 ₽
Точило Энкор Корвет-487 94870, напряжение 220 В, вес 7,5 кг
Точило для инструмента Champion C2001, напряжение 220 В, вес 5,8 кг
9 750 ₽
Точило для инструмента Champion C2001, напряжение 220 В, вес 5,8 кг
Точило Вихрь СЗМ-65, напряжение 220 В
2 331 ₽
Точило Вихрь СЗМ-65, напряжение 220 В
Точило заточное Вихрь СЗЦ-90A, напряжение 220 В
3 190 ₽
Точило заточное Вихрь СЗЦ-90A, напряжение 220 В
Точило для инструмента Makita GB 602, вес 9,2 кг, диаметр круга 150 мм
13 319 ₽
Точило для инструмента Makita GB 602, вес 9,2 кг, диаметр круга 150 мм
Точило для инструмента Sturm BG6010S, напряжение 220 В, вес 1,8 кг
2 969 ₽
Точило для инструмента Sturm BG6010S, напряжение 220 В, вес 1,8 кг
Точило Энкор Корвет-488 94880, напряжение 220 В
3 900 ₽
Точило Энкор Корвет-488 94880, напряжение 220 В
Точило Энкор Корвет-489 94890, напряжение 220 В
4 350 ₽
Точило Энкор Корвет-489 94890, напряжение 220 В
Точило заточное Metabo BS 175 601750000, напряжение 220 В
40 399 ₽
Точило заточное Metabo BS 175 601750000, напряжение 220 В
Точило для инструмента Вихрь ТС-200 72/7/2, вес 3 кг, диаметр круга 250 мм
3 090 ₽
Точило для инструмента Вихрь ТС-200 72/7/2, вес 3 кг, диаметр круга 250 мм
Точило заточное Sturm BG6017S, напряжение 220 В
2 949 ₽
Точило заточное Sturm BG6017S, напряжение 220 В
Точило для инструмента Вихрь ТС-150 72/7/1, вес 4,4 кг, диаметр круга 125 мм
2 421 ₽
Точило для инструмента Вихрь ТС-150 72/7/1, вес 4,4 кг, диаметр круга 125 мм
Точило для инструмента Вихрь ТС-400 72/7/3, напряжение 220 В, вес 9,2 кг
4 890 ₽
Точило для инструмента Вихрь ТС-400 72/7/3, напряжение 220 В, вес 9,2 кг
Точило для инструмента Вихрь СЗЦ-200 72/10/1, вес 2 кг, диаметр круга 100 мм
2 990 ₽
Точило для инструмента Вихрь СЗЦ-200 72/10/1, вес 2 кг, диаметр круга 100 мм